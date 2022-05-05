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Новости Война
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Российский снайпер застрелил 68-летнего мужчину в Харьковской области

снайпер,рф,окупант

В Золочевской поселковой громаде российский военный убил 68-летнего жителя села.

Об этом сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

По его словам, 68-летний мужчина работал на сельхозпредприятии, когда по нему попал снайпер. Тело погибшего забрали родственники для погребения.

Село Макарово – временно оккупированное и расположенное вблизи захваченной Казачьей Лопани.

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убийство (6505) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+17
******** гавноеды!
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05.05.2022 20:43
+16
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05.05.2022 20:42
+16
Коли вже всю російську армію офіційно, у всьому світі, візнають терористичною організацією?
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05.05.2022 20:48
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05.05.2022 20:42 Ответить
******** гавноеды!
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05.05.2022 20:43 Ответить
.
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05.05.2022 20:46 Ответить
Коли вже всю російську армію офіційно, у всьому світі, візнають терористичною організацією?
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05.05.2022 20:48 Ответить
Ничего, падла рашистская, и тебя похороним. По частям твоего тельца никчемного. От генерала ногу забыли забрать, а тебя просто забудут, тварь.
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05.05.2022 20:49 Ответить
//
во временно оккупированном Мелитополе на авиабазе взрывы...
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05.05.2022 20:52 Ответить
Знов кацапи палять, де заманеться...
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05.05.2022 20:57 Ответить
Снайпера нагородять медалькою чи зразу героя роSSії дадуть? Ей, балалаєшни грязножопі, що там вам за знищення цивільних полагається?
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05.05.2022 21:28 Ответить
русня - гірша за чуму.
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05.05.2022 21:47 Ответить
а как **** этот снайпер дополз до Золочева, если ближайший населенный пункт - это Цупивка и Макарове, а до них от Золочева по прямой не меньше 10 км? Свободно бродят по полям, что ли? просто сафари какое-то ((((
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05.05.2022 22:38 Ответить
*ближайший - оккупированный
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05.05.2022 22:39 Ответить
Ти читать уважно вмієш? "Територіальна громада" - це може буть до десятка сіл Написано - "убив у Макарові" А Макарове скоріш всього входить до Золочівської селищної громади
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06.05.2022 07:39 Ответить
Взагалі-то в снайпери не беруть шизофреніків та маньяків. Але це не про кацапню.
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07.05.2022 07:26 Ответить
 
 