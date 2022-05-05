Российский снайпер застрелил 68-летнего мужчину в Харьковской области
В Золочевской поселковой громаде российский военный убил 68-летнего жителя села.
Об этом сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
По его словам, 68-летний мужчина работал на сельхозпредприятии, когда по нему попал снайпер. Тело погибшего забрали родственники для погребения.
Село Макарово – временно оккупированное и расположенное вблизи захваченной Казачьей Лопани.
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