Российский снайпер застрелил 68-летнего мужчину в Харьковской области

В Золочевской поселковой громаде российский военный убил 68-летнего жителя села.

Об этом сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

По его словам, 68-летний мужчина работал на сельхозпредприятии, когда по нему попал снайпер. Тело погибшего забрали родственники для погребения.

Село Макарово – временно оккупированное и расположенное вблизи захваченной Казачьей Лопани.

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