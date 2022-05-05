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Новини Війна
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Російський снайпер застрелив 68-річного чоловіка на Харківщині

снайпер,рф,окупант

У Золочівській селищний громаді російський військовий вбив 68-річного жителя села.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, 68-річний чоловік працював на сільгосппідприємстві, коли по ньому поцілив снайпер. Тіло загиблого забрали родичі для поховання.

Село Макарове - тимчасово окуповане і розташоване поблизу захопленої Козачої Лопані.

Також читайте: Окупанти міною знищили будинок "бабусі з червоним прапором", якій в Росії ставлять пам'ятники. ВIДЕО

Автор: 

вбивство (3109) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+17
******** гавноеды!
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05.05.2022 20:43
+16
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05.05.2022 20:42
+16
Коли вже всю російську армію офіційно, у всьому світі, візнають терористичною організацією?
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05.05.2022 20:48
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05.05.2022 20:42 Відповісти
******** гавноеды!
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05.05.2022 20:43 Відповісти
.
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05.05.2022 20:46 Відповісти
Коли вже всю російську армію офіційно, у всьому світі, візнають терористичною організацією?
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05.05.2022 20:48 Відповісти
Ничего, падла рашистская, и тебя похороним. По частям твоего тельца никчемного. От генерала ногу забыли забрать, а тебя просто забудут, тварь.
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05.05.2022 20:49 Відповісти
//
во временно оккупированном Мелитополе на авиабазе взрывы...
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05.05.2022 20:52 Відповісти
Знов кацапи палять, де заманеться...
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05.05.2022 20:57 Відповісти
Снайпера нагородять медалькою чи зразу героя роSSії дадуть? Ей, балалаєшни грязножопі, що там вам за знищення цивільних полагається?
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05.05.2022 21:28 Відповісти
русня - гірша за чуму.
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05.05.2022 21:47 Відповісти
а как **** этот снайпер дополз до Золочева, если ближайший населенный пункт - это Цупивка и Макарове, а до них от Золочева по прямой не меньше 10 км? Свободно бродят по полям, что ли? просто сафари какое-то ((((
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05.05.2022 22:38 Відповісти
*ближайший - оккупированный
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05.05.2022 22:39 Відповісти
Ти читать уважно вмієш? "Територіальна громада" - це може буть до десятка сіл Написано - "убив у Макарові" А Макарове скоріш всього входить до Золочівської селищної громади
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06.05.2022 07:39 Відповісти
Взагалі-то в снайпери не беруть шизофреніків та маньяків. Але це не про кацапню.
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07.05.2022 07:26 Відповісти
 
 