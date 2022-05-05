Російський снайпер застрелив 68-річного чоловіка на Харківщині
У Золочівській селищний громаді російський військовий вбив 68-річного жителя села.
Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, 68-річний чоловік працював на сільгосппідприємстві, коли по ньому поцілив снайпер. Тіло загиблого забрали родичі для поховання.
Село Макарове - тимчасово окуповане і розташоване поблизу захопленої Козачої Лопані.
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