Бербок в ближайшее время прибудет в Украину, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ближайшее время намерен посетить Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Глава МИДа в ближайшее время будет в Украине", - сказал он журналистам.

По словам Шольца, до такой договоренности дошли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы.

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