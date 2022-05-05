Бербок в ближайшее время прибудет в Украину, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ближайшее время намерен посетить Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Глава МИДа в ближайшее время будет в Украине", - сказал он журналистам.
По словам Шольца, до такой договоренности дошли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы.
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