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Новости Война
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Бербок в ближайшее время прибудет в Украину, - Шольц

бербок

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ближайшее время намерен посетить Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Глава МИДа в ближайшее время будет в Украине", - сказал он журналистам.

По словам Шольца, до такой договоренности дошли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы.

Также читайте: Штайнмайер хочет поговорить с Зеленским

Германия (7063) Анналена Бербок (348) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+13
Вы там её не сильно ругайте пожалуйста,так она у нас девчёнка правильная.
Смерть русофашистам и Слава Украине!!!!
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05.05.2022 20:48
+6
Бербок не ругать! Она правильная немка - из реальных друзей Украины в немецком правительстве.
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05.05.2022 20:58
+4
в идеале никаких труб.рюские ******** должны таскать баррели на своём поганом горбу
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05.05.2022 20:59
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вони як у мекку всі їдуть...
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05.05.2022 20:47 Ответить
Вы там её не сильно ругайте пожалуйста,так она у нас девчёнка правильная.
Смерть русофашистам и Слава Украине!!!!
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05.05.2022 20:48 Ответить
привезет шайтанмаера контрабандой в чемодане
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05.05.2022 20:50 Ответить
Штанмаер это как не уловимый джо❗
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05.05.2022 20:54 Ответить
Или он самв женщину переоденется. Я читал, что один из римских пап в конце концов оказался женщиной. Причем этот папа (мама?) на своем посту был успешным.
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05.05.2022 22:09 Ответить
Нужно создать один союз политический из всех демократических стран мира! Нужно создать такую большую силу добра, чтобы никакие тираны не были страшны ни одной демократической стране!
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05.05.2022 20:51 Ответить
Нужно прокладывать много труб в арабские страны и покупать там нефть и газ! Через Турцию можно и можно национализировать потоки России! Останется проложить труб до Турции от Арабов! И нужно трубы строить стразу на многих участках, чтобы проложить трубы не за год, а за считанные месяцы!
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05.05.2022 20:54 Ответить
Это лишняя суета❗Кацапия падет за 2-3 месяца. И можно будет качать все как и прежде👍
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05.05.2022 20:56 Ответить
в идеале никаких труб.рюские ******** должны таскать баррели на своём поганом горбу
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05.05.2022 20:59 Ответить
Бербок не ругать! Она правильная немка - из реальных друзей Украины в немецком правительстве.
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05.05.2022 20:58 Ответить
Я напомню, что перед самой войной Анналена послала грустную лошадь с северным потоком 2, потому что он угрожает Украине. Сейчас зелёные, от которых она должна была стать канцлером - самые ярые сторонники Украны, 76% их избирателей поддерживают поставки в Украину тяжелого вооружения.
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05.05.2022 21:00 Ответить
Жаль Штайнмаер с ней не приедет чтобы посмотреть на формулу Бучи.
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05.05.2022 21:09 Ответить
Всему своё время. И давайте просто констатируем страшный факт - Штайнмайеру будет ещё на что посмотреть...
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05.05.2022 21:13 Ответить
Ну как я предполагал для визита вежливости достаточно и глав МИД. Раз никакой конкретики все равно не будет. Да и тетка нормальная. Как она там затесалась, прям удивительно.
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05.05.2022 21:13 Ответить
 
 