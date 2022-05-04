Штайнмайер хочет поговорить с Зеленским
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал во время визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы, немцы, поддерживаем Украину всем сердцем. И, конечно, также путем обсуждения с моим украинским коллегой, если это возможно", - сказал Штайнмайер в Бухаресте.
В то же время свое желание посетить Украину подтвердила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, впрочем, она не назвала сроки, ссылаясь на меры безопасности. "Такие поездки тщательно готовятся", – цитирует политика Welt.
Бербок при этом отметила, что вместе с канцлером Олафом Шольцом "уже дала понять, что для нас важно побывать на месте, но мы должны были реорганизовать то, что было запланировано изначально".
Как сообщалось, ранее Бербок и Шольц заявили, что не могут приехать в Украину, пока там не побывает с визитом президент ФРГ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц не хочет ехать в Киев, пока туда не приедет Штайнмайер
В середине апреля Штайнмайер намеревался посетить Киев вместе с президентами стран Балтии и Польши, но, по его словам, получил сигнал о нежелательности такого визита со стороны официального Киева. Президент Владимир Зеленский заявлял, что ни он, ни его Офис не получали официального обращения по поводу визита федерального президента Германии в Украину.
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Бо ті хто створював українську граматику добре знав, що Русь це Україна. Це вкрай важливо.
Можна "русский" военный корабль без перекладу і в кавичках. Те ж "русский мир", а не руський мир, як дехто пише.
Ні до чого нам дружні стосунки з Німеччиною, а раптом вони з рашистської нафто-газової ігли злізуть, або почнуть нам пастачати важке озброєння? цього не можна допустити!
Валя, передай бригадиру, щоб когось цікавішого випустив. Якісь занадто примітивні боти сьогодні в новинах про німецьких політиків.
- Господин Зеленский, вам поставить 250 гаубиц или 300?
- 300
- Яволь! Дам команду.
Иначе неясно о чем еще можно разговаривать. Ну там о гуманитарных коридорах например. Но в таком случае переговоры должны быть в духе:
- Господин Зеленский, вам помочь спасти 100% или 100% с Азовстали?
- 100%
- Яволь! Сейчас позвоню в ЕС и согласуем ультиматум Путину.
Иначе это все переливание из пустого в порожнее.
Сложно сказать, имеется ли для некоторых подозрений в отношении Шольца реальная основа. Но факт остается фактом - именно в партии Шольца, среди социал-демократов, существует традиционно мощнейшее пророссийское лобби. Оно начинается, но, конечно, не ограничивается бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который лоббировал еще первый «Северной поток», сейчас является председателем комитета акционеров оператора «Северного потока» - компании Nord Stream AG, а также работает в нефтяной компании «Роснефть» и является кандидатом в совет директоров «Газпрома». СДПГ наполнена людьми, близко связанными с Москвой.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, автор печально известной «формулы Штайнмайера», является бывшим главой штаба Герхарда Шрёдера. Штайнмайер последовательно высказывался в пользу усиления контактов с Москвой. Еще в 2016 году - после российских бомбардировок Сирии и после почти двух лет войны на Донбассе - он посещал российский Екатеринбург, где обращался к российскому министру иностранных дел Лаврову «дорогой Сергей» и призывал к сотрудничеству Германии и России именно в Сирии.
В 2020 году Штайнмаер в разговоре с прессой настаивал на том, что «Северный поток-2» нельзя останавливать, ведь Германия виновата перед Россией за преступления Второй мировой войны, а газопровод остается единственным мостом между Германией и РФ. Таким образом, Штайнмайер фактически игнорировал преступления, которые Германия совершила на территориях Украины и Польши, ведь правительства именно этих стран требовали при газовом сотрудничестве с Россией учесть и их интересы. Но об ответственности Германии перед Украиной не упоминалось. Полностью Поддержка Украины Германией - радоваться ли Киеву заявлениям Берлина - новости Украины (zn.ua)
Причому нам середній палець показували з 2014 що мов Україні не можна продавати щоб не провокувати Х...ло....
Реально я не за зелених але проросійський щур який стільки років вірно відпрацьовував газпромовські гроші, просто так хоче сюди не напрошується, можу поспорити що з якоюсь новою формулою на користь Х...ла..
Про це https://euobserver.com/world/154859 повідомляє Euobserver.
За його словами, Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму", оскільки це дозволить краще озброїтися в економіці, енергетиці, обороні та зовнішній політиці. Замість принципу одностайності Драгі запропонував рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю.
"Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти", - наголосив Маріо Драгі.
Якщо Євросоюз перейде до принципу прийняття рішень кваліфікованою більшістю, то для ухвалення потребуватимуться 15 із 27 голосів "за" від країн-членів ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків усього населення Європейського Союзу.
Вже треба нормально поговорити і пригласити до Києва, коли зможе.
Бо ті хто створював українську граматику добре знав, що Русь це Україна. Це вкрай важливо.
Можна "русский" военный корабль без перекладу і в кавичках. Те ж "русский мир", а не руський мир, як дехто пише.