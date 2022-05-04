Штайнмайер хочет поговорить с Зеленским

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, немцы, поддерживаем Украину всем сердцем. И, конечно, также путем обсуждения с моим украинским коллегой, если это возможно", - сказал Штайнмайер в Бухаресте.

В то же время свое желание посетить Украину подтвердила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, впрочем, она не назвала сроки, ссылаясь на меры безопасности. "Такие поездки тщательно готовятся", – цитирует политика Welt.

Бербок при этом отметила, что вместе с канцлером Олафом Шольцом "уже дала понять, что для нас важно побывать на месте, но мы должны были реорганизовать то, что было запланировано изначально".

Как сообщалось, ранее Бербок и Шольц заявили, что не могут приехать в Украину, пока там не побывает с визитом президент ФРГ.

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В середине апреля Штайнмайер намеревался посетить Киев вместе с президентами стран Балтии и Польши, но, по его словам, получил сигнал о нежелательности такого визита со стороны официального Киева. Президент Владимир Зеленский заявлял, что ни он, ни его Офис не получали официального обращения по поводу визита федерального президента Германии в Украину.