Штайнмаєр хоче поговорити із Зеленським

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час візиту до Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, німці, підтримуємо Україну всім серцем. І звичайно, також шляхом обговорення з моїм українським колегою, якщо це можливо", – сказав Штайнмаєр у Бухаресті.

Водночас своє бажання відвідати Україну підтвердила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, утім, вона не назвала термінів, посилаючись на заходи безпеки. "Такі поїздки ретельно готуються", – цитує політика Welt.

Бербок при цьому зазначила, що разом із канцлером Олафом Шольцом "уже дала зрозуміти, що для нас важливо побувати на місці, але ми мали реорганізувати те, що було заплановано від початку".

Як повідомлялося, раніше Бербок і Шольц заявили, що не можуть поїхати до України, доки там не побуває з візитом президент ФРН.

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У середині квітня Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом із президентами країн Балтії та Польщі, але, за його словами, дістав сигнал про небажаність такого візиту з боку офіційного Києва. Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту федерального президента Німеччини в Україну.