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Новини
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Штайнмаєр хоче поговорити із Зеленським

зеленский,штайнмайер

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час візиту до Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, німці, підтримуємо Україну всім серцем. І звичайно, також шляхом обговорення з моїм українським колегою, якщо це можливо", – сказав Штайнмаєр у Бухаресті.

Водночас своє бажання відвідати Україну підтвердила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, утім, вона не назвала термінів, посилаючись на заходи безпеки. "Такі поїздки ретельно готуються", – цитує політика Welt.

Бербок при цьому зазначила, що разом із канцлером Олафом Шольцом "уже дала зрозуміти, що для нас важливо побувати на місці, але ми мали реорганізувати те, що було заплановано від початку".

Як повідомлялося, раніше Бербок і Шольц заявили, що не можуть поїхати до України, доки там не побуває з візитом президент ФРН.

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У середині квітня Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом із президентами країн Балтії та Польщі, але, за його словами, дістав сигнал про небажаність такого візиту з боку офіційного Києва. Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту федерального президента Німеччини в Україну.

Автор: 

Німеччина (7469) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+60
Сподіваюсь, хтось пояснить Вові, що бикувати не на часі? Нам потірбна підтримка об'єднаної Європи, а не лайки в соцмережах.
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04.05.2022 19:32
+41
Тільки Єрмака прив'яжіть.
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04.05.2022 19:31
+26
Пусть проинструктируют ********,что не стоит сраться с союзниками
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04.05.2022 19:34
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Тільки Єрмака прив'яжіть.
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04.05.2022 19:31 Відповісти
А краще - усипіть
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04.05.2022 20:12 Відповісти
..к шконке. В следственном изоляторе.
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04.05.2022 20:43 Відповісти
Ливерная колбаса
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04.05.2022 19:31 Відповісти
Опять впарить формулу Штангенциркуля-2?
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04.05.2022 19:31 Відповісти
О чём???
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04.05.2022 19:31 Відповісти
Сподіваюсь, хтось пояснить Вові, що бикувати не на часі? Нам потірбна підтримка об'єднаної Європи, а не лайки в соцмережах.
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04.05.2022 19:32 Відповісти
Треба задіяти Кличко ,він пояснить
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04.05.2022 19:42 Відповісти
главное социальную дистанцию держать
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04.05.2022 20:05 Відповісти
та пагаварить можно с кем угодно...токо ничего не обещать и лишнего не свистеть...
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04.05.2022 19:33 Відповісти
Штайнпутлер обговнялся конкретно и в лице немцев и в лице Европы
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04.05.2022 19:33 Відповісти
Кому найбільше заважать дружні відносини України з Німеччиною?
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04.05.2022 19:35 Відповісти
Пригожинский-с пляжу и в стойло! Вся Европа с Украиной! И Германия уже поставляет тяжелое вооружения, шо вас орков гасить! Вам бы, оркам, очень хотелось шоб "Немцы были за рассею-матушку", но дырку от бублика а не Германию получите.
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04.05.2022 19:42 Відповісти
Не треба плутати Німеччину і Штанмайєра , проститутку пуйловську .
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04.05.2022 19:43 Відповісти
пішов ти за руським воєним корбльом
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04.05.2022 19:33 Відповісти
І військову техніку нехай з собою забере? Ти кацап? Чи просто зелених відмиваєш? І часом не знаєш, чого Зєлєнскому формула Штайнмаєра подобалася, а сам Штайнмаєр - ні?
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04.05.2022 19:38 Відповісти
Не "руським" ! Русь без свинособак !
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04.05.2022 19:59 Відповісти
Дивуюсь. Треба вчити українську мову, як пишеш на ній. В ній по відношенню до московитів - російський, а не руський.

Бо ті хто створював українську граматику добре знав, що Русь це Україна. Це вкрай важливо.

Можна "русский" военный корабль без перекладу і в кавичках. Те ж "русский мир", а не руський мир, як дехто пише.
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05.05.2022 01:00 Відповісти
Пусть проинструктируют ********,что не стоит сраться с союзниками
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04.05.2022 19:34 Відповісти
А німці чиї союзники?
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05.05.2022 00:07 Відповісти
Ну калі праводзіць палітыку ўзроўня дзіцячага садку, то немцы саюзнікамі Ўкраіны могуць і ня стаць. Нават Клічко разумее, што ёсць аб чым размаўляць і дамаўляцца. Больш за тое, ініцыятыва сыходзіць ад Штайнмаера.
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05.05.2022 14:50 Відповісти
Відразу два практологи Путлеру в око заглядатимуть.
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04.05.2022 19:36 Відповісти
Цікаво, а що тепер наша "кісєйная баришня" ВлалімірСвєтАлєксандровіч робити буде? Знову губки відкопилить і буде напудреним носиком ворочати?
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04.05.2022 19:40 Відповісти
"Ми, німці, підтримуємо Україну всім серцем. - серце штангельциркуля натягнуло рашистської нафти , як асенізатор лайна .Від нього .та багатьох фріців при владі смердить рашистським пеклом(сіркою(((schwefelhaltiges Erdöl))) - на котру багата за вмістом рашистська нафта)
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04.05.2022 19:41 Відповісти
Він президент Германії, нашого союзника.
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04.05.2022 19:57 Відповісти
німечинна робить перша кроки на зустріч! не треба биковать!
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04.05.2022 19:41 Відповісти
Шо значіт нє нада бикавать, квартальноє бидла па другому нє умєєт!
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04.05.2022 19:52 Відповісти
этот будет предлагать капитуляцию где то посередине взамен на пару лярдов кредита
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04.05.2022 19:42 Відповісти
у присутності преси....
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04.05.2022 19:43 Відповісти
ПАсередіне, пропонував не він.
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04.05.2022 19:58 Відповісти
Ну не обязательно же с ним соглашаться. Речь о том, чтобы встретиться и поговорить.
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05.05.2022 10:12 Відповісти
Зе, хватит в детский сад играться.
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04.05.2022 19:43 Відповісти
Светлана, тогда вам хватит играться в политика
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04.05.2022 20:10 Відповісти
зебот
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04.05.2022 21:16 Відповісти
Формулу Штайнмаера, СП2, бан на продажу оружия, бан на эмбарго энергоносителей, бан на отключение SWIFT, предложение о передаче Запорожской АЭС рашке - понять и простить. Правильно я говорю?
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04.05.2022 20:12 Відповісти
до войны зеленых свидорасов формула Штанмайера вполне устраивала
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04.05.2022 22:38 Відповісти
Дай Бог! Украине нужна помощь ВСЕХ европейских стран!
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04.05.2022 19:44 Відповісти
осорбливо сербіі і мадярщини
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04.05.2022 19:58 Відповісти
он тебе не коллега. посмотри на свои полномочия и на его. еще и язык повернулся.
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04.05.2022 19:44 Відповісти
Президент Германии просится приехать в Украину. Во дожились))
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04.05.2022 19:45 Відповісти
Дивися не обкакайся від щастя
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04.05.2022 19:50 Відповісти
Дядя, ты дурак?
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04.05.2022 20:00 Відповісти
Хочеш поговорити с зеленсським- бери дозвіл у єрмака, він в Україні "найвпливовійший" і "найвеличнійший", а наш призидент так, посидіти, попросити, пообіцяти...
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04.05.2022 19:47 Відповісти
Боневтік зробить так як скаже дерьмак, тобто пошле фріца на Х!
Ні до чого нам дружні стосунки з Німеччиною, а раптом вони з рашистської нафто-газової ігли злізуть, або почнуть нам пастачати важке озброєння? цього не можна допустити!
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04.05.2022 19:49 Відповісти
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04.05.2022 19:52 Відповісти
Німці переступили через свою гордість! Але якщо їх ще раз послати, то тоді вже можуть послати і вони!
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04.05.2022 19:53 Відповісти
Если бы немцы не переступали через свою совесть, то не надо было бы и переступать через свою гордость.
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04.05.2022 20:07 Відповісти
ПРО Формулу
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04.05.2022 19:53 Відповісти
Не розумію, про що з ним розмовляти. За повноваженнями це не Президент Німеччини, а Німецька королева. Влада належить канцлеру та парламентської коаліції Німечинни.
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04.05.2022 19:54 Відповісти
А з Вєлічайшим про що говорити, якщо Єрмак головний?
Валя, передай бригадиру, щоб когось цікавішого випустив. Якісь занадто примітивні боти сьогодні в новинах про німецьких політиків.
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04.05.2022 21:12 Відповісти
Так скидуємось на кляп Єрмачці, Подолячці, Люсі, Мельнику. Організацією зустрічі хай займаються дорослі професіонали.
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04.05.2022 19:54 Відповісти
Вы как раз и перечислили взрослых профессионалов (только зачем-то перековеркали их имена).
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04.05.2022 19:59 Відповісти
чмошники вони.
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04.05.2022 20:50 Відповісти
Просто кварталівці повинні займатись кварталом, а не лізти в керування державой. Інакше з держави виходить той самий Квартал, і це вже не смішно.
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04.05.2022 20:20 Відповісти
Формули вивчив?
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04.05.2022 19:55 Відповісти
Надеюсь это будут переговоры в духе:
- Господин Зеленский, вам поставить 250 гаубиц или 300?
- 300
- Яволь! Дам команду.

Иначе неясно о чем еще можно разговаривать. Ну там о гуманитарных коридорах например. Но в таком случае переговоры должны быть в духе:

- Господин Зеленский, вам помочь спасти 100% или 100% с Азовстали?
- 100%
- Яволь! Сейчас позвоню в ЕС и согласуем ультиматум Путину.

Иначе это все переливание из пустого в порожнее.
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04.05.2022 19:58 Відповісти
Зеля пошли фріца і покажу йому те чим ти граєш на роялі
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04.05.2022 20:00 Відповісти
Нам сваритись з німцями ні до чого. Собі дорожче. Якщо людина усвідомила і визнала свою помилку, то честь йому і хвала. Першим подав приклад М.Земан, і Чехія, дай їй Бог здоров'я, допомагає нам чим може з самого початку війни. Так що треба дивитись вперед, оскілки нам ще доведеться відбудовувати зруйновану країну.
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04.05.2022 20:04 Відповісти
Теперь понятно кто из "партнеров" предлагал Зеленскому передать Запорожскую АЭС под контроль рашки.
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04.05.2022 20:07 Відповісти
https://zn.ua/international/rossijskie-okovy-pravitelstva-olafa-sholtsa.html Как молодой политик, Шольц принадлежал к радикально левому кругу СДПГ, был отчаянным противником НАТО и регулярно ездил в ГДР на рабочие встречи с руководством Восточной Германии.

Сложно сказать, имеется ли для некоторых подозрений в отношении Шольца реальная основа. Но факт остается фактом - именно в партии Шольца, среди социал-демократов, существует традиционно мощнейшее пророссийское лобби. Оно начинается, но, конечно, не ограничивается бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который лоббировал еще первый «Северной поток», сейчас является председателем комитета акционеров оператора «Северного потока» - компании Nord Stream AG, а также работает в нефтяной компании «Роснефть» и является кандидатом в совет директоров «Газпрома». СДПГ наполнена людьми, близко связанными с Москвой.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, автор печально известной «формулы Штайнмайера», является бывшим главой штаба Герхарда Шрёдера. Штайнмайер последовательно высказывался в пользу усиления контактов с Москвой. Еще в 2016 году - после российских бомбардировок Сирии и после почти двух лет войны на Донбассе - он посещал российский Екатеринбург, где обращался к российскому министру иностранных дел Лаврову «дорогой Сергей» и призывал к сотрудничеству Германии и России именно в Сирии.

В 2020 году Штайнмаер в разговоре с прессой настаивал на том, что «Северный поток-2» нельзя останавливать, ведь Германия виновата перед Россией за преступления Второй мировой войны, а газопровод остается единственным мостом между Германией и РФ. Таким образом, Штайнмайер фактически игнорировал преступления, которые Германия совершила на территориях Украины и Польши, ведь правительства именно этих стран требовали при газовом сотрудничестве с Россией учесть и их интересы. Но об ответственности Германии перед Украиной не упоминалось. Полностью Поддержка Украины Германией - радоваться ли Киеву заявлениям Берлина - новости Украины (zn.ua)
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04.05.2022 20:09 Відповісти
Було б дивно людині, яка хоче зустрітися з ****** не зустрітися з Штайнмаєром
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04.05.2022 20:17 Відповісти
Просто почитайте що німці плели нашому послу в Німеччині 23 лютого, поставки совкового озюроєння в РФ а потім щей підсанкційної електроніки....
Причому нам середній палець показували з 2014 що мов Україні не можна продавати щоб не провокувати Х...ло....

Реально я не за зелених але проросійський щур який стільки років вірно відпрацьовував газпромовські гроші, просто так хоче сюди не напрошується, можу поспорити що з якоюсь новою формулою на користь Х...ла..
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04.05.2022 20:18 Відповісти
С нынешней Германией осторожность не помешает, как впрочем и Венгрией.
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04.05.2022 20:21 Відповісти
Уже вся Европа похайпилась а боши не удел. Обидно им. Влияние таит на глазах. Надежда на британцев и американцев. Боши разве что очередную обеспокоенность выскажут. Хотя чисто с дипломатической точки зрения хуже не будет, но это можно сделать на уровне глав МИД. Но бошам все же нужны срочно фотки на фоне сгоревшей Бучи. Им тоже дипломатия не интересна, как и эта война и конфронтация с пуйлостаном. Ничего, у него будет шанс. Когда придет время впаривать очередную формулу, касабы его впихнут в переговорную группу вместо британцев и американцев. Он свою роль снова попытается сыграть. Просто еще рановато.
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04.05.2022 20:35 Відповісти
счас вован павтарить распальцовку......
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04.05.2022 20:38 Відповісти
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04.05.2022 20:39 Відповісти
*****! цьому швайнмаєру потрібні політичні дівідєнди, то хай дає лєопарди
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04.05.2022 20:46 Відповісти
Як Зе з путлом?
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04.05.2022 20:56 Відповісти
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав Європейський Союз подолати принцип одностайності для ухвалення зовнішньополітичних рішень, щоб Угорщина не могла ветувати санкції, якщо їх схвалює більшість членів ЄС.

Про це https://euobserver.com/world/154859 повідомляє Euobserver.

За його словами, Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму", оскільки це дозволить краще озброїтися в економіці, енергетиці, обороні та зовнішній політиці. Замість принципу одностайності Драгі запропонував рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю.

"Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти", - наголосив Маріо Драгі.

Якщо Євросоюз перейде до принципу прийняття рішень кваліфікованою більшістю, то для ухвалення потребуватимуться 15 із 27 голосів "за" від країн-членів ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків усього населення Європейського Союзу.
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04.05.2022 21:00 Відповісти
Многие хотя, но Зеленский умножит политическую карьеру этого пердуна на ноль
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04.05.2022 21:00 Відповісти
у зеленовича вообще никаой карьеры, кроме сплюндрованого пианина
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04.05.2022 21:34 Відповісти
"Нам нада пагаваріть ..." Десь я вже це чув...
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04.05.2022 21:14 Відповісти
Зе обязан его принять. Это не сложно просто по человечески выслушать предложение а потом принимать какие то решения. Если ОП откажется второй раз, то забудьте о какой либо помощи от Германии.
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04.05.2022 21:43 Відповісти
Показали, що в деяких речах не одобрюють Штайнмайра і досить. Треба зупинитись. Треба мати глузд, міру і гнучкість. Тим більше, що німець визнав минулі помилки.

Вже треба нормально поговорити і пригласити до Києва, коли зможе.
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05.05.2022 01:09 Відповісти
Ніяких помилок вони не визнали а хочуть на горбі України в рай заїхати. Шредер в Роснефті як працював так м працює
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05.05.2022 01:33 Відповісти
Хто пише - руський воєнний корабль, чи - руський мир, то не коверкайте українську мову і історію. Вивчайте елементарні правила. Не руський, а російський.

Бо ті хто створював українську граматику добре знав, що Русь це Україна. Це вкрай важливо.
Можна "русский" военный корабль без перекладу і в кавичках. Те ж "русский мир", а не руський мир, як дехто пише.
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05.05.2022 01:33 Відповісти
 
 