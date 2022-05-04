Штайнмаєр хоче поговорити із Зеленським
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про готовність провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він сказав під час візиту до Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми, німці, підтримуємо Україну всім серцем. І звичайно, також шляхом обговорення з моїм українським колегою, якщо це можливо", – сказав Штайнмаєр у Бухаресті.
Водночас своє бажання відвідати Україну підтвердила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, утім, вона не назвала термінів, посилаючись на заходи безпеки. "Такі поїздки ретельно готуються", – цитує політика Welt.
Бербок при цьому зазначила, що разом із канцлером Олафом Шольцом "уже дала зрозуміти, що для нас важливо побувати на місці, але ми мали реорганізувати те, що було заплановано від початку".
Як повідомлялося, раніше Бербок і Шольц заявили, що не можуть поїхати до України, доки там не побуває з візитом президент ФРН.
У середині квітня Штайнмаєр мав намір відвідати Київ разом із президентами країн Балтії та Польщі, але, за його словами, дістав сигнал про небажаність такого візиту з боку офіційного Києва. Президент Володимир Зеленський заявляв, що ні він, ні його Офіс не отримували офіційного звернення щодо візиту федерального президента Німеччини в Україну.
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Бо ті хто створював українську граматику добре знав, що Русь це Україна. Це вкрай важливо.
Можна "русский" военный корабль без перекладу і в кавичках. Те ж "русский мир", а не руський мир, як дехто пише.
Ні до чого нам дружні стосунки з Німеччиною, а раптом вони з рашистської нафто-газової ігли злізуть, або почнуть нам пастачати важке озброєння? цього не можна допустити!
Валя, передай бригадиру, щоб когось цікавішого випустив. Якісь занадто примітивні боти сьогодні в новинах про німецьких політиків.
- Господин Зеленский, вам поставить 250 гаубиц или 300?
- 300
- Яволь! Дам команду.
Иначе неясно о чем еще можно разговаривать. Ну там о гуманитарных коридорах например. Но в таком случае переговоры должны быть в духе:
- Господин Зеленский, вам помочь спасти 100% или 100% с Азовстали?
- 100%
- Яволь! Сейчас позвоню в ЕС и согласуем ультиматум Путину.
Иначе это все переливание из пустого в порожнее.
Сложно сказать, имеется ли для некоторых подозрений в отношении Шольца реальная основа. Но факт остается фактом - именно в партии Шольца, среди социал-демократов, существует традиционно мощнейшее пророссийское лобби. Оно начинается, но, конечно, не ограничивается бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который лоббировал еще первый «Северной поток», сейчас является председателем комитета акционеров оператора «Северного потока» - компании Nord Stream AG, а также работает в нефтяной компании «Роснефть» и является кандидатом в совет директоров «Газпрома». СДПГ наполнена людьми, близко связанными с Москвой.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, автор печально известной «формулы Штайнмайера», является бывшим главой штаба Герхарда Шрёдера. Штайнмайер последовательно высказывался в пользу усиления контактов с Москвой. Еще в 2016 году - после российских бомбардировок Сирии и после почти двух лет войны на Донбассе - он посещал российский Екатеринбург, где обращался к российскому министру иностранных дел Лаврову «дорогой Сергей» и призывал к сотрудничеству Германии и России именно в Сирии.
В 2020 году Штайнмаер в разговоре с прессой настаивал на том, что «Северный поток-2» нельзя останавливать, ведь Германия виновата перед Россией за преступления Второй мировой войны, а газопровод остается единственным мостом между Германией и РФ. Таким образом, Штайнмайер фактически игнорировал преступления, которые Германия совершила на территориях Украины и Польши, ведь правительства именно этих стран требовали при газовом сотрудничестве с Россией учесть и их интересы. Но об ответственности Германии перед Украиной не упоминалось. Полностью Поддержка Украины Германией - радоваться ли Киеву заявлениям Берлина - новости Украины (zn.ua)
Причому нам середній палець показували з 2014 що мов Україні не можна продавати щоб не провокувати Х...ло....
Реально я не за зелених але проросійський щур який стільки років вірно відпрацьовував газпромовські гроші, просто так хоче сюди не напрошується, можу поспорити що з якоюсь новою формулою на користь Х...ла..
Про це https://euobserver.com/world/154859 повідомляє Euobserver.
За його словами, Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму", оскільки це дозволить краще озброїтися в економіці, енергетиці, обороні та зовнішній політиці. Замість принципу одностайності Драгі запропонував рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю.
"Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти", - наголосив Маріо Драгі.
Якщо Євросоюз перейде до принципу прийняття рішень кваліфікованою більшістю, то для ухвалення потребуватимуться 15 із 27 голосів "за" від країн-членів ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків усього населення Європейського Союзу.
Вже треба нормально поговорити і пригласити до Києва, коли зможе.
Бо ті хто створював українську граматику добре знав, що Русь це Україна. Це вкрай важливо.
Можна "русский" военный корабль без перекладу і в кавичках. Те ж "русский мир", а не руський мир, як дехто пише.