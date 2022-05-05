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Бербок найближчим часом прибуде до України, - Шольц

бербок

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що глава МЗС ФРН Анналена Бербок найближчим часом планує відвідати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Глава МЗС найближчим часом буде в Україні", - сказав він журналістам.

За словами Шольца, до такої домовленості дійшли президенти Німеччини та України Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у ході телефонної бесіди.

Також читайте: Для Німеччини є проблемою те, що Штайнмаєра попросили не приїжджати до Києва, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7471) Анналена Бербок (456) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+13
Вы там её не сильно ругайте пожалуйста,так она у нас девчёнка правильная.
Смерть русофашистам и Слава Украине!!!!
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05.05.2022 20:48
+6
Бербок не ругать! Она правильная немка - из реальных друзей Украины в немецком правительстве.
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05.05.2022 20:58
+4
в идеале никаких труб.рюские ******** должны таскать баррели на своём поганом горбу
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05.05.2022 20:59
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вони як у мекку всі їдуть...
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05.05.2022 20:47 Відповісти
Вы там её не сильно ругайте пожалуйста,так она у нас девчёнка правильная.
Смерть русофашистам и Слава Украине!!!!
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05.05.2022 20:48 Відповісти
привезет шайтанмаера контрабандой в чемодане
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05.05.2022 20:50 Відповісти
Штанмаер это как не уловимый джо❗
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05.05.2022 20:54 Відповісти
Или он самв женщину переоденется. Я читал, что один из римских пап в конце концов оказался женщиной. Причем этот папа (мама?) на своем посту был успешным.
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05.05.2022 22:09 Відповісти
Нужно создать один союз политический из всех демократических стран мира! Нужно создать такую большую силу добра, чтобы никакие тираны не были страшны ни одной демократической стране!
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05.05.2022 20:51 Відповісти
Нужно прокладывать много труб в арабские страны и покупать там нефть и газ! Через Турцию можно и можно национализировать потоки России! Останется проложить труб до Турции от Арабов! И нужно трубы строить стразу на многих участках, чтобы проложить трубы не за год, а за считанные месяцы!
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05.05.2022 20:54 Відповісти
Это лишняя суета❗Кацапия падет за 2-3 месяца. И можно будет качать все как и прежде👍
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05.05.2022 20:56 Відповісти
в идеале никаких труб.рюские ******** должны таскать баррели на своём поганом горбу
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05.05.2022 20:59 Відповісти
Бербок не ругать! Она правильная немка - из реальных друзей Украины в немецком правительстве.
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05.05.2022 20:58 Відповісти
Я напомню, что перед самой войной Анналена послала грустную лошадь с северным потоком 2, потому что он угрожает Украине. Сейчас зелёные, от которых она должна была стать канцлером - самые ярые сторонники Украны, 76% их избирателей поддерживают поставки в Украину тяжелого вооружения.
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05.05.2022 21:00 Відповісти
Жаль Штайнмаер с ней не приедет чтобы посмотреть на формулу Бучи.
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05.05.2022 21:09 Відповісти
Всему своё время. И давайте просто констатируем страшный факт - Штайнмайеру будет ещё на что посмотреть...
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05.05.2022 21:13 Відповісти
Ну как я предполагал для визита вежливости достаточно и глав МИД. Раз никакой конкретики все равно не будет. Да и тетка нормальная. Как она там затесалась, прям удивительно.
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05.05.2022 21:13 Відповісти
 
 