Бербок найближчим часом прибуде до України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що глава МЗС ФРН Анналена Бербок найближчим часом планує відвідати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Глава МЗС найближчим часом буде в Україні", - сказав він журналістам.
За словами Шольца, до такої домовленості дійшли президенти Німеччини та України Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у ході телефонної бесіди.
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