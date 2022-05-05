Бербок найближчим часом прибуде до України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що глава МЗС ФРН Анналена Бербок найближчим часом планує відвідати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Глава МЗС найближчим часом буде в Україні", - сказав він журналістам.

За словами Шольца, до такої домовленості дійшли президенти Німеччини та України Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у ході телефонної бесіди.

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