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Германия заменит Чехии поставленную Украине военную технику и вооружение

чехія

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Чехии заменить поставленную Украину технику и вооружение.

Об этом после встречи с Шольцем заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

По словам Фиала, форма будущего соглашения очень специфична и касается тяжелого вооружения.

"Мы договорились по модернизации оборонной сферы. Наши команды продолжат обсуждение формы сотрудничества", - сказал Фиала.

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Он сказал, что Германия и Чехия могли бы использовать свой потенциал, и Прага могла бы снабжать Киев оружием, в котором непосредственно нуждается украинская армия.

"Я не буду говорить подробности", - сказал Шольц. "Речь идет о конкретных вещах, о тяжелом вооружении", - добавил Фиала.

Ранее сообщалось, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий.

Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.

Германия (7063) Чехия (1739) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+3
Немецкий орднунг шалит Есть обязательство перед НАТО держать у себя такое то количество войск и техники и немец будет это соблюдать. Потому до его медленно доходит что он может сделать финт ушами и сейчас двинуть технику к соседу, у которого она подзарез нужна чтобы злыдни к самому не приползли. Как то так. Немца в общем то трудно заставить и улицу на красный свет перейти если машин и никого поблизости нет - сам видел.
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05.05.2022 22:03
+3
Суть в том, что Чехия передаёт советскую технику сейчас, а немецкую получает потом, когда её сделают.
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05.05.2022 22:43
+2
До сих пор сидят фашистские гены в немчуре ,австрияках и венграх ,надо будет после победы Украины провести с ними воспитательную работу .
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05.05.2022 21:37
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До сих пор сидят фашистские гены в немчуре ,австрияках и венграх ,надо будет после победы Украины провести с ними воспитательную работу .
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05.05.2022 21:37 Ответить
Ну и по возможности принять в 3-й тракторный батальон ТРО Сумкой области. Ну если пацаны захотят.
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05.05.2022 22:24 Ответить
Кожен член військового блоку НАТО має зобов'язання мати певне боездатне військо. Навіщо в військовому блоці член без війська? То вже не член, а паразит.
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05.05.2022 21:45 Ответить
Для 5 статті, там обмежений контингент.... Краще б Україні віддали цю нову техніку
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05.05.2022 21:58 Ответить
А нафіга Чехії озброєння та нова техніка? З ким збирається воювати чи від кого захищатися, якщо з усіх боків оточена країнами ЄС та НАТО?
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05.05.2022 21:42 Ответить
А фашистська Мадярщина?
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05.05.2022 22:25 Ответить
Так Німеччина заявля що у них нема техніки, чи нема техніки виключно для України?
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05.05.2022 21:51 Ответить
Прямо зараз у Німеччини техніки в рази менше чим повинно бути в такої країни.

Але можливості виробництва у них великі. За пару років можуть зробити і відправити до Чехії.

Україну такий варіант не влаштував із очевидних причин.
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05.05.2022 21:59 Ответить
Немецкий орднунг шалит Есть обязательство перед НАТО держать у себя такое то количество войск и техники и немец будет это соблюдать. Потому до его медленно доходит что он может сделать финт ушами и сейчас двинуть технику к соседу, у которого она подзарез нужна чтобы злыдни к самому не приползли. Как то так. Немца в общем то трудно заставить и улицу на красный свет перейти если машин и никого поблизости нет - сам видел.
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05.05.2022 22:03 Ответить
Казали ж у самих немає
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05.05.2022 21:51 Ответить
Суть в том, что Чехия передаёт советскую технику сейчас, а немецкую получает потом, когда её сделают.
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05.05.2022 22:43 Ответить
В НАТО другой стандарт артиллерийского и стрелкового калибра.
Сдать старое советское и перейти на натовский.
( Орудия, снаряды, патроны, мины)
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05.05.2022 23:20 Ответить
как это у них же уже нечего нету они говорили, уже Германию нету чем защищать
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05.05.2022 23:39 Ответить
 
 