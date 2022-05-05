Германия заменит Чехии поставленную Украине военную технику и вооружение
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Чехии заменить поставленную Украину технику и вооружение.
Об этом после встречи с Шольцем заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.
По словам Фиала, форма будущего соглашения очень специфична и касается тяжелого вооружения.
"Мы договорились по модернизации оборонной сферы. Наши команды продолжат обсуждение формы сотрудничества", - сказал Фиала.
Он сказал, что Германия и Чехия могли бы использовать свой потенциал, и Прага могла бы снабжать Киев оружием, в котором непосредственно нуждается украинская армия.
"Я не буду говорить подробности", - сказал Шольц. "Речь идет о конкретных вещах, о тяжелом вооружении", - добавил Фиала.
Ранее сообщалось, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий.
Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.
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Але можливості виробництва у них великі. За пару років можуть зробити і відправити до Чехії.
Україну такий варіант не влаштував із очевидних причин.
Сдать старое советское и перейти на натовский.
( Орудия, снаряды, патроны, мины)