УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13449 відвідувачів онлайн
Новини
4 169 14

Німеччина замінить Чехії поставлену Україні військову техніку та озброєння

чехія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Чехії замінити поставлену Україні техніку та озброєння.

Про це після зустрічі із Шольцем заявив чеський прем'єр-міністр Петро Фіала. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

За словами Фіали, форма майбутньої угоди є дуже специфічною і стосується важкого озброєння.

"Ми домовилися щодо модернізації оборонної сфери. Наші команди продовжать обговорення форми співпраці", - сказав Фіала.

Читайте також: Україна отримала ракетні системи залпового вогню з Чехії, - "УкрАвтопром"

Він сказав, що Німеччина та Чехія могли б використати свій потенціал, і Прага могла б постачати Київ зброєю, якої безпосередньо потребує українська армія.

"Я не говоритиму подробиці", — сказав Шольц. "Йдеться про конкретні речі, про важке озброєння", - додав Фіала.

Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій.

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її діючих резервах.

Автор: 

Німеччина (7475) Чехія (1651) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Немецкий орднунг шалит Есть обязательство перед НАТО держать у себя такое то количество войск и техники и немец будет это соблюдать. Потому до его медленно доходит что он может сделать финт ушами и сейчас двинуть технику к соседу, у которого она подзарез нужна чтобы злыдни к самому не приползли. Как то так. Немца в общем то трудно заставить и улицу на красный свет перейти если машин и никого поблизости нет - сам видел.
показати весь коментар
05.05.2022 22:03 Відповісти
+3
Суть в том, что Чехия передаёт советскую технику сейчас, а немецкую получает потом, когда её сделают.
показати весь коментар
05.05.2022 22:43 Відповісти
+2
До сих пор сидят фашистские гены в немчуре ,австрияках и венграх ,надо будет после победы Украины провести с ними воспитательную работу .
показати весь коментар
05.05.2022 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До сих пор сидят фашистские гены в немчуре ,австрияках и венграх ,надо будет после победы Украины провести с ними воспитательную работу .
показати весь коментар
05.05.2022 21:37 Відповісти
Ну и по возможности принять в 3-й тракторный батальон ТРО Сумкой области. Ну если пацаны захотят.
показати весь коментар
05.05.2022 22:24 Відповісти
Кожен член військового блоку НАТО має зобов'язання мати певне боездатне військо. Навіщо в військовому блоці член без війська? То вже не член, а паразит.
показати весь коментар
05.05.2022 21:45 Відповісти
Для 5 статті, там обмежений контингент.... Краще б Україні віддали цю нову техніку
показати весь коментар
05.05.2022 21:58 Відповісти
А нафіга Чехії озброєння та нова техніка? З ким збирається воювати чи від кого захищатися, якщо з усіх боків оточена країнами ЄС та НАТО?
показати весь коментар
05.05.2022 21:42 Відповісти
А фашистська Мадярщина?
показати весь коментар
05.05.2022 22:25 Відповісти
Так Німеччина заявля що у них нема техніки, чи нема техніки виключно для України?
показати весь коментар
05.05.2022 21:51 Відповісти
Прямо зараз у Німеччини техніки в рази менше чим повинно бути в такої країни.

Але можливості виробництва у них великі. За пару років можуть зробити і відправити до Чехії.

Україну такий варіант не влаштував із очевидних причин.
показати весь коментар
05.05.2022 21:59 Відповісти
Немецкий орднунг шалит Есть обязательство перед НАТО держать у себя такое то количество войск и техники и немец будет это соблюдать. Потому до его медленно доходит что он может сделать финт ушами и сейчас двинуть технику к соседу, у которого она подзарез нужна чтобы злыдни к самому не приползли. Как то так. Немца в общем то трудно заставить и улицу на красный свет перейти если машин и никого поблизости нет - сам видел.
показати весь коментар
05.05.2022 22:03 Відповісти
Казали ж у самих немає
показати весь коментар
05.05.2022 21:51 Відповісти
Суть в том, что Чехия передаёт советскую технику сейчас, а немецкую получает потом, когда её сделают.
показати весь коментар
05.05.2022 22:43 Відповісти
В НАТО другой стандарт артиллерийского и стрелкового калибра.
Сдать старое советское и перейти на натовский.
( Орудия, снаряды, патроны, мины)
показати весь коментар
05.05.2022 23:20 Відповісти
как это у них же уже нечего нету они говорили, уже Германию нету чем защищать
показати весь коментар
05.05.2022 23:39 Відповісти
 
 