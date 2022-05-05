Німеччина замінить Чехії поставлену Україні військову техніку та озброєння
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Чехії замінити поставлену Україні техніку та озброєння.
Про це після зустрічі із Шольцем заявив чеський прем'єр-міністр Петро Фіала. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.
За словами Фіали, форма майбутньої угоди є дуже специфічною і стосується важкого озброєння.
"Ми домовилися щодо модернізації оборонної сфери. Наші команди продовжать обговорення форми співпраці", - сказав Фіала.
Він сказав, що Німеччина та Чехія могли б використати свій потенціал, і Прага могла б постачати Київ зброєю, якої безпосередньо потребує українська армія.
"Я не говоритиму подробиці", — сказав Шольц. "Йдеться про конкретні речі, про важке озброєння", - додав Фіала.
Раніше повідомлялося, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій.
Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її діючих резервах.
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Але можливості виробництва у них великі. За пару років можуть зробити і відправити до Чехії.
Україну такий варіант не влаштував із очевидних причин.
Сдать старое советское и перейти на натовский.
( Орудия, снаряды, патроны, мины)