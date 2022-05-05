Шольц и Байден договорились не признавать территориальные приобретения России

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились в четверг, что не признают никакие территориальные приобретения России в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Германии.

Оба лидера также осудили "недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства", - заявил представитель правительства.

"Они согласились с тем, что Украина нуждается в дальнейшей существенной и постоянной поддержке в реализации ее законного права на самооборону", - добавил он.

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