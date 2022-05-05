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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шольц и Байден договорились не признавать территориальные приобретения России

байден,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден договорились в четверг, что не признают никакие территориальные приобретения России в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Германии.

Оба лидера также осудили "недавние комментарии российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства", - заявил представитель правительства.

"Они согласились с тем, что Украина нуждается в дальнейшей существенной и постоянной поддержке в реализации ее законного права на самооборону", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский народ избавляет мир от риска начала Третьей мировой войны, - Байден

Байден Джо (2795) граница (5302) россия (96095) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+28
Нормальне розділення праці - мануфактура. Борис Джонсонюк киздить зелєбобра шоб не капітулював, а Бідон як важко-ваговик, дубасить Шлюхольца щоб не підігрував бункерному діду, Ось як США і Британія за нас буду рвуть!
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05.05.2022 22:05
+21
Мабуть це дипломатичний хід, щоб показати, що в разі анексії частин України, їхня протидія буде консолідованою як двох основних світових гравців.
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05.05.2022 22:02
+19
Значит имеют информацию от разведки что скоро будет аннексия
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05.05.2022 21:58
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А могло бути інакше?🙄
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05.05.2022 21:57 Ответить
Мабуть це дипломатичний хід, щоб показати, що в разі анексії частин України, їхня протидія буде консолідованою як двох основних світових гравців.
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05.05.2022 22:02 Ответить
А Ростов, Курськ Брянськ и тд. теж мають на увазі, чи вони про це не підозрюють?
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05.05.2022 22:17 Ответить
ну якщо РНО, КНР, БНР і інші оголосять про незалежність, а потім проведуть референдум про приєднання до України
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06.05.2022 10:58 Ответить
РНО РНР
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06.05.2022 10:59 Ответить
Скоріше, це заява проти "компромісних" заяв нашого верховного зе і його зрадницьких перемовників. Щоб і не думали!
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05.05.2022 23:31 Ответить
, це нелоху послання !!
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06.05.2022 11:07 Ответить
Удивительная договоренность
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05.05.2022 21:57 Ответить
А вот если бы не договорились, то взяли бы и признали. Хрень какая то.
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05.05.2022 21:57 Ответить
Просто этим Байден взял Шольца за яйца и направил в правильном направлении.
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05.05.2022 22:50 Ответить
Точно-точно, Байден ведь такой красавчик, что закон о ленд-лизе до сих пор не подписал, прям аж супергерой.
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06.05.2022 08:00 Ответить
Значит имеют информацию от разведки что скоро будет аннексия
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05.05.2022 21:58 Ответить
Так аннексия уже есть-крым,луггандония в границах областей (правда ещё пока не до конца завоёванных)-что там разведке думать.
Де -факто уже есть ,де юре-уже не будет
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05.05.2022 22:01 Ответить
З якого це часу силою забирають території є нормою? Як таке буде робить росія , то завтра всі ******* диктатори будут забирать землі
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05.05.2022 21:58 Ответить
***** винесли вирок
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05.05.2022 22:05 Ответить
А про що саме тут було домовлятися за діючого Міжнародного Права? Сам факт домовленості ставить під сумнів саме існування Міжнародного Права. ***** тішиться...
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05.05.2022 22:00 Ответить
Розслабся. Це заголовок аби був називається. Домовлялися вони про інше
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05.05.2022 22:30 Ответить
Хватит базарить ,ракеты мощные давайте !
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05.05.2022 22:00 Ответить
Чтобы достали какминимум до Севастопольской и Новороссийской бухты-где загружают ракеты на парашкинские суда бьющие по Украине. украине очень нудны ракеты бьющие хотя-бы на 500 км,точные ракеты. ПС и Крымский мост тоже чтобы разрушить в месте где суда проходят-чтобы невозможно было зайти в Азовское море никаким судам
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06.05.2022 09:47 Ответить
это типа санкциям быть, до освобождения Крыма....
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05.05.2022 22:05 Ответить
Нормальне розділення праці - мануфактура. Борис Джонсонюк киздить зелєбобра шоб не капітулював, а Бідон як важко-ваговик, дубасить Шлюхольца щоб не підігрував бункерному діду, Ось як США і Британія за нас буду рвуть!
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05.05.2022 22:05 Ответить
бидон у тебя вместо башки кацап недобитый
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05.05.2022 23:18 Ответить
Кацапи розмовляють кацапською, буряте.
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05.05.2022 23:52 Ответить
Так, так, Байден прям аж незрівнянний супергерой, закон о ленд-лизе підписав прям миттєво (більше тижня пройшло з дня голосування конгресу), на раз-два прям! Ось такий незрівнянний важко-сраловик!
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06.05.2022 08:10 Ответить
ЦЕ Й ТАК ЗРОЗУМІЛО,ЩО ***** НА ДЄВЯТАМАЙ ОГОЛОСИТЬ ВСЕ ЗАХОПЛЕНЕ РАСЄЙСКОЙ ТЄРРІТОРІЄЙ В БУДЕ ПОГРОЖУВАТИ ЯЗ ПРИ СПРОБІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНОГО. ГОЛОВНЕ -ЦЕ НЕ ДАТИ ЗЕЛЕНИМ ВИКОРИСТАТИ ЦЕ ЯК ЗАЧІПКУ ДЛЯ СТАРОЇ ПІСНІ ПРО «НУЖНО ДАҐАВАРІВАЦЦА».
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05.05.2022 22:08 Ответить
Шольца под вотум.
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05.05.2022 22:11 Ответить
Квадрат Малевича.....
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05.05.2022 22:12 Ответить
Нормас, ногу продал - прибарахлился
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05.05.2022 22:19 Ответить
шикарные подарки от ПЖиВ паРаши. )) паРаша добрая душа...
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06.05.2022 02:03 Ответить
Этот заботой охвачен!
Следующий!
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06.05.2022 06:41 Ответить
В том числе это сигнал для Зельца и его ОПы...
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05.05.2022 22:17 Ответить
Чечня? СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.05.2022 22:17 Ответить
А разве Казахня, не союзник Руснi по ОДКБ?
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06.05.2022 01:17 Ответить
я *** звісно вибачаюся, а що можливий варіант визнати?
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05.05.2022 22:28 Ответить
З Бубочкой хто би про це домовився, а то він все норовіть "подарувати" Уйлу частину України.
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05.05.2022 22:28 Ответить
❗️США готові надати гарантії безпеки Швеції та Фінляндії на період між подачею заявки на вступ до НАТО та їх прийомом, - Пентагон.

а нам - НЕТ ибо мы должны гибнуть истощая их врага...... Такие вот у нас "друзья". За оружие конечно спасибо.... но нам бы оно не пригодилось, было бы у кого-то желание...
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05.05.2022 22:33 Ответить
Оно бы вам не пригодилось,если бы традицией ваших президентов не была бы торговля Украиной.Кравчук с Кучмой слили ядерный арсенал,Янык хапнул 3 лярда за Крым, ну а почему так хочется "заглянуть в глаза" скоро узнаем.
Просто преЗЕдента предупредили, что чего бы не наторговал араХАМия - мир это не примет
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05.05.2022 22:54 Ответить
не писти зеленый кацап - лучше посади бандюка каломйского
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05.05.2022 23:19 Ответить
Ну шо Шольц?Тут варианта два.Либо Украина становится лидером ЕС в поствоенном мире новой войны,либо вы избавившись от тени Гитлера,за новой его риеркарнацией в лице Пуйла,отходите на заслуженную скамейку запасных
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05.05.2022 22:47 Ответить
Понюхайте нашатыря ,батенька...
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05.05.2022 22:56 Ответить
Пацаны!Президенты пора забра Российскую территорию под ВАШЕ управление!Сколько можно терпеть ПЛЕШИВОГО КАРЛИКА ПЕДОФИЛА???!!!
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05.05.2022 22:55 Ответить
А про Кьонігсберг забули?
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05.05.2022 23:01 Ответить
анексія буде обов'язково проголошена з єдиною метою: щоб обгрунтувати подальшу війну "захистом" нібито "своїх" територій та розв'язати собі руки у використанні ЯЗ або ЗМЗ
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05.05.2022 23:27 Ответить
Наверное работают на упреждение - по ходу ЦРУ и БНД считают, что путяра собрался объявить на параде на 9 мая аннексию Донецкой и Луганской областей. Мол, тепер это россия и если Украина попробует отвоевать, мы будем вынуждены нанести ядерный удар по Киеву . . . Поэтому США и ФРГ заранее фиксируют позиции.

Я бы на месте Зеленского сделал ход на упреждение и ДО 9 мая заявил - нам пофиг и та аннексия, которая уже объявлена (Крымский полуостров), и та, которая, быть может, будет объявлена в будущем (Донецкая и Луганская области, ещё что-то), нам пофиг ваши положения ядерной доктрины, что при нападении на территорию россии есть повод для ядерного удара - потому что мы не признаём и не признаем, что это ваша территория. Это конституционная территория Украины, мы будем её возвращать, хотелось бы, чтобы вы по-хорошему оттуда свалили, мирно, без трупов, но если надо - военным путём будем возвращать. И нам пофигу ваши ядерные причиндалы, мы всё равно вернём все свои земли, что бы и куда бы вы не кинули. Биться будем до последнего кирпича, патрона, украинца, если надо будет. А кинете бомбу - Британия и США в ответ кинут пару штук на Москву, так что думайте, хотите ли вы сдохнуть за разграбленный за 8 лет Донецк и за уничтоженный Мариуполь.

Как-то так бы сказал. Тогда если путяра и будет что-то гундосить про аннексию, получится, что он уже следует в фарватере заявлений Зеленского и никакого эффектного хода уже не будет.
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05.05.2022 23:28 Ответить
Да это может и сыграть на упреждение
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05.05.2022 23:54 Ответить
"А кинете бомбу - Британия и США в ответ кинут пару штук на Москву" - Дедушка животворящий жидко срется два десятка F-16 Польше подарить в обмен на Миг-и для Украины. А вы про бомбу.
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06.05.2022 00:01 Ответить
У вас там під канадійським vpn усі такі Рабіновічі?

Сподіваюсь, що Байден не читає Цензор.
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06.05.2022 00:19 Ответить
Какое признание или не признание??? Они должны дать Украине оружие, чтобы освободить Украинские территории все! А если они говорят не признают, то они признают факт долгой оккупации Украинских территорий. Логика.
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06.05.2022 04:44 Ответить
Просто дипломатично сказав: -або ти будеш зозулькою, або хребет переламаю...і до речі, є за що...Німаки із своїм заграванням з пуйлом і вигодували цього утирка.
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06.05.2022 06:07 Ответить
чечня.башкортастан.татарстан.удмуртия.тува.бурятия.калмыкия ,ингушетия,дагестан.карелия.коми,,,,,,,,,,
СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.05.2022 07:13 Ответить
Если читать меж строк - то, выходит, эти двоим виден несправедливый промежуточный финиш - остановка кампании с фиксированием , что рашка (временно, но надолго) захватила некие украинские территории? Но если зеленский говорит (говорит!!!) никакого замороженного конфликта... если Запад залендлизил Украину поставками всего необходимого .... если козацкий род готов биться до победы - - то какое... какое звено может оказаться слабым ?
Странное заявление... кгм...
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06.05.2022 07:39 Ответить
ГОСПОДА --- А КАЛИНИНГРАД -- КЕНИГСБЕРГ . КАК БЫТЬ С ЭТИМ ГОРОДОМ И ВОСТОЧНОЙ ПРУССИЕЙ . ПОЧЕМУ ЕГО ПРИЗНАЛИ ТЕРРИТОРИЕЙ РФ . БЫЛ СЕРЕСЕР ТЕПЕРЬ ЕГО НЕТ НАДО ЗЕМЛЮ ФРГ ОТДАТЬ . А КАЦАПОВ ***** В БЕНЗОКОЛОНКУ ДО *****
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06.05.2022 08:10 Ответить
Було би дуже дивно якби вони прийняли щось інше. Хочі, від Шольца можна було чекати що завгодно.
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06.05.2022 08:30 Ответить
 
 