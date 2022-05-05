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Шольц та Байден домовилися не визнавати територіальні придбання Росії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден домовилися у четвер, що не визнають жодних територіальних придбань Росії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це йдеться у заяві офіційного представника уряду Німеччини.
Обидва лідери також засудили "недавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва", - заявив представник уряду.
"Вони погодилися з тим, що Україна потребує подальшої суттєвої та постійної підтримки у реалізації її законного права на самооборону", - додав він.
Топ коментарі
+28 Paul Foxen
показати весь коментар05.05.2022 22:05 Відповісти Посилання
+21 Tommy Lee
показати весь коментар05.05.2022 22:02 Відповісти Посилання
+19 Gozzalik salonu
показати весь коментар05.05.2022 21:58 Відповісти Посилання
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РНОРНР
Де -факто уже есть ,де юре-уже не будет
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а нам - НЕТ ибо мы должны гибнуть истощая их врага...... Такие вот у нас "друзья". За оружие конечно спасибо.... но нам бы оно не пригодилось, было бы у кого-то желание...
Просто преЗЕдента предупредили, что чего бы не наторговал араХАМия - мир это не примет
Я бы на месте Зеленского сделал ход на упреждение и ДО 9 мая заявил - нам пофиг и та аннексия, которая уже объявлена (Крымский полуостров), и та, которая, быть может, будет объявлена в будущем (Донецкая и Луганская области, ещё что-то), нам пофиг ваши положения ядерной доктрины, что при нападении на территорию россии есть повод для ядерного удара - потому что мы не признаём и не признаем, что это ваша территория. Это конституционная территория Украины, мы будем её возвращать, хотелось бы, чтобы вы по-хорошему оттуда свалили, мирно, без трупов, но если надо - военным путём будем возвращать. И нам пофигу ваши ядерные причиндалы, мы всё равно вернём все свои земли, что бы и куда бы вы не кинули. Биться будем до последнего кирпича, патрона, украинца, если надо будет. А кинете бомбу - Британия и США в ответ кинут пару штук на Москву, так что думайте, хотите ли вы сдохнуть за разграбленный за 8 лет Донецк и за уничтоженный Мариуполь.
Как-то так бы сказал. Тогда если путяра и будет что-то гундосить про аннексию, получится, что он уже следует в фарватере заявлений Зеленского и никакого эффектного хода уже не будет.
Сподіваюсь, що Байден не читає Цензор.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Странное заявление... кгм...