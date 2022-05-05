Шольц та Байден домовилися не визнавати територіальні придбання Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден домовилися у четвер, що не визнають жодних територіальних придбань Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це йдеться у заяві офіційного представника уряду Німеччини.

Обидва лідери також засудили "недавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва", - заявив представник уряду.

"Вони погодилися з тим, що Україна потребує подальшої суттєвої та постійної підтримки у реалізації її законного права на самооборону", - додав він.

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