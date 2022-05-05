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Шольц та Байден домовилися не визнавати територіальні придбання Росії

байден,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден домовилися у четвер, що не визнають жодних територіальних придбань Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це йдеться у заяві офіційного представника уряду Німеччини.

Обидва лідери також засудили "недавні коментарі російського керівництва, спрямовані на дискредитацію демократично-легітимного українського керівництва", - заявив представник уряду. 

"Вони погодилися з тим, що Україна потребує подальшої суттєвої та постійної підтримки у реалізації її законного права на самооборону", - додав він. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Байдена про безпекову допомогу Україні. ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2893) кордон (4817) росія (65974) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+28
Нормальне розділення праці - мануфактура. Борис Джонсонюк киздить зелєбобра шоб не капітулював, а Бідон як важко-ваговик, дубасить Шлюхольца щоб не підігрував бункерному діду, Ось як США і Британія за нас буду рвуть!
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05.05.2022 22:05 Відповісти
+21
Мабуть це дипломатичний хід, щоб показати, що в разі анексії частин України, їхня протидія буде консолідованою як двох основних світових гравців.
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05.05.2022 22:02 Відповісти
+19
Значит имеют информацию от разведки что скоро будет аннексия
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05.05.2022 21:58 Відповісти
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А могло бути інакше?🙄
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05.05.2022 21:57 Відповісти
Мабуть це дипломатичний хід, щоб показати, що в разі анексії частин України, їхня протидія буде консолідованою як двох основних світових гравців.
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05.05.2022 22:02 Відповісти
А Ростов, Курськ Брянськ и тд. теж мають на увазі, чи вони про це не підозрюють?
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05.05.2022 22:17 Відповісти
ну якщо РНО, КНР, БНР і інші оголосять про незалежність, а потім проведуть референдум про приєднання до України
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06.05.2022 10:58 Відповісти
РНО РНР
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06.05.2022 10:59 Відповісти
Скоріше, це заява проти "компромісних" заяв нашого верховного зе і його зрадницьких перемовників. Щоб і не думали!
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05.05.2022 23:31 Відповісти
, це нелоху послання !!
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06.05.2022 11:07 Відповісти
Удивительная договоренность
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05.05.2022 21:57 Відповісти
А вот если бы не договорились, то взяли бы и признали. Хрень какая то.
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05.05.2022 21:57 Відповісти
Просто этим Байден взял Шольца за яйца и направил в правильном направлении.
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05.05.2022 22:50 Відповісти
Точно-точно, Байден ведь такой красавчик, что закон о ленд-лизе до сих пор не подписал, прям аж супергерой.
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06.05.2022 08:00 Відповісти
Значит имеют информацию от разведки что скоро будет аннексия
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05.05.2022 21:58 Відповісти
Так аннексия уже есть-крым,луггандония в границах областей (правда ещё пока не до конца завоёванных)-что там разведке думать.
Де -факто уже есть ,де юре-уже не будет
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05.05.2022 22:01 Відповісти
З якого це часу силою забирають території є нормою? Як таке буде робить росія , то завтра всі ******* диктатори будут забирать землі
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05.05.2022 21:58 Відповісти
***** винесли вирок
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05.05.2022 22:05 Відповісти
А про що саме тут було домовлятися за діючого Міжнародного Права? Сам факт домовленості ставить під сумнів саме існування Міжнародного Права. ***** тішиться...
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05.05.2022 22:00 Відповісти
Розслабся. Це заголовок аби був називається. Домовлялися вони про інше
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05.05.2022 22:30 Відповісти
Хватит базарить ,ракеты мощные давайте !
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05.05.2022 22:00 Відповісти
Чтобы достали какминимум до Севастопольской и Новороссийской бухты-где загружают ракеты на парашкинские суда бьющие по Украине. украине очень нудны ракеты бьющие хотя-бы на 500 км,точные ракеты. ПС и Крымский мост тоже чтобы разрушить в месте где суда проходят-чтобы невозможно было зайти в Азовское море никаким судам
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06.05.2022 09:47 Відповісти
это типа санкциям быть, до освобождения Крыма....
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05.05.2022 22:05 Відповісти
Нормальне розділення праці - мануфактура. Борис Джонсонюк киздить зелєбобра шоб не капітулював, а Бідон як важко-ваговик, дубасить Шлюхольца щоб не підігрував бункерному діду, Ось як США і Британія за нас буду рвуть!
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05.05.2022 22:05 Відповісти
бидон у тебя вместо башки кацап недобитый
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05.05.2022 23:18 Відповісти
Кацапи розмовляють кацапською, буряте.
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05.05.2022 23:52 Відповісти
Так, так, Байден прям аж незрівнянний супергерой, закон о ленд-лизе підписав прям миттєво (більше тижня пройшло з дня голосування конгресу), на раз-два прям! Ось такий незрівнянний важко-сраловик!
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06.05.2022 08:10 Відповісти
ЦЕ Й ТАК ЗРОЗУМІЛО,ЩО ***** НА ДЄВЯТАМАЙ ОГОЛОСИТЬ ВСЕ ЗАХОПЛЕНЕ РАСЄЙСКОЙ ТЄРРІТОРІЄЙ В БУДЕ ПОГРОЖУВАТИ ЯЗ ПРИ СПРОБІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНОГО. ГОЛОВНЕ -ЦЕ НЕ ДАТИ ЗЕЛЕНИМ ВИКОРИСТАТИ ЦЕ ЯК ЗАЧІПКУ ДЛЯ СТАРОЇ ПІСНІ ПРО «НУЖНО ДАҐАВАРІВАЦЦА».
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05.05.2022 22:08 Відповісти
Шольца под вотум.
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05.05.2022 22:11 Відповісти
Квадрат Малевича.....
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05.05.2022 22:12 Відповісти
Нормас, ногу продал - прибарахлился
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05.05.2022 22:19 Відповісти
шикарные подарки от ПЖиВ паРаши. )) паРаша добрая душа...
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06.05.2022 02:03 Відповісти
Этот заботой охвачен!
Следующий!
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06.05.2022 06:41 Відповісти
В том числе это сигнал для Зельца и его ОПы...
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05.05.2022 22:17 Відповісти
Чечня? СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.05.2022 22:17 Відповісти
А разве Казахня, не союзник Руснi по ОДКБ?
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06.05.2022 01:17 Відповісти
я *** звісно вибачаюся, а що можливий варіант визнати?
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05.05.2022 22:28 Відповісти
З Бубочкой хто би про це домовився, а то він все норовіть "подарувати" Уйлу частину України.
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05.05.2022 22:28 Відповісти
❗️США готові надати гарантії безпеки Швеції та Фінляндії на період між подачею заявки на вступ до НАТО та їх прийомом, - Пентагон.

а нам - НЕТ ибо мы должны гибнуть истощая их врага...... Такие вот у нас "друзья". За оружие конечно спасибо.... но нам бы оно не пригодилось, было бы у кого-то желание...
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05.05.2022 22:33 Відповісти
Оно бы вам не пригодилось,если бы традицией ваших президентов не была бы торговля Украиной.Кравчук с Кучмой слили ядерный арсенал,Янык хапнул 3 лярда за Крым, ну а почему так хочется "заглянуть в глаза" скоро узнаем.
Просто преЗЕдента предупредили, что чего бы не наторговал араХАМия - мир это не примет
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05.05.2022 22:54 Відповісти
не писти зеленый кацап - лучше посади бандюка каломйского
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05.05.2022 23:19 Відповісти
Ну шо Шольц?Тут варианта два.Либо Украина становится лидером ЕС в поствоенном мире новой войны,либо вы избавившись от тени Гитлера,за новой его риеркарнацией в лице Пуйла,отходите на заслуженную скамейку запасных
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05.05.2022 22:47 Відповісти
Понюхайте нашатыря ,батенька...
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05.05.2022 22:56 Відповісти
Пацаны!Президенты пора забра Российскую территорию под ВАШЕ управление!Сколько можно терпеть ПЛЕШИВОГО КАРЛИКА ПЕДОФИЛА???!!!
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05.05.2022 22:55 Відповісти
А про Кьонігсберг забули?
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05.05.2022 23:01 Відповісти
анексія буде обов'язково проголошена з єдиною метою: щоб обгрунтувати подальшу війну "захистом" нібито "своїх" територій та розв'язати собі руки у використанні ЯЗ або ЗМЗ
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05.05.2022 23:27 Відповісти
Наверное работают на упреждение - по ходу ЦРУ и БНД считают, что путяра собрался объявить на параде на 9 мая аннексию Донецкой и Луганской областей. Мол, тепер это россия и если Украина попробует отвоевать, мы будем вынуждены нанести ядерный удар по Киеву . . . Поэтому США и ФРГ заранее фиксируют позиции.

Я бы на месте Зеленского сделал ход на упреждение и ДО 9 мая заявил - нам пофиг и та аннексия, которая уже объявлена (Крымский полуостров), и та, которая, быть может, будет объявлена в будущем (Донецкая и Луганская области, ещё что-то), нам пофиг ваши положения ядерной доктрины, что при нападении на территорию россии есть повод для ядерного удара - потому что мы не признаём и не признаем, что это ваша территория. Это конституционная территория Украины, мы будем её возвращать, хотелось бы, чтобы вы по-хорошему оттуда свалили, мирно, без трупов, но если надо - военным путём будем возвращать. И нам пофигу ваши ядерные причиндалы, мы всё равно вернём все свои земли, что бы и куда бы вы не кинули. Биться будем до последнего кирпича, патрона, украинца, если надо будет. А кинете бомбу - Британия и США в ответ кинут пару штук на Москву, так что думайте, хотите ли вы сдохнуть за разграбленный за 8 лет Донецк и за уничтоженный Мариуполь.

Как-то так бы сказал. Тогда если путяра и будет что-то гундосить про аннексию, получится, что он уже следует в фарватере заявлений Зеленского и никакого эффектного хода уже не будет.
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05.05.2022 23:28 Відповісти
Да это может и сыграть на упреждение
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05.05.2022 23:54 Відповісти
"А кинете бомбу - Британия и США в ответ кинут пару штук на Москву" - Дедушка животворящий жидко срется два десятка F-16 Польше подарить в обмен на Миг-и для Украины. А вы про бомбу.
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06.05.2022 00:01 Відповісти
У вас там під канадійським vpn усі такі Рабіновічі?

Сподіваюсь, що Байден не читає Цензор.
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06.05.2022 00:19 Відповісти
Какое признание или не признание??? Они должны дать Украине оружие, чтобы освободить Украинские территории все! А если они говорят не признают, то они признают факт долгой оккупации Украинских территорий. Логика.
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06.05.2022 04:44 Відповісти
Просто дипломатично сказав: -або ти будеш зозулькою, або хребет переламаю...і до речі, є за що...Німаки із своїм заграванням з пуйлом і вигодували цього утирка.
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06.05.2022 06:07 Відповісти
чечня.башкортастан.татарстан.удмуртия.тува.бурятия.калмыкия ,ингушетия,дагестан.карелия.коми,,,,,,,,,,
СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.05.2022 07:13 Відповісти
Если читать меж строк - то, выходит, эти двоим виден несправедливый промежуточный финиш - остановка кампании с фиксированием , что рашка (временно, но надолго) захватила некие украинские территории? Но если зеленский говорит (говорит!!!) никакого замороженного конфликта... если Запад залендлизил Украину поставками всего необходимого .... если козацкий род готов биться до победы - - то какое... какое звено может оказаться слабым ?
Странное заявление... кгм...
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06.05.2022 07:39 Відповісти
ГОСПОДА --- А КАЛИНИНГРАД -- КЕНИГСБЕРГ . КАК БЫТЬ С ЭТИМ ГОРОДОМ И ВОСТОЧНОЙ ПРУССИЕЙ . ПОЧЕМУ ЕГО ПРИЗНАЛИ ТЕРРИТОРИЕЙ РФ . БЫЛ СЕРЕСЕР ТЕПЕРЬ ЕГО НЕТ НАДО ЗЕМЛЮ ФРГ ОТДАТЬ . А КАЦАПОВ ***** В БЕНЗОКОЛОНКУ ДО *****
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06.05.2022 08:10 Відповісти
Було би дуже дивно якби вони прийняли щось інше. Хочі, від Шольца можна було чекати що завгодно.
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06.05.2022 08:30 Відповісти
 
 