Макрон и Эрдоган заявили о необходимости возобновления эвакуации из Мариуполя

Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Украине и отметили необходимость дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Преимущественно речь шла (в разговоре - ред.) о войне в Украине. Президенты двух стран приветствуют постоянную координацию между Францией и Турцией для достижения прекращения огня и внедрения гуманитарных мер в пользу гражданского населения. Они хотят продолжить эту работу, в частности с целью возобновления эвакуации в Мариуполе", - отмечается в коммюнике.

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