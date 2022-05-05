Макрон и Эрдоган заявили о необходимости возобновления эвакуации из Мариуполя
Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Украине и отметили необходимость дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Елисейский дворец.
"Преимущественно речь шла (в разговоре - ред.) о войне в Украине. Президенты двух стран приветствуют постоянную координацию между Францией и Турцией для достижения прекращения огня и внедрения гуманитарных мер в пользу гражданского населения. Они хотят продолжить эту работу, в частности с целью возобновления эвакуации в Мариуполе", - отмечается в коммюнике.
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+8 Andrey Levenov
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+4 Йцу Кенг #461207
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Есть такая актриса - чулпан хаматова. Она в россии заведовала фондом помощи онкобольным детям. Однажды умирающий мальчик сказал ей, что его последнее желание - увидеть путина. Пошла чулпан к путину, а он ей и говорит - "приду, если скажешь по телеку 'я голосую за путина'". Ну и чулпан, в общем, сказала. Мальчик умер "щасливый", а что путин на Украину нападёт, и чулпан будет косвенно причастна к смертям сотен украинских детей - "нухтожызнал".
Так вот, папа с самого начала показал, что ему небезразличен Мариуполь. В посольство вот российское пешком ходил. Зная мафиозную логику путина, логично предположить, что папе сказали, как хаматовой: "Вот прокукарекай это - а мы сто заложников с Азовстали отпустим". И папа кукарекает.
Оценку пусть каждый даёт сам.
Старе турецьке прислів ,я -"Все це слова, покажи діло "
Провели консультации, сошлись во мнении, выразили солидарность, призвали к поиску возможностей, одним словом, очень даже инклюзивно погутарили...
Может о чем-то стоящем и говорили, но этот, бляха с мухой, протокольный язык оставляет впечатление, что эти почтенные мужи просто "рисуются"...