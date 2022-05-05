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Макрон и Эрдоган заявили о необходимости возобновления эвакуации из Мариуполя

макрон

Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Украине и отметили необходимость дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Елисейский дворец.

"Преимущественно речь шла (в разговоре - ред.) о войне в Украине. Президенты двух стран приветствуют постоянную координацию между Францией и Турцией для достижения прекращения огня и внедрения гуманитарных мер в пользу гражданского населения. Они хотят продолжить эту работу, в частности с целью возобновления эвакуации в Мариуполе", - отмечается в коммюнике.

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Мариуполь (5724) Эрдоган Реджеп Тайип (918) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+8
это любимое занятие одного моего знакомого - *******ть ниочем. Конкретные шаги, предложения? Ну макарон понятно, а Ердоган ведь с яйцами, да посади ты ***** на бутылку и заберу всех с Азовстали!!! Покажи миру, что ты не макарон, что ты лидер региона!
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05.05.2022 22:42
+6
ВРЯТУЙТЕ ЗАХИСНИКіВ МАРіУПОЛЯ!
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05.05.2022 22:43
+4
поаплодируем, товарищи!
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05.05.2022 22:49
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это любимое занятие одного моего знакомого - *******ть ниочем. Конкретные шаги, предложения? Ну макарон понятно, а Ердоган ведь с яйцами, да посади ты ***** на бутылку и заберу всех с Азовстали!!! Покажи миру, что ты не макарон, что ты лидер региона!
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05.05.2022 22:42 Ответить
ВРЯТУЙТЕ ЗАХИСНИКіВ МАРіУПОЛЯ!
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05.05.2022 22:43 Ответить
где дело?
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05.05.2022 22:44 Ответить
поаплодируем, товарищи!
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05.05.2022 22:49 Ответить
Найуспішніший стендапер світу - НАШ! (сарказм)
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05.05.2022 22:54 Ответить
Хочете сказати, це реальне видання??
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05.05.2022 23:02 Ответить
В связи с этим хочу высказать свою мысль о том, почему папа римский заговорил вдруг словами российской пропаганды. Типа "Орбан сказал, что у россии есть план захвата Украины" и что "лай НАТО у границ россии привёл к войне".

Есть такая актриса - чулпан хаматова. Она в россии заведовала фондом помощи онкобольным детям. Однажды умирающий мальчик сказал ей, что его последнее желание - увидеть путина. Пошла чулпан к путину, а он ей и говорит - "приду, если скажешь по телеку 'я голосую за путина'". Ну и чулпан, в общем, сказала. Мальчик умер "щасливый", а что путин на Украину нападёт, и чулпан будет косвенно причастна к смертям сотен украинских детей - "нухтожызнал".

Так вот, папа с самого начала показал, что ему небезразличен Мариуполь. В посольство вот российское пешком ходил. Зная мафиозную логику путина, логично предположить, что папе сказали, как хаматовой: "Вот прокукарекай это - а мы сто заложников с Азовстали отпустим". И папа кукарекает.

Оценку пусть каждый даёт сам.
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05.05.2022 22:53 Ответить
извините но... Хаматову не надо трогать....
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06.05.2022 07:11 Ответить
Хай беруть білі прапори та виводять цивільних та поранених.
Старе турецьке прислів ,я -"Все це слова, покажи діло "
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05.05.2022 23:03 Ответить
"Заявили о необходимости"... Ну, тож понятно...

Провели консультации, сошлись во мнении, выразили солидарность, призвали к поиску возможностей, одним словом, очень даже инклюзивно погутарили...

Может о чем-то стоящем и говорили, но этот, бляха с мухой, протокольный язык оставляет впечатление, что эти почтенные мужи просто "рисуются"...
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05.05.2022 23:13 Ответить
для своїх народів, вони *щось там роблять*, це все просто інформаційний пук, крім ракети в бункер путлєра нічого більше не можна зробити (ну можна ще Третю Світову на повню врубити, кожна країна обирає сторону і вперед, всі араби на Ізраїль, Китай на Індію, Тайвань, ГонКонг, Всі країни африки за їжу з України, один проти одного, Турки проти Греції, Кіпру, Вірменії, Македонії, Серби проти інших на БАлканах, Угорщина проти України на Закарпатті, Кацапи ядеркою по ПОльщі, білоруси західну Україну, Кореї одна проти Одної, Пакістан проти Індії, Афганістан проти Рашки-Узбеків Таджиків, казахів, і так далі... там ще багато, БУДЕ ВЕСЕЛО!
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05.05.2022 23:17 Ответить
 
 