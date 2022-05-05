Макрон і Ердоган заявили про необхідність відновлення евакуації з Маріуполя

Президенти Франції та Туреччини Еммануель Макрон та Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили ситуацію в Україні та наголосили на необхідності подальшої евакуації людей з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Єлисейський палац.

"Переважно йшлося (в розмові - ред.) про війну в Україні. Президенти двох країн вітають постійну координацію між Францією та Туреччиною для досягнення припинення вогню та впровадження гуманітарних заходів на користь цивільного населення. Вони хочуть продовжити цю роботу, зокрема з метою відновлення евакуації в Маріуполі", - зазначається в комюніке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник командира полку "Азов" Паламар - Зеленському: Подбайте про цивільних і поранених солдат, які в муках помирають на "Азовсталі". ВIДЕО