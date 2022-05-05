Макрон і Ердоган заявили про необхідність відновлення евакуації з Маріуполя
Президенти Франції та Туреччини Еммануель Макрон та Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили ситуацію в Україні та наголосили на необхідності подальшої евакуації людей з Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Єлисейський палац.
"Переважно йшлося (в розмові - ред.) про війну в Україні. Президенти двох країн вітають постійну координацію між Францією та Туреччиною для досягнення припинення вогню та впровадження гуманітарних заходів на користь цивільного населення. Вони хочуть продовжити цю роботу, зокрема з метою відновлення евакуації в Маріуполі", - зазначається в комюніке.
Топ коментарі
+8 Andrey Levenov
показати весь коментар05.05.2022 22:42 Відповісти Посилання
+6 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар05.05.2022 22:43 Відповісти Посилання
+4 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар05.05.2022 22:49 Відповісти Посилання
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Есть такая актриса - чулпан хаматова. Она в россии заведовала фондом помощи онкобольным детям. Однажды умирающий мальчик сказал ей, что его последнее желание - увидеть путина. Пошла чулпан к путину, а он ей и говорит - "приду, если скажешь по телеку 'я голосую за путина'". Ну и чулпан, в общем, сказала. Мальчик умер "щасливый", а что путин на Украину нападёт, и чулпан будет косвенно причастна к смертям сотен украинских детей - "нухтожызнал".
Так вот, папа с самого начала показал, что ему небезразличен Мариуполь. В посольство вот российское пешком ходил. Зная мафиозную логику путина, логично предположить, что папе сказали, как хаматовой: "Вот прокукарекай это - а мы сто заложников с Азовстали отпустим". И папа кукарекает.
Оценку пусть каждый даёт сам.
Старе турецьке прислів ,я -"Все це слова, покажи діло "
Провели консультации, сошлись во мнении, выразили солидарность, призвали к поиску возможностей, одним словом, очень даже инклюзивно погутарили...
Может о чем-то стоящем и говорили, но этот, бляха с мухой, протокольный язык оставляет впечатление, что эти почтенные мужи просто "рисуются"...