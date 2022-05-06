Защитники Мариуполя не сдаются, ищем решения для спасения наших военных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает действенного режима тишины в Мариуполе.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются.

"Но еще нужно вывезти оттуда гражданских – женщин, детей. Многих оставшихся там детей. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом... Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все , чтобы найти решение для спасения и наших военных.Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов.Там разные подразделения.У них много раненых.Но они не сдаются.Они держат позиции.

Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает. Всем, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия в то, чтобы украинцы были спасены", - подытожил он.

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