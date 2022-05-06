Защитники Мариуполя не сдаются, ищем решения для спасения наших военных, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает действенного режима тишины в Мариуполе.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди – на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что в настоящее время российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются.
"Но еще нужно вывезти оттуда гражданских – женщин, детей. Многих оставшихся там детей. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом... Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все , чтобы найти решение для спасения и наших военных.Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов.Там разные подразделения.У них много раненых.Но они не сдаются.Они держат позиции.
Не сдаемся и мы. Ежедневно вся команда ищет такой вариант, который позволит обеспечить безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает. Всем, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия в то, чтобы украинцы были спасены", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
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але він не поміняв жодного з свого оточення а там
зрадники корупціонери аферисти та калаборанти.
може в світі й залишеться зеленський як велічайший
але після розбору польотів, після перемоги, в Україні його рейтинг
може сховатися під плінтус.
я що до розмінування херсонщини
НЕ знищення мостів чернігівщини та сумщини
ставлення до АЗОВЦІВ
зарізані ним пуски та випуск ракет
той самий вагнергейт
питань більше чим відповідей
Ви з ними обережно... якщо дієвого варіанту не знайдуть, то можуть жартома запропонувати і Вас на Азов у пуйла виміняти, наприклад, на 9 травня.
Вони ж у Вас такі креативні...
А ще є піони, смерчи, м277, свічблейди, казали що і ріпери з радіусом 900 км дали нам.
Й "боневтіка" не врятують хвалебні оди Люсі дристовіч та іньших його ср#кализів разом з Г+Г. Час прийде відповідати НА УСІ ПИТАННЯ.
Може Демченко десь сховав?
Дикуни з росії навіть за кордоном не дають спокою українцям. Вночі вони розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди).
Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який теж трощать росіяни 😡🤦♀️
На місці події працюють нині багато поліції та представників Червоного хреста.
Маріупольці говорять, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна. Мабуть, це краща відповідь в суперечці, чи винен у війні лише путін, або всі громадяни рф. https://t.me/operativnoZSU/22780 https://t.me/operativnoZSU/22780
Баране! Ти про це ж саме говорив 16.04.2022 року!!!!!!!!!
Я ще й комент написав і схавалення отримав:
Триндець якісь - він рішень шукав... гриби в лісі, чи що?
Рішень було тільки два:
- деблокада і утримування Маріуполя більш значними силами;
- швидка операція по визволенню горнізона (тоді б Маріуполь прийшлось би залишити).
Третій варіант маємо на сьогодні.
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сволота зелена - ви собі уявляєте цей вибiр між стволом під горло і вмерти чи покласти зборю на землю і в 99% бути закатованим, але мати хочь мізерний шанс?
а в буби зелене гетьманське крісло,
дивіться зелені видосики, помітите, бубі ***** - буба не в Азовсталі.
Як би не экспорт - Стугн і Корсарів не було б і Київ був би як Маріуполь чи. Чернігів .
Маріуполь не чекав напад з Криму - там 2 перешейки сумарно 500 метрів.
Але десь ділись міни, артилерия ПВО, губеонатор ,Генерали Сбу на херсонщині.(відосиків навчань наробили і забули)
Багато набудував 700 млрд долл інфраструктури, 35 000 українів.
Маемо парадокс - винних не знайшлось а пропогандони с параші крутят роліки с смихуйочками -як Зеленський просить весь світ спасти Маріуполь
слухайте сюда 2 - винуват захід - не додав, і **** порох...
Так само ви «готувались до війни», але чекали шашликів!
Тут йдеться мова про життя людей. Вони не парламенти де Ви виступали. Це наші люди і їх треба рятувати насправді. НЕГАЙНО.
знает. Наш народ - не стадо из зомбоящика, он сейчас о-очень сдерживается, хотя всё видит
и догадывается, а если довести до точки кипения,- то лучше воздержитесь! Пока время ждёт.
Вы - предатели, дилетанты, вы дали возможность врагу зайти на нашу землю, и я очень сомневаюсь, что просто от отсутствия мозгов. Вы виноваты в гибели десятков тысяч наших людей.
О ваших связях с рашей все знали, однако доверили свои жизни. Вы должны крутиться сейчас,
как ужи, отрабатывая вину, оденьте военную форму , шлем и вперёд, покажите своим примером азовцам, как надо воевать. Или снимите половину Армии, что охраняет вас лично и перебросьте
на Азов. Что, страшно? А вокруг всем страшно. Конечно, верещать на весь мир с ТРЕБОВАНИЕМ
помощи по кем то написанному тексту оно гораздо безопаснее, а мстить инакомыслящим,- так это
вообще кайф. Не тешьте себя, вы не народный герой, высокий рейтинг-это только для устрашения
врагов, на время, до победы. Война всё на спишет , вы - не Жуков и мы не в раше.
Азов - ваша личная неудача, президент! Пошлите свою команду на помощь: Ермака, Арахамию,
Подоляка, ну ещё нескольких, во главе с Арестовичем, он то наверняка знает несколько планов
по спасению, просто не говорит, стесняется! Покажите класс всему миру, как надо воевать.
Ну в прямом смысле слова - как ?
Надеюсь виновные в сдаче юга Украины что привело к трагедии в Мариуполе когда нибудь понесут наказание.
1. Сдаться в плен
2. Русские всех выпустят
3. Военное решение
4. Гибель
Как лично я вижу
Вариант плена не рассматривается, так как не было смысла в жертвах, чтобы в итоге сдаться.
Русские военных выпускать не собираются.
И если Зеленский не готовит масштабную военную операцию, то всё печально
Вопрос в том, какие они нужны украинской власти ?!
жодної спроби їх звідти витащити не було..
зато в дерьмака є телефон Анжелини Джолі - зелена победа!
зелені ви сукі потні з вашею анжеліною...
анжеліна в нас по кіно, по жіттю ніяк - зато в ермака є її номер і слюні в носках...
у нас сейчас в окружении находится большая часть кацапофашистской гундяйской агентуры, которая действует под видом религиозной организации, а это тысячи козлоагентов по всей стране.
нужно их предложить на обмен, либо ликвидировать при дальнейшем штурме Азовстали.
Значить не та у тебе президент команда.
Міняй команду.
Ермака, та Аристовича на фронт ....
Почему не оказывает огневую поддержку нашим из Азова?!
Хрєново що зараз не Порох Головнокомандуючий - той би хоч прямим текстом сказав що залишати військових України в Маріуполі це смертний їм вирок і зробив би якусь спецоперацію,
а трєпло тільки відосіки знімати може і шкодити Україні, не кажучи вже про агента фсб дЄрамка
схожі на правду :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?