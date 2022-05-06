Оккупанты уничтожили и ограбили все фермерские хозяйства в Дергачевской громаде Харьковщины

В Харьковской области российские оккупанты уничтожили и ограбили фермерские хозяйства в Дергачевской громаде.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Посевной в Дергачевской громаде не будет.

"Оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села нашей громады. Особенно значительны разрушения от обстрелов, кроме города, есть в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой и некоторых других селах, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия и т.д. Также, к сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства или уничтожены, или ограблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", - написал Задоренко.

Пока в громаде невозможно восстановить газоснабжение, потому что поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.

До сих пор под оккупацией находятся Токаровский, Проходовский, Казачелопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, поселок Питомник и село Новое Русско-Лозовского округа. Зеленые коридоры оттуда организовать невозможно, потому что с российской стороны никто не намерен обсуждать этот вопрос, отметил Задоренко.

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