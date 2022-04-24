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Новости Война
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На оккупированной Харьковщине отказывающимся сеять фермерам коллаборанты угрожают, что отберут землю

посівна

Коллаборанты, вошедшие в состав оккупационной "комендатуры", заставляют фермеров восстанавливать весенне-полевые работы, но не могут гарантировать им безопасность от мин и обстрелов. Отказывающимся угрожают отобрать землю.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

В сельсовете отметили, что громадой сейчас руководит оккупационная "комендатура" во главе с кадровым российским военным. Также в нее входят местные коллаборанты.

"Оккупанты и коллаборанты опомнились относительно посевной кампании и настоятельно рекомендуют руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и восстанавливать весенне-полевые работы. Впрочем, с разбитой или похищенной техникой, без топлива и с нехваткой посевных материалов и удобрений сделать это проблематично. К тому же никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от мин и во время обстрелов", - говорится в сообщении.

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Тем, кто отказывается начинать посевную, представители "комендатуры" угрожают "национализировать" земли и передать их в пользование другим.

Также оккупанты избирательно наведываются в дома местных жителей и "забирают определенные вещи, собирают информацию об отсутствующих", - отметили в сельсовете.

Как и раньше, россияне не дают завезти на территорию громады украинскую гуманитарную помощь и отказываются предоставить "зеленые коридоры" для эвакуации. Себя они при этом позиционируют "освободителями" громады от "преступной украинской власти".

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Автор: 

оккупация (10166) Харьковщина (5577) посевная (42)


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Топ комментарии
+11
Интересно, как окупанты могут отобрать землю? Во вторых ета земля уже окупирована и вернется своим владельцам только после деокупации.
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24.04.2022 17:32
+8
Цікаво, як скоторуси збираються відібрати землю? Можна відібрати автівку, чи стіралку, але не ділянку землі. Я би не сіяв нічого.
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24.04.2022 17:48
+5
кому іншим? рукожопим своїм?
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24.04.2022 17:17
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кому іншим? рукожопим своїм?
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24.04.2022 17:17 Ответить
а кто они такие ? пособники оккупантов которых будут бутылировать первыми
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24.04.2022 17:20 Ответить
падлюки прокляті,фактично пропонують фермерам тракторами,які ще залишились,розміновувати поля ціною власного життя.Кляті нелюди.
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24.04.2022 17:23 Ответить
Интересно, как окупанты могут отобрать землю? Во вторых ета земля уже окупирована и вернется своим владельцам только после деокупации.
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24.04.2022 17:32 Ответить
Пулю в лоба всадять вот так и отберут.
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24.04.2022 17:41 Ответить
Кулю в лоба треба наносити цим сраним колаборантам та кацапам. Можна тяпкою по голові.
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24.04.2022 18:14 Ответить
Цікаво, як скоторуси збираються відібрати землю? Можна відібрати автівку, чи стіралку, але не ділянку землі. Я би не сіяв нічого.
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24.04.2022 17:48 Ответить
відберуть землю? в кармани нагребуть?
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24.04.2022 18:09 Ответить
А если начнут, то украдут трактор. Вот и думай
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24.04.2022 18:22 Ответить
Если будут отступать, то всё равно украдут всё, а что не унесут, то сожгут
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24.04.2022 18:27 Ответить
І що, вони ту землю кудись вивезуть, як "Джон Діри"? Не так багато часу спливе, і кожен отримає своє - фермери землю назад і компенсації за втрачене майно і вигоду, а колаборанти й окупанти - хтось кулю, хтось тюремний термін.
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24.04.2022 18:50 Ответить
В руках заберут?
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24.04.2022 22:18 Ответить
 
 