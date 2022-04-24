На оккупированной Харьковщине отказывающимся сеять фермерам коллаборанты угрожают, что отберут землю

Коллаборанты, вошедшие в состав оккупационной "комендатуры", заставляют фермеров восстанавливать весенне-полевые работы, но не могут гарантировать им безопасность от мин и обстрелов. Отказывающимся угрожают отобрать землю.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

В сельсовете отметили, что громадой сейчас руководит оккупационная "комендатура" во главе с кадровым российским военным. Также в нее входят местные коллаборанты.

"Оккупанты и коллаборанты опомнились относительно посевной кампании и настоятельно рекомендуют руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и восстанавливать весенне-полевые работы. Впрочем, с разбитой или похищенной техникой, без топлива и с нехваткой посевных материалов и удобрений сделать это проблематично. К тому же никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от мин и во время обстрелов", - говорится в сообщении.

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Тем, кто отказывается начинать посевную, представители "комендатуры" угрожают "национализировать" земли и передать их в пользование другим.

Также оккупанты избирательно наведываются в дома местных жителей и "забирают определенные вещи, собирают информацию об отсутствующих", - отметили в сельсовете.

Как и раньше, россияне не дают завезти на территорию громады украинскую гуманитарную помощь и отказываются предоставить "зеленые коридоры" для эвакуации. Себя они при этом позиционируют "освободителями" громады от "преступной украинской власти".

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