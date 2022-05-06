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Буш: Зеленский – это Черчилль нашего времени

буш,зеленський

Бывший президент США Джордж Буш назвал украинского главу государства Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Соответствующее сообщение Буш разместил в инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня была честь сегодня утром провести несколько минут в разговоре с Президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем в наше время. Я поблагодарил Президента за его лидерство, его пример и преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа", - написал он.

Буш отметил, что американцев вдохновляет сила духа и стойкость украинцев, борющихся с варварством и бандитизмом Путина.

"Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", - пообещал он.

Также читайте: Джонсон сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем: "Украинский народ - это лев, а он проявляет его волю и чувство непокорности"

Офис Президента сообщил, что Зеленский во время встречи подчеркнул, что Украина чувствует настоящую помощь и поддержку со стороны США. А также пригласил Джорджа Буша посетить нашу страну.

Буш Джордж (195) Зеленский Владимир (20826) США (27101) Черчилль (8)


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Топ комментарии
+90
Черчілль нашого часу - Борис Джонсон!
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06.05.2022 10:00 Ответить
+71
Пане Баш - тоді я - Папа Римський!!!
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06.05.2022 09:59 Ответить
+57
Борис Джонсонс скоріше сьогоднішній Черчіль.
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06.05.2022 10:01 Ответить
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Страница 3 из 3
Ніколи б навіть не подумав, що Черчіл міг бути шибздиком.
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06.05.2022 11:46 Ответить
Народ України тимчасово дав владу цьому Зе...
так він на нас пиариться, треба відразу після війни вибори.
хтось чув про допомогу від ЗеКів армії, пожертвування?
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06.05.2022 11:47 Ответить
Сподіваюся, коли будемо по закінченню війни з московітами судити піаніста по ст.111, ніхто не нагадає оту репліку підстаркуватого екс-президента про такі неадекватні порівняння патріота сера В.Черчилля з нашим вовою-піаністом... Там ше хтось прєзіденту "какаяразніца" Нобелівку пропонував. Ну, я розумію, що більшість краін Заходу вже доволі стомлена московітською війною в Украіні, але такий "мир", який хтіли б отримати зелено-блакитні труженікі нашоі теперішньоі влади справжнім патріотам Краіни не потрібен. А на тлі такоі шаленоі підтримки Краіни англо-саксами, ляхами, чехами, краінами Балтіі -- й поготів!..
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06.05.2022 11:49 Ответить
Буш ідіот як і зелений "черчіль нашоґо часу".
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06.05.2022 11:50 Ответить
Перефразируя Черчилля - "Чемберлены будущего будут называть себя Черчиллями"
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06.05.2022 11:52 Ответить
Это фраза не Черчилля, а американского политика Хью Лонга, которая была сказана им где-то в 1935 году.
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06.05.2022 13:49 Ответить
Там весь смысл был в том что фашисты придут в Америку не со свастикой, а с Кока-колой и Фордом. Самое интересное в Хью Лонге что от него подгорала жопа у американской элиты и Голливуда, которая делала всё чтобы изобразить именно его фашистом. Хотя сам Хью был скорее соц демом, типа, Берни Сандерса и активно занимался тем, что помогал бедным получить образование и инфраструктуру из-за чего был бешено популярен у себя в штате. Его идеи, типа, прогрессивного налога на богатых до сих пор являются огромной болью для всех элит на Западе.
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06.05.2022 13:56 Ответить
"помогал бедным получить образование и инфраструктуру" - по куску асфальта или рельсе в руки?

прогрессивный налог является огромным бредом! как и всеобщее голосование
поддерживать можно только отсутствие любых прямых или косвенных налогов на прожиточный минимум!
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07.05.2022 18:53 Ответить
джордж, тока не ти - ти ****** зелення гладuть....
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06.05.2022 11:53 Ответить
Черчилль. Я знаю немцы не такие люди. Они никогда на нас не нападут. Надо убедить простых немцев, это всё Гитлер. Давайте приглашать Геббельса на наши каналы для диалога и говорить по немецки.

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06.05.2022 11:56 Ответить
это пи з дец, .. какой то ... реинкарнация, пля ..
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06.05.2022 11:57 Ответить
Господи, які вони дурні.Це лайно, своїми діями і своїм непрофесійним ватно-колаборантським оточенням, привів Україну до цієї війни і знищенню тисяч людей і сотен населених пунктів.
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06.05.2022 12:00 Ответить
Юра,де мій коментар?Чи ти разом з цим лайном? Який Черчилль, в кращому випадку Юрій Нікулін.Що,ви, Господи несете. Гидко читати.
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06.05.2022 12:04 Ответить
Та йому до Нікуліна далеко .
.
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06.05.2022 15:44 Ответить
ну що з Буша-молодшого взяти... запам'ятав одне прізвище з історії, а діючих осіб так багато
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06.05.2022 12:18 Ответить
Нехай но зберуться ті, хто виживе.... зроблять з нього тисячу зелених жабенят...
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06.05.2022 13:00 Ответить
Зе(бо не втік)-хороший актор,і тексти які йому пишуть прекрасні,і зачитує він їх зачаровуючи.А далі за цим пустота.Мало,що пустота,але весь його ОПУ (ФСБшне кодло)
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06.05.2022 13:12 Ответить
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06.05.2022 13:14 Ответить
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06.05.2022 15:35 Ответить
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06.05.2022 13:16 Ответить
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06.05.2022 13:18 Ответить
Бедный Черчилль... за что ему такое...
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06.05.2022 13:19 Ответить
Буш щось не те порівнює... шоу з політикою не можна рівняти під час війни..
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06.05.2022 13:19 Ответить
..це він так підтримує україну...
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06.05.2022 13:20 Ответить
а лоша-кацап
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06.05.2022 13:57 Ответить
да вы *********, уважаемые товарищи!!! (с)
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06.05.2022 13:59 Ответить
Бушу з Америки видніше?
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06.05.2022 14:09 Ответить
Хорошая шутка, но как то не смешно((
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06.05.2022 14:47 Ответить
От тільки старий Черчилль своїх солдатів з Дюнкерку врятував, а "новий" з Маріуполя - ні. Можна заперечити, що тоді Гітлер наказав вермахту зупинитися перед Дюнкерком, але ж і мінних загороджень в Арденах, як на Чонгару, не було...
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06.05.2022 15:29 Ответить
а считал что ЗЕ-ля это реинкарнация Александра Македонского
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06.05.2022 15:36 Ответить
Як краще називати - зечерчіль чи черчільзе ?
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06.05.2022 15:58 Ответить
нет сейчас таких людей как У.Черчилль!
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06.05.2022 16:18 Ответить
С Черчиллем обьединяет только один орган...
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07.05.2022 13:57 Ответить
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