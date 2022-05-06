Буш: Зеленский – это Черчилль нашего времени

Бывший президент США Джордж Буш назвал украинского главу государства Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Соответствующее сообщение Буш разместил в инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня была честь сегодня утром провести несколько минут в разговоре с Президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем в наше время. Я поблагодарил Президента за его лидерство, его пример и преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа", - написал он.

Буш отметил, что американцев вдохновляет сила духа и стойкость украинцев, борющихся с варварством и бандитизмом Путина.

"Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", - пообещал он.

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Офис Президента сообщил, что Зеленский во время встречи подчеркнул, что Украина чувствует настоящую помощь и поддержку со стороны США. А также пригласил Джорджа Буша посетить нашу страну.