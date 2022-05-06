Буш: Зеленський - це Черчилль нашого часу

Колишній президент США Джордж Буш назвав українського главу держави Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

Відповідний допис Буш розмістив в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене була честь сьогодні вранці провести кілька хвилин у розмові з Президентом Зеленським – Вінстоном Черчіллем нашого часу. Я подякував Президенту за його лідерство, його приклад і відданість свободі, а також відзначив мужність українського народу", - написав він.

Буш зазначив, що американців надихає сила духу та стійкість українців, які боряться з варварством і бандитизмом Путіна.

"Ми й надалі будемо стояти разом із українцями, коли вони відстоюють свою свободу", - пообіцяв він.

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Офіс Президента повідомив, що Зеленський під час зустрічі наголосив: Україна відчуває справжню допомогу та підтримку з боку США. А також запросив Джорджа Буша відвідати нашу країну.