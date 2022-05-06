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Буш: Зеленський - це Черчилль нашого часу

буш,зеленський

Колишній президент США Джордж Буш назвав українського главу держави Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

Відповідний допис Буш розмістив в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене була честь сьогодні вранці провести кілька хвилин у розмові з Президентом Зеленським – Вінстоном Черчіллем нашого часу. Я подякував Президенту за його лідерство, його приклад і відданість свободі, а також відзначив мужність українського народу", - написав він.

Буш зазначив, що американців надихає сила духу та стійкість українців, які боряться з варварством і бандитизмом Путіна.

"Ми й надалі будемо стояти разом із українцями, коли вони відстоюють свою свободу", - пообіцяв він.

Також читайте: Джонсон порівняв Зеленського зі своїм кумиром Черчиллем: "Український народ є левом, і він виявляє його волю та почуття непокори"

Офіс Президента повідомив, що Зеленський під час зустрічі наголосив: Україна відчуває справжню допомогу та підтримку з боку США. А також запросив Джорджа Буша відвідати нашу країну.

Автор: 

Буш Джордж (17) Зеленський Володимир (24308) США (23355) Черчилль (8)


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Топ коментарі
+90
Черчілль нашого часу - Борис Джонсон!
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06.05.2022 10:00 Відповісти
+71
Пане Баш - тоді я - Папа Римський!!!
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06.05.2022 09:59 Відповісти
+57
Борис Джонсонс скоріше сьогоднішній Черчіль.
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06.05.2022 10:01 Відповісти
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Ніколи б навіть не подумав, що Черчіл міг бути шибздиком.
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06.05.2022 11:46 Відповісти
Народ України тимчасово дав владу цьому Зе...
так він на нас пиариться, треба відразу після війни вибори.
хтось чув про допомогу від ЗеКів армії, пожертвування?
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06.05.2022 11:47 Відповісти
Сподіваюся, коли будемо по закінченню війни з московітами судити піаніста по ст.111, ніхто не нагадає оту репліку підстаркуватого екс-президента про такі неадекватні порівняння патріота сера В.Черчилля з нашим вовою-піаністом... Там ше хтось прєзіденту "какаяразніца" Нобелівку пропонував. Ну, я розумію, що більшість краін Заходу вже доволі стомлена московітською війною в Украіні, але такий "мир", який хтіли б отримати зелено-блакитні труженікі нашоі теперішньоі влади справжнім патріотам Краіни не потрібен. А на тлі такоі шаленоі підтримки Краіни англо-саксами, ляхами, чехами, краінами Балтіі -- й поготів!..
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06.05.2022 11:49 Відповісти
Буш ідіот як і зелений "черчіль нашоґо часу".
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06.05.2022 11:50 Відповісти
Перефразируя Черчилля - "Чемберлены будущего будут называть себя Черчиллями"
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06.05.2022 11:52 Відповісти
Это фраза не Черчилля, а американского политика Хью Лонга, которая была сказана им где-то в 1935 году.
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06.05.2022 13:49 Відповісти
Там весь смысл был в том что фашисты придут в Америку не со свастикой, а с Кока-колой и Фордом. Самое интересное в Хью Лонге что от него подгорала жопа у американской элиты и Голливуда, которая делала всё чтобы изобразить именно его фашистом. Хотя сам Хью был скорее соц демом, типа, Берни Сандерса и активно занимался тем, что помогал бедным получить образование и инфраструктуру из-за чего был бешено популярен у себя в штате. Его идеи, типа, прогрессивного налога на богатых до сих пор являются огромной болью для всех элит на Западе.
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06.05.2022 13:56 Відповісти
"помогал бедным получить образование и инфраструктуру" - по куску асфальта или рельсе в руки?

прогрессивный налог является огромным бредом! как и всеобщее голосование
поддерживать можно только отсутствие любых прямых или косвенных налогов на прожиточный минимум!
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07.05.2022 18:53 Відповісти
джордж, тока не ти - ти ****** зелення гладuть....
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06.05.2022 11:53 Відповісти
Черчилль. Я знаю немцы не такие люди. Они никогда на нас не нападут. Надо убедить простых немцев, это всё Гитлер. Давайте приглашать Геббельса на наши каналы для диалога и говорить по немецки.

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06.05.2022 11:56 Відповісти
это пи з дец, .. какой то ... реинкарнация, пля ..
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06.05.2022 11:57 Відповісти
Господи, які вони дурні.Це лайно, своїми діями і своїм непрофесійним ватно-колаборантським оточенням, привів Україну до цієї війни і знищенню тисяч людей і сотен населених пунктів.
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06.05.2022 12:00 Відповісти
Юра,де мій коментар?Чи ти разом з цим лайном? Який Черчилль, в кращому випадку Юрій Нікулін.Що,ви, Господи несете. Гидко читати.
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06.05.2022 12:04 Відповісти
Та йому до Нікуліна далеко .
.
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06.05.2022 15:44 Відповісти
ну що з Буша-молодшого взяти... запам'ятав одне прізвище з історії, а діючих осіб так багато
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06.05.2022 12:18 Відповісти
Нехай но зберуться ті, хто виживе.... зроблять з нього тисячу зелених жабенят...
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06.05.2022 13:00 Відповісти
Зе(бо не втік)-хороший актор,і тексти які йому пишуть прекрасні,і зачитує він їх зачаровуючи.А далі за цим пустота.Мало,що пустота,але весь його ОПУ (ФСБшне кодло)
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06.05.2022 13:12 Відповісти
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06.05.2022 13:14 Відповісти
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06.05.2022 15:35 Відповісти
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06.05.2022 13:16 Відповісти
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06.05.2022 13:18 Відповісти
Бедный Черчилль... за что ему такое...
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06.05.2022 13:19 Відповісти
Буш щось не те порівнює... шоу з політикою не можна рівняти під час війни..
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06.05.2022 13:19 Відповісти
..це він так підтримує україну...
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06.05.2022 13:20 Відповісти
а лоша-кацап
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06.05.2022 13:57 Відповісти
да вы *********, уважаемые товарищи!!! (с)
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06.05.2022 13:59 Відповісти
Бушу з Америки видніше?
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06.05.2022 14:09 Відповісти
Хорошая шутка, но как то не смешно((
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06.05.2022 14:47 Відповісти
От тільки старий Черчилль своїх солдатів з Дюнкерку врятував, а "новий" з Маріуполя - ні. Можна заперечити, що тоді Гітлер наказав вермахту зупинитися перед Дюнкерком, але ж і мінних загороджень в Арденах, як на Чонгару, не було...
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06.05.2022 15:29 Відповісти
а считал что ЗЕ-ля это реинкарнация Александра Македонского
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06.05.2022 15:36 Відповісти
Як краще називати - зечерчіль чи черчільзе ?
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06.05.2022 15:58 Відповісти
нет сейчас таких людей как У.Черчилль!
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06.05.2022 16:18 Відповісти
С Черчиллем обьединяет только один орган...
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07.05.2022 13:57 Відповісти
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