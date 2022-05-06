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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц, - министр Ламбрехт

сша,гаубиця

В МИД Германии сообщили, что страна поставит Украине семь самоходных гаубиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что это будут дополнительные поставки до пяти, которые пообещали Нидерланды.

Учеба украинских военнослужащих владению артиллерийским вооружением может начаться на следующей неделе в Германии, сообщила она журналистам в словацком городе Слиач, где сегодня должна была встретиться со своим голландским коллегой.

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Германия (7066) оружие (10259) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+24
С миру по нитке нищему сорочка. Хоть на этом спасибо. 7 гаубиц такого класса и калибра по 6 выстрелов в минуту это Ад для розийских окупантов
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06.05.2022 10:17 Ответить
+19
13 самых лучших самоходных гаубиц в мире, это *******, а не ниочем
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06.05.2022 10:15 Ответить
+18
Ну так нам дали м777 около 100 шт, и еще некотрые на подходе, так что давай без зрады.
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06.05.2022 10:22 Ответить
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7+5=ніачьом, щоб відчепиться
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06.05.2022 10:14 Ответить
13 самых лучших самоходных гаубиц в мире, это *******, а не ниочем
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06.05.2022 10:15 Ответить
Не 13, а12. Це дві батареї. То фігня. Їх треба 100, а не 12.
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06.05.2022 10:19 Ответить
Ну так нам дали м777 около 100 шт, и еще некотрые на подходе, так что давай без зрады.
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06.05.2022 10:22 Ответить
Хочу нагадати, що навіть ті 5 тис шоломів, які німці обіцяли ще на початку великої війни досі не приїхали. Це для розуміння їх намірів допомогти.
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06.05.2022 11:11 Ответить
давно приїхали не треба брехати.
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06.05.2022 13:05 Ответить
Де можна глянути?
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10.05.2022 11:50 Ответить
С миру по нитке нищему сорочка. Хоть на этом спасибо. 7 гаубиц такого класса и калибра по 6 выстрелов в минуту это Ад для розийских окупантов
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06.05.2022 10:17 Ответить
Це технiка рiвня лiтакiв.
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06.05.2022 10:19 Ответить
.............а там у мене будуть огірки.............успокойся , не все сразу .
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06.05.2022 10:29 Ответить
У вас скільки вітчизняних
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06.05.2022 10:48 Ответить
Та нету ничего вообще. Камнями и палками от русни отбиваемся, приезжай, пля, поможешь.
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06.05.2022 11:00 Ответить
Одна немецкая за десять советских идёт.
Там автоматический заряд производится, 20 выстрелов за минуту делает
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06.05.2022 10:53 Ответить
Не звезди .Не придумали ещё нигде таких гаубиц ,что 20 выстрелов в минуту делают .Да эти гаубицы скорострельнее советских и российских,которыми и мы пользуемся но 20 выстрелов в минуту не делают
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06.05.2022 11:18 Ответить
Гаубицы? Они каски до сих пор не могут передать.
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06.05.2022 10:14 Ответить
Откуда такая информация? Шлемы были отправлены ещё в конце февраля. Это скорее вопрос не к немцам, куда они делись, а к тем людям, которые на них финансово обогатились. Истории о продаже гуманитарки, медикаментов и военных приспособлений всплывают почти каждый день в ленте новостей
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07.05.2022 01:56 Ответить
чому не через місяць?-Навчання українських військовослужбовців володінню артилерійським озброєнням може початися наступного тижня в Німеччині
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06.05.2022 10:15 Ответить
надежда только на америкаские паладины
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06.05.2022 10:16 Ответить
потужно...і це флагман економики ЕС
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06.05.2022 10:16 Ответить
флагман экономики ЕС - может быть а армия у немцев так себе они в основном полагались на США не зря они завыли когда кажется Трамп хотел вывести с Германии войска
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06.05.2022 10:39 Ответить
А чому не дві? А АЖ ЦІЛИХ СІМ

Які на полі бою загалом нічого не вирішать. Знову відмазка від німців
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06.05.2022 10:16 Ответить
Тільки сім?

Це наче одну чарку випить, шоб тілько в роті воняло.
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06.05.2022 10:16 Ответить
бачу в Рамштайні ,добре попрацювали..звіздюлєй дали..почали трохи шевелитись в тому болоті
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06.05.2022 10:17 Ответить
Все в майбутньому.
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06.05.2022 10:17 Ответить
Через тиждень українське військо стане ще сильнішим !

1) Авиацию пока даже не планируют поставлять западного типа. Это дорого - то есть условные 10 Ф-16 выжрут полтора лярда бюджета (ибо надо и ракеты, и бомбы, и обучить) и на эти полтора лярда не отработают.
2) Ленд-лиз работает в войне на истощение эффективно. И еще - ленд-лиз это не только поставки, это еще промышленность вне страны. Например, чешские и болгарские компании ОПК уже официально подтвердили предоставление ремонтных мощностей.
3) Основные направления поставок сейчас:
1) Артиллерия - это легко доставить, стоит относительно дешево, итого уже собрано около 200 самоходных и буксируемых 155 мм гаубиц и под 200к снарядов. Также расчеты с нужным ВУС по мобилизационной волне обучаются быстро. Уже есть видео сдачи первых расчетов стреловых тестов на М777.
2) РСЗО - опять же легко поставить, эффективна в текущей войне, быстро обучить экипажи по мобилизации с нужными ВУС.
3) Бронетехника:
а) Для обеспечения достаточно мобильности и маневра силами в корпусе резерва (4 кадрированые бригады, сейчас развернуты) и восполнение потерь в линейных частях. Сюда идут БМП, М113, голландские и датские вариации М113, пираньи и т.п.
б) Для обеспечения ударных возможностей, тут пока все плохо. Германские Т-72М ожидаемо оказались металлоломом, ибо 20 лет необслуживаемого хранения. М84 и Т-72М1 чешские более менее. Лучшие это Т-72М1Р из Польши, ибо тепловизор 3 поколения Астерия, современная связь, цифровизация.

Обычные Т-72М1 из Польши также в хорошем техническом состоянии оказались, ибо состояли в резерве с регламентным обслуживанием.
4) Пехотное оружие. Масса различных противотанковых комплексов, ПЗРК и стрелковки. Патроны. Тепловизионные прицелы и бинокли. Шифрованная связь. Ну и т.п. Все это позволяет поддерживать высокую боевую устойчивость подразделений и требует минимального обучения. Одно дело идти в бой с Мосинкой, как мобики ДНР, а другое дело с нормальным оружием и ПТ средствами. Опять же судя по тиктокам с позиций - там если не по 10 гранатометов на каждый танк, то по 4-5 АТ-4/Матадора/Панцерфауста3/НЛАВа на каждого гранатометчика.
5) БПЛА разных видов. Начиная от разведывательных малых, заканчивая ударными и барражирующими боеприпасами. ВСУ с 2014 активно работала с дронами, каждый взвод имеет свои Мавики или ДЖИ. Поэтому обучение на более серьезные машины не вызывает особых сложностей. Также такие БПЛА легко доставляются и практически невозможно уничтожить серьезную партию.

Ожидаемая следующая волна поставок которую вероятно уже начнут готовить в Мае:
1) Легкие тактические ракеты Бримстоун на колесном шасси. Специальная доработка для Украины. Первая партия будет доставлена в мае по заявлению Бориса Джонсона. Фактически это улучшенный Хеллфаер.
2) Более серьезные системы ПВО. Какие? Пока не называются. Есть сообщения, что будущие украинские мастеринструктора уже проходят обучение на этих системах. Опять же, даже если это какой Роланд или Асрад это уже серьезно усилит ПВО СВ ВСУ. Я не говорю, уже о более современных.
3) ПКР - сейчас ходит много слухов о типах и подготовке. Пока ничего конкретного, но даже вот за сегодня уже новость была, что ПКР просят и вероятно получат. Напомню, какой нить Гарпун с ЦУ с ГлобалХока вполне может наносить удары по кораблям у Севастополя в пассивном режиме.

Самолетов (вне МиГов из Словакии/Польши) пока даже в обсуждениях и слухах нету.
Через тиждень українське військо стане ще сильнішим !
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06.05.2022 10:18 Ответить
чтобы Запад оказался на месте Украины и ему такая помощь шла - никакая! только злость! один мусор и хлам!
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06.05.2022 10:38 Ответить
сходи застрелься зі злості, бот. на ваш анологовнєтний металобрухт цього "мусору" і "хламу" вистачить з великим запасом.
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06.05.2022 10:45 Ответить
літаків в обговореннях немає...але пілотів вже навчають. для чого?
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06.05.2022 10:43 Ответить
Есть сообщения об обучении на Ф-117 (эти на хранении и дадут точно, а это пистец ПВО пида рассии) и Ф-18.
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06.05.2022 10:45 Ответить
F-18 - не совсем пистец, но паритет с Су-35 будет.

F-117 - интересно. Американцы сами их уже не использует. Он был типа экспериментом над самолётами-невидимками против того ПВО, с которым теперь оперирует россияне. С ним вроде проблема, что он выден если установок ПВО вокруг несколько и операторы с умом выше глубинного русского. Без несколько вражеских ПВО вокруг вроде ОК.
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06.05.2022 12:35 Ответить
Оце адекватний аналіз. А то, чому так мало, дайте більше. Зрозумійте, питання чому у нас мало зброї ми можемо поставити лише свому керівництву держави. Нам ніхто нічого не зобовязаний. За любу допомогу треба казати дякую. А 7 САУ це 10-20 збережених життів воїнів щоденно, яким не треба вибивати ворога в ближньому бою.
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06.05.2022 10:45 Ответить
Samyje lucije ******* oni i jest.Ecio 5 takix dast golanci
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06.05.2022 10:20 Ответить
U etoj ******* jest takoje kak Multiple Round Simultaneous Impact eto znacit odnim vystrelom uletajet 5 snariadov.Jesli sravnit s msta 19 primerno odna takaja stuka nemeckaja zdelajet tu ze rabotu kak 5 msta no 3 raza bystrej po vremeni
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06.05.2022 10:38 Ответить
Проблема тут в том, что эти гаубицы горят ничем не хуже чем МСТА-С. Не забывайте о том, что у рашистов превосходство в воздухе и 7 штук им будет уничтожить не сложно...
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06.05.2022 11:54 Ответить
Потерать некое количество гаубиц в войне к сожалению естественно. Но не будет же они всё время стоять на одном месте. Против литаков тоже кое-что имеется. Включая HIMARS-ов по аэродромам в России.
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06.05.2022 12:39 Ответить
Щоб їм так діти на старості років давали🤔 Щедрість сосискожерів вражаюча😁 Хочуть дочекатись, коли москальські танки загримлять гусеницями по бруківці Варшави, Будапешта, Праги, Відня, Парижа і на закуску Берліна, чи вони думають, що запас українців безмежний і вони з радістю будуть помирати за те щоб німецький бюргер спокійно святкував Октоберфест, ну-ну🤪
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06.05.2022 10:22 Ответить
Дійсно треба мати яйця назвати свиней ссикливими швайнами.
То що робить шольц тягне на дії пуйла, на словах начебто грає що він за перемогу Неньки, а фактично тягне час і тормозить будь які постачання зброї. Агент пуйла і відверто бреше.
Ось і сказали так як є всім співчуваючим і штовхаючим до капітуляції хробакам на хабарях.
Треба звикати, що Україна не бідний родич і інвалід, над яким знущаються всі хто захоче, а самодостатня держава, яка дала по зубам бензоколонці, яка вигадала, що в неї друга армія у світі.
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06.05.2022 10:24 Ответить
Скинь рожеві окуляри, самодостатня держава. Половина адекватної зброї, яка зараз на фронті, це допомога наших партнерів, половина бюджетних надходжень - це кредитні кошти США та ЄС (в тому числі і Німеччини). Так що не треба всіх закидувати шапками.
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06.05.2022 10:51 Ответить
Для початку-не погано...
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06.05.2022 10:24 Ответить
Пошла гулять молва шо Макарова притопили, но официальной инфы пока нет.
Будем надеяться!
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06.05.2022 10:25 Ответить
Дай тобі Боже здоров'я, чоловіче, якщо твоє повідомлення правдиве... Хочеться хоч якогось позитиву зрання та ще й під завісу тижня 🤗
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06.05.2022 10:32 Ответить
поставить, поставить, поставить, поставить..........
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06.05.2022 10:30 Ответить
Украине нужно РСЗО тысяч 17, как у Южной Кореи, а они дают 7 гаубиц. Такая помощь - это начинает злить Украинцев. Если они не будут помогать Украине, то завтра будут бомбить Германию!
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06.05.2022 10:31 Ответить
7 гаубиць це просто нереально круто, якраз вистачить якесь одне село напівзруйноване звільнити
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06.05.2022 10:32 Ответить
Звісно, хотілось би більше зброї та допомоги. І напевне, ми маємо повне моральне право просити, або навіть вимагати цю допомогу. Але, чомусь більшість Українців не хочуть, або не можуть усвідомити одну, можливо неприємну, але очевидну істину - нам ніхто і нічим не зобов'язаний.

В України був шанс, разом з країнами Балтії, та Польщі вступити в НАТО, або як мінімум до Європейського Союзу. І тоді з ймовірністю в 90-95% жодної війни в Україні не було б, або як мінімум допомога від наших союзників була б не в рази, а на порядок більша. Але ми ним не скористались! То хто винуватий в цьому? Можливо Німеччина, Франція, Нідерланди? Які такі "погані редіски" не хочуть віддати Україні безкоштовно свою зброю.
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06.05.2022 10:34 Ответить
назвемо призвіще..

ХТО винен.

https://zn.ua/ukr/internal/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік

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06.05.2022 10:43 Ответить
Тільки Франція і Німеччина була проти нашого вступу. І, не в останню чергу, завдяки тісному співробітництву з Росією.
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06.05.2022 10:44 Ответить
А хто більше хотів вступити у НАТО - Янукович, чи Зєлєнскій?
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06.05.2022 11:08 Ответить
cудячи зі стану,до якого довела бундесвер путінська підстилка Меркель ,для Німеччини зараз і десяток одиниць техніки в боєздатному стані - БАГАТО..
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06.05.2022 10:40 Ответить
В Германии этих гаубиц сейчас всего 40 штук.
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06.05.2022 10:49 Ответить
и каждая на вес золота!
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06.05.2022 10:53 Ответить
Нахера их тогда давать????? СЕМЬ ГАУБИЦ, и ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПОГОДЫ НЕ МЕНЯЕТ, СОВСЕМ
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06.05.2022 11:30 Ответить
Десь за шкафом, єрмак радісно потирає руки...
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06.05.2022 10:41 Ответить
Вже місяць ганси поставляють рівно з таким формулюванням. Я так розумію,ніхто нічого не збирається поставляти. Тільки ******* збирається німчура.
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06.05.2022 11:11 Ответить
А якби в нас Президентом був німець...
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06.05.2022 11:17 Ответить
Дивлюсь на кількість зброї,яку поставляють, і думаю: чим ми взагалі могли б захищатись без допомоги?
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06.05.2022 11:13 Ответить
Допомога Князівства Ліхтинштейн набагато більша.
Менш може й дати тільки Андора.
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06.05.2022 11:17 Ответить
Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць!?

І сняряди при них? Чи тільки гаубиці...для ОТЧЕТНОСТІ...

МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

"Шольц унаследовал от Меркель еще одну ее традицию - «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... и в пользу Путина...
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06.05.2022 11:20 Ответить
Итого 12 артилерийских установок. Довольно неплохо для начала. Главное обучить артилеристов чтобы не было потом отговорок, что с этой техникой мы не знакомы.
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06.05.2022 11:26 Ответить
Интересует, боекомплект к этим чисто гипотетическим поставкам гаубиц прилагается?
Что то я фрицам не очень доверяю с этими заявлениями.
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06.05.2022 11:27 Ответить
АЖ СЕМЬ))))))) Давайте ПРЯТЬ)))))) СЕМЬ-ЄТО ОЧЕНЬ МНОГОООО))))) Тьфу мля!!!!
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06.05.2022 11:28 Ответить
У інтересах Німеччини замінити політичний режим у Москві і отримати газ в якості репарацій. Тривале збереження путінського режиму змусить Німеччину повністю переорієнтовувати джерела з усіма збитками.
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06.05.2022 11:30 Ответить
Вот именно, для смены режима нужно чтобы санкции подействовали. А на это все равно нужно время. Военная победа Украины им абсолютно не выгодна. Потому что в этом случае в самой России может начаться смута.
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06.05.2022 11:52 Ответить
Чому санкції не ведуть до смути?
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06.05.2022 16:03 Ответить
Это очень много. Верните 6 штук обратно в фатерлянд.
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06.05.2022 11:41 Ответить
ого! аж 7!
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06.05.2022 12:01 Ответить
Почему о Германии всё в будущем времени? Когда увидим "Германя ДАЛА, ОБУЧИЛА" итд?
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06.05.2022 12:12 Ответить
за весь час 5000 касок які ще не прийшли в Україну мерзота
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06.05.2022 12:33 Ответить
ого!!!
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06.05.2022 12:37 Ответить
проблема - боекомплект. Орки тоже ощущают нехватку. Недаром так уцепились в ПНР. Артсклады Одесского ВО, с добавлением боекомплекта с Европы. Когда то слышал, что известный оружейный барон П.Бут начинал трудится именно с этих складов, с легкого стрелкового оружия (пистолеты,автоматы,пулеметы,боекомплект) Транспортировка шла через Бельгию, легализация груза и т.д. Покупал оружие и в Украине в серьезных масштабах. Это потом уже сами начали торговать по миру. Этот кипишь с ПМР закончился ничем, путей вывоза нету.
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06.05.2022 12:49 Ответить
Господи які деякі коментарі дебільні, зразу видно пишуть зелені, не сім гаубиць, а сім САУ + Голландія дає, самі далекобійний, самі прицільні, самі скорострільні, призначенні не для того, щоб села звільняти, а знищувати батареї противника на відстані 47 км.
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06.05.2022 13:10 Ответить
Щиро Вдячні.
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06.05.2022 13:14 Ответить
Ну что вы за народ? Вместо благодарности одна желчь.
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06.05.2022 13:27 Ответить
Тепер є надія, що до кінця року будемо мати класні німецькі самохідні гаубиці.
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06.05.2022 17:02 Ответить
Німеччина могла б постачати обладнання на випадок війни зброї масового знищення. Обладнання радіаційно-хімічних лабораторій, засоби індивідуального захисту, для евакуаційних таборів.
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06.05.2022 17:17 Ответить
Німечині потрібно виписати допомогу, а разом і рахунок за співпрацю з ху..лом
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10.05.2022 20:33 Ответить
 
 