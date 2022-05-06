Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц, - министр Ламбрехт
В МИД Германии сообщили, что страна поставит Украине семь самоходных гаубиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что это будут дополнительные поставки до пяти, которые пообещали Нидерланды.
Учеба украинских военнослужащих владению артиллерийским вооружением может начаться на следующей неделе в Германии, сообщила она журналистам в словацком городе Слиач, где сегодня должна была встретиться со своим голландским коллегой.
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Там автоматический заряд производится, 20 выстрелов за минуту делает
Які на полі бою загалом нічого не вирішать. Знову відмазка від німців
Це наче одну чарку випить, шоб тілько в роті воняло.
1) Авиацию пока даже не планируют поставлять западного типа. Это дорого - то есть условные 10 Ф-16 выжрут полтора лярда бюджета (ибо надо и ракеты, и бомбы, и обучить) и на эти полтора лярда не отработают.
2) Ленд-лиз работает в войне на истощение эффективно. И еще - ленд-лиз это не только поставки, это еще промышленность вне страны. Например, чешские и болгарские компании ОПК уже официально подтвердили предоставление ремонтных мощностей.
3) Основные направления поставок сейчас:
1) Артиллерия - это легко доставить, стоит относительно дешево, итого уже собрано около 200 самоходных и буксируемых 155 мм гаубиц и под 200к снарядов. Также расчеты с нужным ВУС по мобилизационной волне обучаются быстро. Уже есть видео сдачи первых расчетов стреловых тестов на М777.
2) РСЗО - опять же легко поставить, эффективна в текущей войне, быстро обучить экипажи по мобилизации с нужными ВУС.
3) Бронетехника:
а) Для обеспечения достаточно мобильности и маневра силами в корпусе резерва (4 кадрированые бригады, сейчас развернуты) и восполнение потерь в линейных частях. Сюда идут БМП, М113, голландские и датские вариации М113, пираньи и т.п.
б) Для обеспечения ударных возможностей, тут пока все плохо. Германские Т-72М ожидаемо оказались металлоломом, ибо 20 лет необслуживаемого хранения. М84 и Т-72М1 чешские более менее. Лучшие это Т-72М1Р из Польши, ибо тепловизор 3 поколения Астерия, современная связь, цифровизация.
Обычные Т-72М1 из Польши также в хорошем техническом состоянии оказались, ибо состояли в резерве с регламентным обслуживанием.
4) Пехотное оружие. Масса различных противотанковых комплексов, ПЗРК и стрелковки. Патроны. Тепловизионные прицелы и бинокли. Шифрованная связь. Ну и т.п. Все это позволяет поддерживать высокую боевую устойчивость подразделений и требует минимального обучения. Одно дело идти в бой с Мосинкой, как мобики ДНР, а другое дело с нормальным оружием и ПТ средствами. Опять же судя по тиктокам с позиций - там если не по 10 гранатометов на каждый танк, то по 4-5 АТ-4/Матадора/Панцерфауста3/НЛАВа на каждого гранатометчика.
5) БПЛА разных видов. Начиная от разведывательных малых, заканчивая ударными и барражирующими боеприпасами. ВСУ с 2014 активно работала с дронами, каждый взвод имеет свои Мавики или ДЖИ. Поэтому обучение на более серьезные машины не вызывает особых сложностей. Также такие БПЛА легко доставляются и практически невозможно уничтожить серьезную партию.
Ожидаемая следующая волна поставок которую вероятно уже начнут готовить в Мае:
1) Легкие тактические ракеты Бримстоун на колесном шасси. Специальная доработка для Украины. Первая партия будет доставлена в мае по заявлению Бориса Джонсона. Фактически это улучшенный Хеллфаер.
2) Более серьезные системы ПВО. Какие? Пока не называются. Есть сообщения, что будущие украинские мастеринструктора уже проходят обучение на этих системах. Опять же, даже если это какой Роланд или Асрад это уже серьезно усилит ПВО СВ ВСУ. Я не говорю, уже о более современных.
3) ПКР - сейчас ходит много слухов о типах и подготовке. Пока ничего конкретного, но даже вот за сегодня уже новость была, что ПКР просят и вероятно получат. Напомню, какой нить Гарпун с ЦУ с ГлобалХока вполне может наносить удары по кораблям у Севастополя в пассивном режиме.
Самолетов (вне МиГов из Словакии/Польши) пока даже в обсуждениях и слухах нету.
Через тиждень українське військо стане ще сильнішим !
F-117 - интересно. Американцы сами их уже не использует. Он был типа экспериментом над самолётами-невидимками против того ПВО, с которым теперь оперирует россияне. С ним вроде проблема, что он выден если установок ПВО вокруг несколько и операторы с умом выше глубинного русского. Без несколько вражеских ПВО вокруг вроде ОК.
То що робить шольц тягне на дії пуйла, на словах начебто грає що він за перемогу Неньки, а фактично тягне час і тормозить будь які постачання зброї. Агент пуйла і відверто бреше.
Ось і сказали так як є всім співчуваючим і штовхаючим до капітуляції хробакам на хабарях.
Треба звикати, що Україна не бідний родич і інвалід, над яким знущаються всі хто захоче, а самодостатня держава, яка дала по зубам бензоколонці, яка вигадала, що в неї друга армія у світі.
Будем надеяться!
В України був шанс, разом з країнами Балтії, та Польщі вступити в НАТО, або як мінімум до Європейського Союзу. І тоді з ймовірністю в 90-95% жодної війни в Україні не було б, або як мінімум допомога від наших союзників була б не в рази, а на порядок більша. Але ми ним не скористались! То хто винуватий в цьому? Можливо Німеччина, Франція, Нідерланди? Які такі "погані редіски" не хочуть віддати Україні безкоштовно свою зброю.
ХТО винен.
https://zn.ua/ukr/internal/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік
Менш може й дати тільки Андора.
І сняряди при них? Чи тільки гаубиці...для ОТЧЕТНОСТІ...
МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
"Шольц унаследовал от Меркель еще одну ее традицию - «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... и в пользу Путина...
Что то я фрицам не очень доверяю с этими заявлениями.