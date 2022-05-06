Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц, - министр Ламбрехт

В МИД Германии сообщили, что страна поставит Украине семь самоходных гаубиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что это будут дополнительные поставки до пяти, которые пообещали Нидерланды.

Учеба украинских военнослужащих владению артиллерийским вооружением может начаться на следующей неделе в Германии, сообщила она журналистам в словацком городе Слиач, где сегодня должна была встретиться со своим голландским коллегой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленская – Западу: Детское питание не потребуется, если умрут дети. Нам необходимо тяжелое вооружение