УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13067 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 592 78

Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць, - міністерка Ламбрехт

сша,гаубиця

У МЗС Німеччини повідомили, що країна поставить Україні сім самохідних гаубиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що це будуть додаткові поставки до п'яти, які пообіцяли Нідерланди.

Навчання українських військовослужбовців володінню артилерійським озброєнням може початися наступного тижня в Німеччині, повідомила вона журналістам у словацькому місті Сліач, де сьогодні мала зустрітися зі своїм голландським колегою.

Також читайте: Німеччина офіційно підтвердила, що передасть Україні зенітні самохідні установки

Автор: 

Німеччина (7475) зброя (7526) Ламбрехт Крістін (57)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
С миру по нитке нищему сорочка. Хоть на этом спасибо. 7 гаубиц такого класса и калибра по 6 выстрелов в минуту это Ад для розийских окупантов
показати весь коментар
06.05.2022 10:17 Відповісти
+19
13 самых лучших самоходных гаубиц в мире, это *******, а не ниочем
показати весь коментар
06.05.2022 10:15 Відповісти
+18
Ну так нам дали м777 около 100 шт, и еще некотрые на подходе, так что давай без зрады.
показати весь коментар
06.05.2022 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
7+5=ніачьом, щоб відчепиться
показати весь коментар
06.05.2022 10:14 Відповісти
13 самых лучших самоходных гаубиц в мире, это *******, а не ниочем
показати весь коментар
06.05.2022 10:15 Відповісти
Не 13, а12. Це дві батареї. То фігня. Їх треба 100, а не 12.
показати весь коментар
06.05.2022 10:19 Відповісти
Ну так нам дали м777 около 100 шт, и еще некотрые на подходе, так что давай без зрады.
показати весь коментар
06.05.2022 10:22 Відповісти
Хочу нагадати, що навіть ті 5 тис шоломів, які німці обіцяли ще на початку великої війни досі не приїхали. Це для розуміння їх намірів допомогти.
показати весь коментар
06.05.2022 11:11 Відповісти
давно приїхали не треба брехати.
показати весь коментар
06.05.2022 13:05 Відповісти
Де можна глянути?
показати весь коментар
10.05.2022 11:50 Відповісти
С миру по нитке нищему сорочка. Хоть на этом спасибо. 7 гаубиц такого класса и калибра по 6 выстрелов в минуту это Ад для розийских окупантов
показати весь коментар
06.05.2022 10:17 Відповісти
Це технiка рiвня лiтакiв.
показати весь коментар
06.05.2022 10:19 Відповісти
.............а там у мене будуть огірки.............успокойся , не все сразу .
показати весь коментар
06.05.2022 10:29 Відповісти
У вас скільки вітчизняних
показати весь коментар
06.05.2022 10:48 Відповісти
Та нету ничего вообще. Камнями и палками от русни отбиваемся, приезжай, пля, поможешь.
показати весь коментар
06.05.2022 11:00 Відповісти
Одна немецкая за десять советских идёт.
Там автоматический заряд производится, 20 выстрелов за минуту делает
показати весь коментар
06.05.2022 10:53 Відповісти
Не звезди .Не придумали ещё нигде таких гаубиц ,что 20 выстрелов в минуту делают .Да эти гаубицы скорострельнее советских и российских,которыми и мы пользуемся но 20 выстрелов в минуту не делают
показати весь коментар
06.05.2022 11:18 Відповісти
Гаубицы? Они каски до сих пор не могут передать.
показати весь коментар
06.05.2022 10:14 Відповісти
Откуда такая информация? Шлемы были отправлены ещё в конце февраля. Это скорее вопрос не к немцам, куда они делись, а к тем людям, которые на них финансово обогатились. Истории о продаже гуманитарки, медикаментов и военных приспособлений всплывают почти каждый день в ленте новостей
показати весь коментар
07.05.2022 01:56 Відповісти
чому не через місяць?-Навчання українських військовослужбовців володінню артилерійським озброєнням може початися наступного тижня в Німеччині
показати весь коментар
06.05.2022 10:15 Відповісти
надежда только на америкаские паладины
показати весь коментар
06.05.2022 10:16 Відповісти
потужно...і це флагман економики ЕС
показати весь коментар
06.05.2022 10:16 Відповісти
флагман экономики ЕС - может быть а армия у немцев так себе они в основном полагались на США не зря они завыли когда кажется Трамп хотел вывести с Германии войска
показати весь коментар
06.05.2022 10:39 Відповісти
А чому не дві? А АЖ ЦІЛИХ СІМ

Які на полі бою загалом нічого не вирішать. Знову відмазка від німців
показати весь коментар
06.05.2022 10:16 Відповісти
Тільки сім?

Це наче одну чарку випить, шоб тілько в роті воняло.
показати весь коментар
06.05.2022 10:16 Відповісти
бачу в Рамштайні ,добре попрацювали..звіздюлєй дали..почали трохи шевелитись в тому болоті
показати весь коментар
06.05.2022 10:17 Відповісти
Все в майбутньому.
показати весь коментар
06.05.2022 10:17 Відповісти
Через тиждень українське військо стане ще сильнішим !

1) Авиацию пока даже не планируют поставлять западного типа. Это дорого - то есть условные 10 Ф-16 выжрут полтора лярда бюджета (ибо надо и ракеты, и бомбы, и обучить) и на эти полтора лярда не отработают.
2) Ленд-лиз работает в войне на истощение эффективно. И еще - ленд-лиз это не только поставки, это еще промышленность вне страны. Например, чешские и болгарские компании ОПК уже официально подтвердили предоставление ремонтных мощностей.
3) Основные направления поставок сейчас:
1) Артиллерия - это легко доставить, стоит относительно дешево, итого уже собрано около 200 самоходных и буксируемых 155 мм гаубиц и под 200к снарядов. Также расчеты с нужным ВУС по мобилизационной волне обучаются быстро. Уже есть видео сдачи первых расчетов стреловых тестов на М777.
2) РСЗО - опять же легко поставить, эффективна в текущей войне, быстро обучить экипажи по мобилизации с нужными ВУС.
3) Бронетехника:
а) Для обеспечения достаточно мобильности и маневра силами в корпусе резерва (4 кадрированые бригады, сейчас развернуты) и восполнение потерь в линейных частях. Сюда идут БМП, М113, голландские и датские вариации М113, пираньи и т.п.
б) Для обеспечения ударных возможностей, тут пока все плохо. Германские Т-72М ожидаемо оказались металлоломом, ибо 20 лет необслуживаемого хранения. М84 и Т-72М1 чешские более менее. Лучшие это Т-72М1Р из Польши, ибо тепловизор 3 поколения Астерия, современная связь, цифровизация.

Обычные Т-72М1 из Польши также в хорошем техническом состоянии оказались, ибо состояли в резерве с регламентным обслуживанием.
4) Пехотное оружие. Масса различных противотанковых комплексов, ПЗРК и стрелковки. Патроны. Тепловизионные прицелы и бинокли. Шифрованная связь. Ну и т.п. Все это позволяет поддерживать высокую боевую устойчивость подразделений и требует минимального обучения. Одно дело идти в бой с Мосинкой, как мобики ДНР, а другое дело с нормальным оружием и ПТ средствами. Опять же судя по тиктокам с позиций - там если не по 10 гранатометов на каждый танк, то по 4-5 АТ-4/Матадора/Панцерфауста3/НЛАВа на каждого гранатометчика.
5) БПЛА разных видов. Начиная от разведывательных малых, заканчивая ударными и барражирующими боеприпасами. ВСУ с 2014 активно работала с дронами, каждый взвод имеет свои Мавики или ДЖИ. Поэтому обучение на более серьезные машины не вызывает особых сложностей. Также такие БПЛА легко доставляются и практически невозможно уничтожить серьезную партию.

Ожидаемая следующая волна поставок которую вероятно уже начнут готовить в Мае:
1) Легкие тактические ракеты Бримстоун на колесном шасси. Специальная доработка для Украины. Первая партия будет доставлена в мае по заявлению Бориса Джонсона. Фактически это улучшенный Хеллфаер.
2) Более серьезные системы ПВО. Какие? Пока не называются. Есть сообщения, что будущие украинские мастеринструктора уже проходят обучение на этих системах. Опять же, даже если это какой Роланд или Асрад это уже серьезно усилит ПВО СВ ВСУ. Я не говорю, уже о более современных.
3) ПКР - сейчас ходит много слухов о типах и подготовке. Пока ничего конкретного, но даже вот за сегодня уже новость была, что ПКР просят и вероятно получат. Напомню, какой нить Гарпун с ЦУ с ГлобалХока вполне может наносить удары по кораблям у Севастополя в пассивном режиме.

Самолетов (вне МиГов из Словакии/Польши) пока даже в обсуждениях и слухах нету.
Через тиждень українське військо стане ще сильнішим !
показати весь коментар
06.05.2022 10:18 Відповісти
чтобы Запад оказался на месте Украины и ему такая помощь шла - никакая! только злость! один мусор и хлам!
показати весь коментар
06.05.2022 10:38 Відповісти
сходи застрелься зі злості, бот. на ваш анологовнєтний металобрухт цього "мусору" і "хламу" вистачить з великим запасом.
показати весь коментар
06.05.2022 10:45 Відповісти
літаків в обговореннях немає...але пілотів вже навчають. для чого?
показати весь коментар
06.05.2022 10:43 Відповісти
Есть сообщения об обучении на Ф-117 (эти на хранении и дадут точно, а это пистец ПВО пида рассии) и Ф-18.
показати весь коментар
06.05.2022 10:45 Відповісти
F-18 - не совсем пистец, но паритет с Су-35 будет.

F-117 - интересно. Американцы сами их уже не использует. Он был типа экспериментом над самолётами-невидимками против того ПВО, с которым теперь оперирует россияне. С ним вроде проблема, что он выден если установок ПВО вокруг несколько и операторы с умом выше глубинного русского. Без несколько вражеских ПВО вокруг вроде ОК.
показати весь коментар
06.05.2022 12:35 Відповісти
Оце адекватний аналіз. А то, чому так мало, дайте більше. Зрозумійте, питання чому у нас мало зброї ми можемо поставити лише свому керівництву держави. Нам ніхто нічого не зобовязаний. За любу допомогу треба казати дякую. А 7 САУ це 10-20 збережених життів воїнів щоденно, яким не треба вибивати ворога в ближньому бою.
показати весь коментар
06.05.2022 10:45 Відповісти
Samyje lucije ******* oni i jest.Ecio 5 takix dast golanci
показати весь коментар
06.05.2022 10:20 Відповісти
U etoj ******* jest takoje kak Multiple Round Simultaneous Impact eto znacit odnim vystrelom uletajet 5 snariadov.Jesli sravnit s msta 19 primerno odna takaja stuka nemeckaja zdelajet tu ze rabotu kak 5 msta no 3 raza bystrej po vremeni
показати весь коментар
06.05.2022 10:38 Відповісти
Проблема тут в том, что эти гаубицы горят ничем не хуже чем МСТА-С. Не забывайте о том, что у рашистов превосходство в воздухе и 7 штук им будет уничтожить не сложно...
показати весь коментар
06.05.2022 11:54 Відповісти
Потерать некое количество гаубиц в войне к сожалению естественно. Но не будет же они всё время стоять на одном месте. Против литаков тоже кое-что имеется. Включая HIMARS-ов по аэродромам в России.
показати весь коментар
06.05.2022 12:39 Відповісти
Щоб їм так діти на старості років давали🤔 Щедрість сосискожерів вражаюча😁 Хочуть дочекатись, коли москальські танки загримлять гусеницями по бруківці Варшави, Будапешта, Праги, Відня, Парижа і на закуску Берліна, чи вони думають, що запас українців безмежний і вони з радістю будуть помирати за те щоб німецький бюргер спокійно святкував Октоберфест, ну-ну🤪
показати весь коментар
06.05.2022 10:22 Відповісти
Дійсно треба мати яйця назвати свиней ссикливими швайнами.
То що робить шольц тягне на дії пуйла, на словах начебто грає що він за перемогу Неньки, а фактично тягне час і тормозить будь які постачання зброї. Агент пуйла і відверто бреше.
Ось і сказали так як є всім співчуваючим і штовхаючим до капітуляції хробакам на хабарях.
Треба звикати, що Україна не бідний родич і інвалід, над яким знущаються всі хто захоче, а самодостатня держава, яка дала по зубам бензоколонці, яка вигадала, що в неї друга армія у світі.
показати весь коментар
06.05.2022 10:24 Відповісти
Скинь рожеві окуляри, самодостатня держава. Половина адекватної зброї, яка зараз на фронті, це допомога наших партнерів, половина бюджетних надходжень - це кредитні кошти США та ЄС (в тому числі і Німеччини). Так що не треба всіх закидувати шапками.
показати весь коментар
06.05.2022 10:51 Відповісти
Для початку-не погано...
показати весь коментар
06.05.2022 10:24 Відповісти
Пошла гулять молва шо Макарова притопили, но официальной инфы пока нет.
Будем надеяться!
показати весь коментар
06.05.2022 10:25 Відповісти
Дай тобі Боже здоров'я, чоловіче, якщо твоє повідомлення правдиве... Хочеться хоч якогось позитиву зрання та ще й під завісу тижня 🤗
показати весь коментар
06.05.2022 10:32 Відповісти
поставить, поставить, поставить, поставить..........
показати весь коментар
06.05.2022 10:30 Відповісти
Украине нужно РСЗО тысяч 17, как у Южной Кореи, а они дают 7 гаубиц. Такая помощь - это начинает злить Украинцев. Если они не будут помогать Украине, то завтра будут бомбить Германию!
показати весь коментар
06.05.2022 10:31 Відповісти
7 гаубиць це просто нереально круто, якраз вистачить якесь одне село напівзруйноване звільнити
показати весь коментар
06.05.2022 10:32 Відповісти
Звісно, хотілось би більше зброї та допомоги. І напевне, ми маємо повне моральне право просити, або навіть вимагати цю допомогу. Але, чомусь більшість Українців не хочуть, або не можуть усвідомити одну, можливо неприємну, але очевидну істину - нам ніхто і нічим не зобов'язаний.

В України був шанс, разом з країнами Балтії, та Польщі вступити в НАТО, або як мінімум до Європейського Союзу. І тоді з ймовірністю в 90-95% жодної війни в Україні не було б, або як мінімум допомога від наших союзників була б не в рази, а на порядок більша. Але ми ним не скористались! То хто винуватий в цьому? Можливо Німеччина, Франція, Нідерланди? Які такі "погані редіски" не хочуть віддати Україні безкоштовно свою зброю.
показати весь коментар
06.05.2022 10:34 Відповісти
назвемо призвіще..

ХТО винен.

https://zn.ua/ukr/internal/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік

показати весь коментар
06.05.2022 10:43 Відповісти
Тільки Франція і Німеччина була проти нашого вступу. І, не в останню чергу, завдяки тісному співробітництву з Росією.
показати весь коментар
06.05.2022 10:44 Відповісти
А хто більше хотів вступити у НАТО - Янукович, чи Зєлєнскій?
показати весь коментар
06.05.2022 11:08 Відповісти
cудячи зі стану,до якого довела бундесвер путінська підстилка Меркель ,для Німеччини зараз і десяток одиниць техніки в боєздатному стані - БАГАТО..
показати весь коментар
06.05.2022 10:40 Відповісти
В Германии этих гаубиц сейчас всего 40 штук.
показати весь коментар
06.05.2022 10:49 Відповісти
и каждая на вес золота!
показати весь коментар
06.05.2022 10:53 Відповісти
Нахера их тогда давать????? СЕМЬ ГАУБИЦ, и ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПОГОДЫ НЕ МЕНЯЕТ, СОВСЕМ
показати весь коментар
06.05.2022 11:30 Відповісти
Десь за шкафом, єрмак радісно потирає руки...
показати весь коментар
06.05.2022 10:41 Відповісти
Вже місяць ганси поставляють рівно з таким формулюванням. Я так розумію,ніхто нічого не збирається поставляти. Тільки ******* збирається німчура.
показати весь коментар
06.05.2022 11:11 Відповісти
А якби в нас Президентом був німець...
показати весь коментар
06.05.2022 11:17 Відповісти
Дивлюсь на кількість зброї,яку поставляють, і думаю: чим ми взагалі могли б захищатись без допомоги?
показати весь коментар
06.05.2022 11:13 Відповісти
Допомога Князівства Ліхтинштейн набагато більша.
Менш може й дати тільки Андора.
показати весь коментар
06.05.2022 11:17 Відповісти
Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць!?

І сняряди при них? Чи тільки гаубиці...для ОТЧЕТНОСТІ...

МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

"Шольц унаследовал от Меркель еще одну ее традицию - «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... и в пользу Путина...
показати весь коментар
06.05.2022 11:20 Відповісти
Итого 12 артилерийских установок. Довольно неплохо для начала. Главное обучить артилеристов чтобы не было потом отговорок, что с этой техникой мы не знакомы.
показати весь коментар
06.05.2022 11:26 Відповісти
Интересует, боекомплект к этим чисто гипотетическим поставкам гаубиц прилагается?
Что то я фрицам не очень доверяю с этими заявлениями.
показати весь коментар
06.05.2022 11:27 Відповісти
АЖ СЕМЬ))))))) Давайте ПРЯТЬ)))))) СЕМЬ-ЄТО ОЧЕНЬ МНОГОООО))))) Тьфу мля!!!!
показати весь коментар
06.05.2022 11:28 Відповісти
У інтересах Німеччини замінити політичний режим у Москві і отримати газ в якості репарацій. Тривале збереження путінського режиму змусить Німеччину повністю переорієнтовувати джерела з усіма збитками.
показати весь коментар
06.05.2022 11:30 Відповісти
Вот именно, для смены режима нужно чтобы санкции подействовали. А на это все равно нужно время. Военная победа Украины им абсолютно не выгодна. Потому что в этом случае в самой России может начаться смута.
показати весь коментар
06.05.2022 11:52 Відповісти
Чому санкції не ведуть до смути?
показати весь коментар
06.05.2022 16:03 Відповісти
Это очень много. Верните 6 штук обратно в фатерлянд.
показати весь коментар
06.05.2022 11:41 Відповісти
ого! аж 7!
показати весь коментар
06.05.2022 12:01 Відповісти
Почему о Германии всё в будущем времени? Когда увидим "Германя ДАЛА, ОБУЧИЛА" итд?
показати весь коментар
06.05.2022 12:12 Відповісти
за весь час 5000 касок які ще не прийшли в Україну мерзота
показати весь коментар
06.05.2022 12:33 Відповісти
ого!!!
показати весь коментар
06.05.2022 12:37 Відповісти
проблема - боекомплект. Орки тоже ощущают нехватку. Недаром так уцепились в ПНР. Артсклады Одесского ВО, с добавлением боекомплекта с Европы. Когда то слышал, что известный оружейный барон П.Бут начинал трудится именно с этих складов, с легкого стрелкового оружия (пистолеты,автоматы,пулеметы,боекомплект) Транспортировка шла через Бельгию, легализация груза и т.д. Покупал оружие и в Украине в серьезных масштабах. Это потом уже сами начали торговать по миру. Этот кипишь с ПМР закончился ничем, путей вывоза нету.
показати весь коментар
06.05.2022 12:49 Відповісти
Господи які деякі коментарі дебільні, зразу видно пишуть зелені, не сім гаубиць, а сім САУ + Голландія дає, самі далекобійний, самі прицільні, самі скорострільні, призначенні не для того, щоб села звільняти, а знищувати батареї противника на відстані 47 км.
показати весь коментар
06.05.2022 13:10 Відповісти
Щиро Вдячні.
показати весь коментар
06.05.2022 13:14 Відповісти
Ну что вы за народ? Вместо благодарности одна желчь.
показати весь коментар
06.05.2022 13:27 Відповісти
Тепер є надія, що до кінця року будемо мати класні німецькі самохідні гаубиці.
показати весь коментар
06.05.2022 17:02 Відповісти
Німеччина могла б постачати обладнання на випадок війни зброї масового знищення. Обладнання радіаційно-хімічних лабораторій, засоби індивідуального захисту, для евакуаційних таборів.
показати весь коментар
06.05.2022 17:17 Відповісти
Німечині потрібно виписати допомогу, а разом і рахунок за співпрацю з ху..лом
показати весь коментар
10.05.2022 20:33 Відповісти
 
 