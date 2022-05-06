Оккупанты пытаются создать систему областных департаментов на Херсонщине

В Херсонской области захватчики и коллаборанты пытаются создать систему областных департаментов.

Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Орки и их прислужники пытаются создать систему областных департаментов, используя, в частности, помещения и ресурсы коммунальных предприятий Херсонского областного совета", – написал Соболевский.

Он обратился к работникам областных коммунальных предприятий и учреждений, подчеркнув, что любые формы сотрудничества с оккупантами неприемлемы.

"Это наша земля, наша страна, а черти здесь проездом!" – написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Соболевский также отметил, что когда российские захватчики во время обысков областных учреждений называют его лично "государственным преступником", он считает это комплиментом.

Он призвал жителей области не сдаваться.

"Еще на один день мы стали ближе к победе и свободе Херсонской области. Не буду сейчас повторяться, насколько тяжело морально нашим гражданам сегодня в оккупации, видеть каждый день на улицах своих городов вооруженных солдат чужой армии, жить в атмосфере террора и страха неопределенности. И при всему этому не сдаваться! Оставаться человеком, оставаться украинцем!" – заявил Соболевский.

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