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Окупанти намагаються створити систему обласних департаментів на Херсонщині

херсон

На Херсонщині загарбники та колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Орки та їхні прислужники намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи, зокрема, приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради", - написав Соболевський.

Він звернувся до працівників обласних комунальних підприємств та установ, наголосивши, що будь-які форми співпраці з окупантами є неприйнятними.

"Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!" - написав перший заступник голови Херсонської облради.

Соболевський також наголосив, що коли російські загарбники під час обшуків обласних установ називають його особисто "державним злочинцем", він вважає це компліментом.

Він закликав мешканців області не здаватися.

"Ще на один день ми стали ближчими до перемоги та свободи Херсонської області. Не буду зараз повторюватись, наскільки важко морально нашим громадянам сьогодні в окупації, бачити щодня на вулицях своїх міст озброєних солдатів чужої армії, жити в атмосфері терору та страху невизначеності. І при всьому цьому не здаватися! Залишатися людиною, залишатися українцем!" - заявив Соболевський.

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Автор: 

колабораціонізм (1170) Херсонська область (5871)


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Топ коментарі
+3
То не пытаются, то получается создают.
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06.05.2022 12:17 Відповісти
+3
Херсонечкі наші незламні, тримайтеся! ❤️❤️❤️❤️
Все буде Україна!
💙💛🇺🇦🔱💪
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06.05.2022 14:12 Відповісти
+1
Нам би повчитися у кацапів досягати своїх цілей.
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06.05.2022 12:50 Відповісти
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То не пытаются, то получается создают.
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06.05.2022 12:17 Відповісти
Нам би повчитися у кацапів досягати своїх цілей.
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06.05.2022 12:50 Відповісти
Сізіфова праця!
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06.05.2022 13:25 Відповісти
Где порох надо замом назначит зеленского его..
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06.05.2022 13:48 Відповісти
"От мертвого осла уши"!(с)
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06.05.2022 14:10 Відповісти
Херсонечкі наші незламні, тримайтеся! ❤️❤️❤️❤️
Все буде Україна!
💙💛🇺🇦🔱💪
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06.05.2022 14:12 Відповісти
мудаки планують анексію як і було в криму
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06.05.2022 18:50 Відповісти
Скоро новые гаубицы им помогут с департаментами
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06.05.2022 21:29 Відповісти
 
 