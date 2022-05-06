Россияне почти окружили Северодонецк и пытаются штурмовать на нескольким направлениям, - председатель ВГА Стрюк

Войска Российской Федерации и так называемой "Луганской народной республики" пытаются штурмовать город Северодонецк в нескольких направлениях. В городе остается около 15 тысяч населения.

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Город почти оцеплен войсками РФ и "ЛНР", и (они. - Ред.) пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - отметил он.

Однако, как отметил глава ВГА, такая информация не является стимулом для мирных жителей, чтобы уехать из города, а темпы эвакуации существенно снизились.

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"Они почти мизерные: это где-то до десяти человек в день, которых удается уговорить уехать. Трудно с этим, поскольку остается в городе почти 15 тысяч не выезжающего населения", - уточнил Стрюк.