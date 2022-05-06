Кремль может включить "ЛДНР" в состав нового "Союзного государства", - правозащитник Лисянский
Начиная с середины марта 2022 года Кремль усилил интеграцию "ЛДНР" в "Союзное государство", в которое в настоящее время входят РФ и Беларусь.
Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
К "интеграции" подключились высшие должностные лица России, потому в ближайшее время ожидается объявление нового государственного образования.
Вчера в Донецке состоялось совещание секретаря Госсовета Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, заместителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, министра образования РФ Сергея Кравцова, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, с участием террористов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На заседании обсуждался вопрос вхождения "ЛДНР" в состав Союзного государства.
"По полученной информации источников "Восточной правозащитной группы" стало известно, что президент РФ Владимир Путин может 9 мая объявить о воссоздании нового Союзного государства с вхождением в его состав Абхазии, Южной Осетии и "ЛДНР". Кремль планирует продать это событие как возможную победу на постсоветском пространстве и создание фактически нового СССР, поэтому сейчас пропаганда РФ раскручивает "новый символ" - бабушку с советским флагом", - говорит Лисянский.
Отмечается, что объявление Союзного государства минимизирует риски для Кремля по сравнению с оккупацией Донбасса, в результате которой могут еще больше усилиться санкции или никогда не произойдет их отмена.
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А Китай да, он хочет захватывать рынке, экономически прежде всего, ну и Тайвань у них чешится, жить бедняги без него не могут .... в любом случае Китай не несет никакой "китайский мир" ... ибо китайцы интроверты ... у других им нужны только ресурсы чтобы загрузить свои бесчисленные фабрики
Потенциал Индии еще сильнее, чем Китая. Из-за их географии.
«Как вы думаете, что делает этот человек?
Это Фёдор Шандор, профессор Ужгородского национального университета.
Он читает лекцию своим студентам! Читает. Лекцию. Студентам.
Война не наций, а цивилизаций»
Пока рашисты продают украденные унитазы на россии, наши солдаты занимаются любимым делом даже в окопах
Вымереть вам пора, геронтофилы совковые, как динозаврам.
Ну то есть с точки зрения логики - это лишнее
Там рулят далеко не дураки и ничего просто так не делают
Обычно недооценка приводит к трагедиям