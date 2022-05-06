Кремль может включить "ЛДНР" в состав нового "Союзного государства", - правозащитник Лисянский

Начиная с середины марта 2022 года Кремль усилил интеграцию "ЛДНР" в "Союзное государство", в которое в настоящее время входят РФ и Беларусь.

Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

К "интеграции" подключились высшие должностные лица России, потому в ближайшее время ожидается объявление нового государственного образования.

Вчера в Донецке состоялось совещание секретаря Госсовета Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, заместителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, министра образования РФ Сергея Кравцова, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, с участием террористов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На заседании обсуждался вопрос вхождения "ЛДНР" в состав Союзного государства.

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"По полученной информации источников "Восточной правозащитной группы" стало известно, что президент РФ Владимир Путин может 9 мая объявить о воссоздании нового Союзного государства с вхождением в его состав Абхазии, Южной Осетии и "ЛДНР". Кремль планирует продать это событие как возможную победу на постсоветском пространстве и создание фактически нового СССР, поэтому сейчас пропаганда РФ раскручивает "новый символ" - бабушку с советским флагом", - говорит Лисянский.

Отмечается, что объявление Союзного государства минимизирует риски для Кремля по сравнению с оккупацией Донбасса, в результате которой могут еще больше усилиться санкции или никогда не произойдет их отмена.