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Новости Война
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Кремль может включить "ЛДНР" в состав нового "Союзного государства", - правозащитник Лисянский

кремль

Начиная с середины марта 2022 года Кремль усилил интеграцию "ЛДНР" в "Союзное государство", в которое в настоящее время входят РФ и Беларусь.

Об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

К "интеграции" подключились высшие должностные лица России, потому в ближайшее время ожидается объявление нового государственного образования.

Вчера в Донецке состоялось совещание секретаря Госсовета Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева, заместителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, министра образования РФ Сергея Кравцова, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, с участием террористов Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На заседании обсуждался вопрос вхождения "ЛДНР" в состав Союзного государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко утвердили обновленную военную доктрину Союзного государства

"По полученной информации источников "Восточной правозащитной группы" стало известно, что президент РФ Владимир Путин может 9 мая объявить о воссоздании нового Союзного государства с вхождением в его состав Абхазии, Южной Осетии и "ЛДНР". Кремль планирует продать это событие как возможную победу на постсоветском пространстве и создание фактически нового СССР, поэтому сейчас пропаганда РФ раскручивает "новый символ" - бабушку с советским флагом", - говорит Лисянский.

Отмечается, что объявление Союзного государства минимизирует риски для Кремля по сравнению с оккупацией Донбасса, в результате которой могут еще больше усилиться санкции или никогда не произойдет их отмена.

СССР (813) Лисянский Павел (96) Союзное государство РБ и рф (11) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+24
И что?! Это заставит ВСУ отступить, сложить оружие? Пока Украина обороняет свою Родину с оружием в руках, на все эти псевдореферендумы и почую чушь глубоко плевать.
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06.05.2022 13:34 Ответить
+23
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06.05.2022 13:25 Ответить
+19
///
«Как вы думаете, что делает этот человек?
Это Фёдор Шандор, профессор Ужгородского национального университета.
Он читает лекцию своим студентам! Читает. Лекцию. Студентам.
Война не наций, а цивилизаций»
Пока рашисты продают украденные унитазы на россии, наши солдаты занимаются любимым делом даже в окопах
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06.05.2022 13:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Союзна ****** то буде, а не держава. З такими санкціями це буде кндр на 1.6 суші.
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06.05.2022 13:23 Ответить
По начальному плану там должны были быть все мы. Украина, Россия и Беларусь создали бы единое государство, а потом Железный Занавес и прочее. Многополярный мир. Это то о чем мечтал Путин и это главная причина отчего Запад так реагирует остро, а не массовые убийства и насилие. Потому что Путин хочет подорвать мировую архитектуру безопасности. По тем же причинам Китай и Индия прикидываются шлангами, так как они мечтают о большей власти, а Запад им мешает.
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06.05.2022 13:27 Ответить
Кстати, Китай уже начал угрожать Южной Кореи "судьбой Украины", если они и дальше будут вести независимую политику.
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06.05.2022 13:33 Ответить
якась така погроза.. неоднозначна, я б сказав.
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06.05.2022 14:00 Ответить
о чем ты ... Индия это страна бичей ... страна сотен народов и сотен языков .. в таком виде и в таких границах как сейчас Индии никогда не существовало ... у Индии есть проивовес в виде Пакистана и Китая, плюс сепаратизм ... потому главная геополитическая цель Индии - сохраните то что у них есть ... захватывать других у них нет ни финансов ни оснований

А Китай да, он хочет захватывать рынке, экономически прежде всего, ну и Тайвань у них чешится, жить бедняги без него не могут .... в любом случае Китай не несет никакой "китайский мир" ... ибо китайцы интроверты ... у других им нужны только ресурсы чтобы загрузить свои бесчисленные фабрики
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06.05.2022 13:45 Ответить
Китай полАфрики купил и начал скупать правительства Центральной Америки из-за чего уже у самой США горит жопа, так как они считали эту территорию зоной своего влияния навечно. Это не говоря уже о всех соседях Китая, кроме Японии и Кореи. Китай это яйцо империи и США это поняли поздно. Так что про миролюбивый Китай это чушь.
Потенциал Индии еще сильнее, чем Китая. Из-за их географии.
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06.05.2022 14:01 Ответить
Путин должен был выступить в роли ледокола, который должен пошатнуть будущий миропорядок. Причем на самом деле кто знает насколько он справился. Главная новость на данный момент - Европа создает свою армию. Европа это семьсот миллионов человек. Если они создадут армию, то это создание новой империи. Украина вполне может быть её частью, кстати, но не это главное. Просто миропорядок меняется. И Путин этому поспособствовал.
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06.05.2022 14:04 Ответить
Pro armiju Jevropi mimo NATO seichas uzhe navernoe mozno govoritj v proshedshem vremenji.
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06.05.2022 17:51 Ответить
і будуть там молочні ріки і кисельні берега
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06.05.2022 13:24 Ответить
кисільні ріки і береги з солодкої вати
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06.05.2022 13:25 Ответить
Совет нерушимый республик ЛНР, ДНР и Российской федерации навеки сплотила великая русь
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06.05.2022 13:25 Ответить
Rusj kazhetsja kijevskaja a nje mmoskovskaja. Tam bolee v teme - velikaja orda.
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06.05.2022 17:52 Ответить
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06.05.2022 13:25 Ответить
це цраїна "Z"ombi and "V"oodoo
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06.05.2022 14:23 Ответить
а нам зачем это надо?
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06.05.2022 13:30 Ответить
І що? Точить язиком теліпати. Нудить від всіляких "експертів" та "політологів". Ділом би краще займалися
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06.05.2022 13:31 Ответить
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06.05.2022 13:32 Ответить
И что?! Это заставит ВСУ отступить, сложить оружие? Пока Украина обороняет свою Родину с оружием в руках, на все эти псевдореферендумы и почую чушь глубоко плевать.
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06.05.2022 13:34 Ответить
це такі ж самі папери як від ООН ОБСЄ та ін...ці папери нічого не варті...озабоченості
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06.05.2022 13:39 Ответить
В пятницу в российском Владикавказе на рынке «Викалина» загорелись три вещевых ангара.
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06.05.2022 13:43 Ответить
Якщо їм такі милі ті абізяни з курячими аусвйсами, то нехай забирають їх в свої *****.
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06.05.2022 13:45 Ответить
нет никакой лднр, есть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины...
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06.05.2022 13:46 Ответить
///
«Как вы думаете, что делает этот человек?
Это Фёдор Шандор, профессор Ужгородского национального университета.
Он читает лекцию своим студентам! Читает. Лекцию. Студентам.
Война не наций, а цивилизаций»
Пока рашисты продают украденные унитазы на россии, наши солдаты занимаются любимым делом даже в окопах
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06.05.2022 13:49 Ответить
вони включать окуповані території в свій склад, і тому будуть мати легальні підстави для загальної могилізації і оголошення війни, вони ж *цивілізовані люди*, ще й терактов парочку в МСК і СПБ з жертвами замутять, на наступний день після офіційного включення територій, типу ось бачите нацисти помстилися за *наше освобождєніє* так і буде....
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06.05.2022 13:50 Ответить
Пусть делают что хотят. Это как бы их шиза.
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06.05.2022 13:58 Ответить
Теракты говоришь ? И они типа на нас нападут. А нам как бы должно должно быть их жалко ? Да пусть убивают друг друга как только возможно и сколько возможно.
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06.05.2022 14:34 Ответить
ШТОО? расия уже НЕлегальная страна, она вычеркнула сама себя из правовой системы! "основания" у них лишь пропаганда для лохов. которых и пошлют в бой с адной винтовкай на троих. ибо как Диды!
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06.05.2022 14:44 Ответить
А союзну державу можна включити до межгалактичноï конфедерацiï.
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06.05.2022 13:52 Ответить
Нью Васюки!!!
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06.05.2022 13:54 Ответить
Мы можем обьявить о присоединении Кубани к Украине, и шо дальше?
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06.05.2022 13:57 Ответить
Ну і як це зупинить нашу артилерію ? Як знищували російських фашистів , так і знищуватимемо далі . Слава ЗСУ ! 💪😎🇺🇦
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06.05.2022 13:59 Ответить
Плешивый гидроцефал, дрочащий на Совок, мечтает вернуть свою молодость в виде возрожденного недоСовка. У него даже ума не хватает понять, что на дворе - 21 век, время задрыпанных недоимперий прошло. Сейчас Землю завоевывает экономика и технологии, а не дерьмо столетней давности.
Вымереть вам пора, геронтофилы совковые, как динозаврам.
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06.05.2022 14:04 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 14:04 Ответить
Не совсем понятно зачем городить включение в какое-то союзное государство, если можно сразу присоединить к себе ?!

Ну то есть с точки зрения логики - это лишнее
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06.05.2022 14:17 Ответить
Тому що стає їм лячно, і дедалі все більше. От і задкують тепер.
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06.05.2022 15:00 Ответить
Это большая ошибка считать врага алкоголиком, наркоманом и думать что он зассал
Там рулят далеко не дураки и ничего просто так не делают

Обычно недооценка приводит к трагедиям
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06.05.2022 17:56 Ответить
Доктрина войны Сунь Цзы. Когда ты слабый притворяйся сильным, когда ты сильный притворяйся слабым. Когда собираешься напасть - говори что не планируешь, когда не планируешь - угрожай нападением. Так что и переоценка, и недооценка одинаково губительны.
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06.05.2022 20:52 Ответить
Тоді Україна мочитиме "нову союзну державу".
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06.05.2022 14:45 Ответить
Навіщо транслювати московські наративи? Жодної цінності таке повідомлення не має.
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06.05.2022 15:33 Ответить
ДА НАМ НАСРАТЬ НА ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ,***** ВСЕ РАВНО ДАДИМ И НАЗАД ЗАБЕРЕМ
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06.05.2022 15:38 Ответить
слухайте ,вже дістали м'ягко кажучи ці "соплі" від цих можновладців - то крємль це , то рф те , там розбомбили, там присоєдинили , там мля назначили, там забрали.... - та ви хоч шось за себе напишіть -шо ви мля зробили шоб сі того не сталося , га ?
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06.05.2022 16:18 Ответить
 
 