Кремль може включити "ЛДНР" до складу нової "Союзної держави", - правозахисник Лисянський

Починаючи з середини березня 2022 року Кремль посилив інтеграцію "ЛДНР" до "Союзної держави", до якої наразі входять РФ та Білорусь.

Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

До "інтеграції" підключилися вищі посадові особи Росії, тому найближчим часом очікується оголошення нового державного утворення.

Учора в Донецьку відбулася нарада секретаря Держради Союзної держави Росії та Білорусі Дмитра Мезенцева, заступника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, міністра освіти РФ Сергія Кравцова, секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, за участю терористів Дениса Пушіліна та Леоніда Пасічника. На засіданні обговорювали питання входження "ЛДНР" до складу Союзної держави.

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"За отриманою інформацією джерел "Східної правозахисної групи" стало відомо, що президент РФ Володимир Путін може 9 травня оголосити про відтворення нової Союзної держави з входженням до її складу Абхазії, Південної Осетії та "ЛДНР". Кремль планує продати цю подію як можливу перемогу на пострадянському просторі та створення фактично нового СРСР. Саме тому зараз пропаганда РФ розкручує "новий символ" - бабусю із радянським прапором", - каже Лисянський.

Зазначається, що оголошення Союзної держави мінімізує ризики для Кремля, порівняно з окупацією Донбасу, внаслідок якої можуть ще більше посилитися санкції або ніколи не відбудеться їх скасування.