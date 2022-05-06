УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12452 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 771 42

Кремль може включити "ЛДНР" до складу нової "Союзної держави", - правозахисник Лисянський

кремль

Починаючи з середини березня 2022 року Кремль посилив інтеграцію "ЛДНР" до "Союзної держави", до якої наразі входять РФ та Білорусь.

Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

До "інтеграції" підключилися вищі посадові особи Росії, тому найближчим часом очікується оголошення нового державного утворення.

Учора в Донецьку відбулася нарада секретаря Держради Союзної держави Росії та Білорусі Дмитра Мезенцева, заступника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, міністра освіти РФ Сергія Кравцова, секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, за участю терористів Дениса Пушіліна та Леоніда Пасічника. На засіданні обговорювали питання входження "ЛДНР" до складу Союзної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Лукашенко затвердили оновлену воєнну доктрину Союзної держави

"За отриманою інформацією джерел "Східної правозахисної групи" стало відомо, що президент РФ Володимир Путін може 9 травня оголосити про відтворення нової Союзної держави з входженням до її складу Абхазії, Південної Осетії та "ЛДНР". Кремль планує продати цю подію як можливу перемогу на пострадянському просторі та створення фактично нового СРСР. Саме тому зараз пропаганда РФ розкручує "новий символ" - бабусю із радянським прапором", - каже Лисянський.

Зазначається, що оголошення Союзної держави мінімізує ризики для Кремля, порівняно з окупацією Донбасу, внаслідок якої можуть ще більше посилитися санкції або ніколи не відбудеться їх скасування.

Автор: 

СРСР (347) Лисянський Павло (100) Союзна держава РБ і рф (11) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
И что?! Это заставит ВСУ отступить, сложить оружие? Пока Украина обороняет свою Родину с оружием в руках, на все эти псевдореферендумы и почую чушь глубоко плевать.
показати весь коментар
06.05.2022 13:34 Відповісти
+23
показати весь коментар
06.05.2022 13:25 Відповісти
+19
///
«Как вы думаете, что делает этот человек?
Это Фёдор Шандор, профессор Ужгородского национального университета.
Он читает лекцию своим студентам! Читает. Лекцию. Студентам.
Война не наций, а цивилизаций»
Пока рашисты продают украденные унитазы на россии, наши солдаты занимаются любимым делом даже в окопах
показати весь коментар
06.05.2022 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Союзна ****** то буде, а не держава. З такими санкціями це буде кндр на 1.6 суші.
показати весь коментар
06.05.2022 13:23 Відповісти
По начальному плану там должны были быть все мы. Украина, Россия и Беларусь создали бы единое государство, а потом Железный Занавес и прочее. Многополярный мир. Это то о чем мечтал Путин и это главная причина отчего Запад так реагирует остро, а не массовые убийства и насилие. Потому что Путин хочет подорвать мировую архитектуру безопасности. По тем же причинам Китай и Индия прикидываются шлангами, так как они мечтают о большей власти, а Запад им мешает.
показати весь коментар
06.05.2022 13:27 Відповісти
Кстати, Китай уже начал угрожать Южной Кореи "судьбой Украины", если они и дальше будут вести независимую политику.
показати весь коментар
06.05.2022 13:33 Відповісти
якась така погроза.. неоднозначна, я б сказав.
показати весь коментар
06.05.2022 14:00 Відповісти
о чем ты ... Индия это страна бичей ... страна сотен народов и сотен языков .. в таком виде и в таких границах как сейчас Индии никогда не существовало ... у Индии есть проивовес в виде Пакистана и Китая, плюс сепаратизм ... потому главная геополитическая цель Индии - сохраните то что у них есть ... захватывать других у них нет ни финансов ни оснований

А Китай да, он хочет захватывать рынке, экономически прежде всего, ну и Тайвань у них чешится, жить бедняги без него не могут .... в любом случае Китай не несет никакой "китайский мир" ... ибо китайцы интроверты ... у других им нужны только ресурсы чтобы загрузить свои бесчисленные фабрики
показати весь коментар
06.05.2022 13:45 Відповісти
Китай полАфрики купил и начал скупать правительства Центральной Америки из-за чего уже у самой США горит жопа, так как они считали эту территорию зоной своего влияния навечно. Это не говоря уже о всех соседях Китая, кроме Японии и Кореи. Китай это яйцо империи и США это поняли поздно. Так что про миролюбивый Китай это чушь.
Потенциал Индии еще сильнее, чем Китая. Из-за их географии.
показати весь коментар
06.05.2022 14:01 Відповісти
Путин должен был выступить в роли ледокола, который должен пошатнуть будущий миропорядок. Причем на самом деле кто знает насколько он справился. Главная новость на данный момент - Европа создает свою армию. Европа это семьсот миллионов человек. Если они создадут армию, то это создание новой империи. Украина вполне может быть её частью, кстати, но не это главное. Просто миропорядок меняется. И Путин этому поспособствовал.
показати весь коментар
06.05.2022 14:04 Відповісти
Pro armiju Jevropi mimo NATO seichas uzhe navernoe mozno govoritj v proshedshem vremenji.
показати весь коментар
06.05.2022 17:51 Відповісти
і будуть там молочні ріки і кисельні берега
показати весь коментар
06.05.2022 13:24 Відповісти
кисільні ріки і береги з солодкої вати
показати весь коментар
06.05.2022 13:25 Відповісти
Совет нерушимый республик ЛНР, ДНР и Российской федерации навеки сплотила великая русь
показати весь коментар
06.05.2022 13:25 Відповісти
Rusj kazhetsja kijevskaja a nje mmoskovskaja. Tam bolee v teme - velikaja orda.
показати весь коментар
06.05.2022 17:52 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 13:25 Відповісти
це цраїна "Z"ombi and "V"oodoo
показати весь коментар
06.05.2022 14:23 Відповісти
а нам зачем это надо?
показати весь коментар
06.05.2022 13:30 Відповісти
І що? Точить язиком теліпати. Нудить від всіляких "експертів" та "політологів". Ділом би краще займалися
показати весь коментар
06.05.2022 13:31 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 13:32 Відповісти
И что?! Это заставит ВСУ отступить, сложить оружие? Пока Украина обороняет свою Родину с оружием в руках, на все эти псевдореферендумы и почую чушь глубоко плевать.
показати весь коментар
06.05.2022 13:34 Відповісти
це такі ж самі папери як від ООН ОБСЄ та ін...ці папери нічого не варті...озабоченості
показати весь коментар
06.05.2022 13:39 Відповісти
В пятницу в российском Владикавказе на рынке «Викалина» загорелись три вещевых ангара.
показати весь коментар
06.05.2022 13:43 Відповісти
Якщо їм такі милі ті абізяни з курячими аусвйсами, то нехай забирають їх в свої *****.
показати весь коментар
06.05.2022 13:45 Відповісти
нет никакой лднр, есть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины...
показати весь коментар
06.05.2022 13:46 Відповісти
///
«Как вы думаете, что делает этот человек?
Это Фёдор Шандор, профессор Ужгородского национального университета.
Он читает лекцию своим студентам! Читает. Лекцию. Студентам.
Война не наций, а цивилизаций»
Пока рашисты продают украденные унитазы на россии, наши солдаты занимаются любимым делом даже в окопах
показати весь коментар
06.05.2022 13:49 Відповісти
вони включать окуповані території в свій склад, і тому будуть мати легальні підстави для загальної могилізації і оголошення війни, вони ж *цивілізовані люди*, ще й терактов парочку в МСК і СПБ з жертвами замутять, на наступний день після офіційного включення територій, типу ось бачите нацисти помстилися за *наше освобождєніє* так і буде....
показати весь коментар
06.05.2022 13:50 Відповісти
Пусть делают что хотят. Это как бы их шиза.
показати весь коментар
06.05.2022 13:58 Відповісти
Теракты говоришь ? И они типа на нас нападут. А нам как бы должно должно быть их жалко ? Да пусть убивают друг друга как только возможно и сколько возможно.
показати весь коментар
06.05.2022 14:34 Відповісти
ШТОО? расия уже НЕлегальная страна, она вычеркнула сама себя из правовой системы! "основания" у них лишь пропаганда для лохов. которых и пошлют в бой с адной винтовкай на троих. ибо как Диды!
показати весь коментар
06.05.2022 14:44 Відповісти
А союзну державу можна включити до межгалактичноï конфедерацiï.
показати весь коментар
06.05.2022 13:52 Відповісти
Нью Васюки!!!
показати весь коментар
06.05.2022 13:54 Відповісти
Мы можем обьявить о присоединении Кубани к Украине, и шо дальше?
показати весь коментар
06.05.2022 13:57 Відповісти
Ну і як це зупинить нашу артилерію ? Як знищували російських фашистів , так і знищуватимемо далі . Слава ЗСУ ! 💪😎🇺🇦
показати весь коментар
06.05.2022 13:59 Відповісти
Плешивый гидроцефал, дрочащий на Совок, мечтает вернуть свою молодость в виде возрожденного недоСовка. У него даже ума не хватает понять, что на дворе - 21 век, время задрыпанных недоимперий прошло. Сейчас Землю завоевывает экономика и технологии, а не дерьмо столетней давности.
Вымереть вам пора, геронтофилы совковые, как динозаврам.
показати весь коментар
06.05.2022 14:04 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
06.05.2022 14:04 Відповісти
Не совсем понятно зачем городить включение в какое-то союзное государство, если можно сразу присоединить к себе ?!

Ну то есть с точки зрения логики - это лишнее
показати весь коментар
06.05.2022 14:17 Відповісти
Тому що стає їм лячно, і дедалі все більше. От і задкують тепер.
показати весь коментар
06.05.2022 15:00 Відповісти
Это большая ошибка считать врага алкоголиком, наркоманом и думать что он зассал
Там рулят далеко не дураки и ничего просто так не делают

Обычно недооценка приводит к трагедиям
показати весь коментар
06.05.2022 17:56 Відповісти
Доктрина войны Сунь Цзы. Когда ты слабый притворяйся сильным, когда ты сильный притворяйся слабым. Когда собираешься напасть - говори что не планируешь, когда не планируешь - угрожай нападением. Так что и переоценка, и недооценка одинаково губительны.
показати весь коментар
06.05.2022 20:52 Відповісти
Тоді Україна мочитиме "нову союзну державу".
показати весь коментар
06.05.2022 14:45 Відповісти
Навіщо транслювати московські наративи? Жодної цінності таке повідомлення не має.
показати весь коментар
06.05.2022 15:33 Відповісти
ДА НАМ НАСРАТЬ НА ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ,***** ВСЕ РАВНО ДАДИМ И НАЗАД ЗАБЕРЕМ
показати весь коментар
06.05.2022 15:38 Відповісти
слухайте ,вже дістали м'ягко кажучи ці "соплі" від цих можновладців - то крємль це , то рф те , там розбомбили, там присоєдинили , там мля назначили, там забрали.... - та ви хоч шось за себе напишіть -шо ви мля зробили шоб сі того не сталося , га ?
показати весь коментар
06.05.2022 16:18 Відповісти
 
 