Кремль може включити "ЛДНР" до складу нової "Союзної держави", - правозахисник Лисянський
Починаючи з середини березня 2022 року Кремль посилив інтеграцію "ЛДНР" до "Союзної держави", до якої наразі входять РФ та Білорусь.
Про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.
До "інтеграції" підключилися вищі посадові особи Росії, тому найближчим часом очікується оголошення нового державного утворення.
Учора в Донецьку відбулася нарада секретаря Держради Союзної держави Росії та Білорусі Дмитра Мезенцева, заступника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, міністра освіти РФ Сергія Кравцова, секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, за участю терористів Дениса Пушіліна та Леоніда Пасічника. На засіданні обговорювали питання входження "ЛДНР" до складу Союзної держави.
"За отриманою інформацією джерел "Східної правозахисної групи" стало відомо, що президент РФ Володимир Путін може 9 травня оголосити про відтворення нової Союзної держави з входженням до її складу Абхазії, Південної Осетії та "ЛДНР". Кремль планує продати цю подію як можливу перемогу на пострадянському просторі та створення фактично нового СРСР. Саме тому зараз пропаганда РФ розкручує "новий символ" - бабусю із радянським прапором", - каже Лисянський.
Зазначається, що оголошення Союзної держави мінімізує ризики для Кремля, порівняно з окупацією Донбасу, внаслідок якої можуть ще більше посилитися санкції або ніколи не відбудеться їх скасування.
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А Китай да, он хочет захватывать рынке, экономически прежде всего, ну и Тайвань у них чешится, жить бедняги без него не могут .... в любом случае Китай не несет никакой "китайский мир" ... ибо китайцы интроверты ... у других им нужны только ресурсы чтобы загрузить свои бесчисленные фабрики
Потенциал Индии еще сильнее, чем Китая. Из-за их географии.
«Как вы думаете, что делает этот человек?
Это Фёдор Шандор, профессор Ужгородского национального университета.
Он читает лекцию своим студентам! Читает. Лекцию. Студентам.
Война не наций, а цивилизаций»
Пока рашисты продают украденные унитазы на россии, наши солдаты занимаются любимым делом даже в окопах
Вымереть вам пора, геронтофилы совковые, как динозаврам.
Ну то есть с точки зрения логики - это лишнее
Там рулят далеко не дураки и ничего просто так не делают
Обычно недооценка приводит к трагедиям