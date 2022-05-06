Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдаргс Ринкевичс и Эва-Мария Лийметс прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.

"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим об восстановлении и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - написал он.

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