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Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев

лійметс,ландбергіс,рінкевичс

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдаргс Ринкевичс и Эва-Мария Лийметс прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.

"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим об восстановлении и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - написал он.

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визит (3106) Киев (25668) Латвия (1347) Литва (2501) Эстония (1450) Ринкевичс Эдгарс (144) Лийметс Эва-Мария (4) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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06.05.2022 13:44 Ответить
Доброго ранку, друзi, ми з Украïни.
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06.05.2022 13:50 Ответить
Комірник вже пише проникновенну промову для найвеличнішого.
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06.05.2022 13:51 Ответить
Ці країни - справжні друзі України! 👍
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06.05.2022 14:03 Ответить
Как же сейчас бесится карликовый окурок! Не так уж и давно 80% мировых лидеров считались с его мнением или паслись на его "лужайках".. А теперь до недавнего ничем не приметный, и где-то даже многими не очень любимый Зеленский показал стальные ... нервы и то, что значит быть может и не самым лучшим - но Президентом! Сумевшим доказать своему большинству и большинству народов (не побоюсь этого слова) Земли, что он достоин этого звания. Не туда влез путин. Не туда..
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06.05.2022 14:33 Ответить
Майбутня конфігурація безпекової структури у Європі буде складатись з України, Польщі та країн Балтії. Їхніми союзниками будуть Великобританія та США.
Інші формати, включаючи НАТО, не є ефективними, враховуючи позиції Угорщини, Болгарії, Греції та низки інших країн - прихільників діалогу з рашкою...
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06.05.2022 16:11 Ответить
Лише одна фотографія: перша леді Естонії Сір'є Каріс робить маскувальні мережі для України.

https://www.facebook.com/laulupeomuuseum/photos/pcb.5287434604628442/5287433911295178/
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06.05.2022 16:30 Ответить
 
 