Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдаргс Ринкевичс и Эва-Мария Лийметс прибыли с визитом в Киев.
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.
"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим об восстановлении и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - написал он.
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