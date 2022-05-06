Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії Габріелюс Ландсбергіс, Едаргс Рінкевичс і Ева-Марія Лійметс прибули з візитом до Києва.
Про це повідомив у Твітері очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.
"Відвідуємо Київ з латвійським і естонською колегами. Цього разу ми також говоримо про відбудову, відновлення та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього", - написав він.
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