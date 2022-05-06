УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12452 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 287 7

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва

лійметс,ландбергіс,рінкевичс

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії Габріелюс Ландсбергіс, Едаргс Рінкевичс і Ева-Марія Лійметс прибули з візитом до Києва.

Про це повідомив у Твітері очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідуємо Київ з латвійським і естонською колегами. Цього разу ми також говоримо про відбудову, відновлення та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікерка німецького Бундестагу Бас планує візит до Києва

Автор: 

візит (1608) Київ (19643) Латвія (1362) Литва (2444) Естонія (1642) Рінкевичс Едгарс (178) Лійметс Ева-Марія (8) Ландсбергіс Габріелюс (214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаємо!
показати весь коментар
06.05.2022 13:44 Відповісти
Доброго ранку, друзi, ми з Украïни.
показати весь коментар
06.05.2022 13:50 Відповісти
Комірник вже пише проникновенну промову для найвеличнішого.
показати весь коментар
06.05.2022 13:51 Відповісти
Ці країни - справжні друзі України! 👍
показати весь коментар
06.05.2022 14:03 Відповісти
Как же сейчас бесится карликовый окурок! Не так уж и давно 80% мировых лидеров считались с его мнением или паслись на его "лужайках".. А теперь до недавнего ничем не приметный, и где-то даже многими не очень любимый Зеленский показал стальные ... нервы и то, что значит быть может и не самым лучшим - но Президентом! Сумевшим доказать своему большинству и большинству народов (не побоюсь этого слова) Земли, что он достоин этого звания. Не туда влез путин. Не туда..
показати весь коментар
06.05.2022 14:33 Відповісти
Майбутня конфігурація безпекової структури у Європі буде складатись з України, Польщі та країн Балтії. Їхніми союзниками будуть Великобританія та США.
Інші формати, включаючи НАТО, не є ефективними, враховуючи позиції Угорщини, Болгарії, Греції та низки інших країн - прихільників діалогу з рашкою...
показати весь коментар
06.05.2022 16:11 Відповісти
Лише одна фотографія: перша леді Естонії Сір'є Каріс робить маскувальні мережі для України.

https://www.facebook.com/laulupeomuuseum/photos/pcb.5287434604628442/5287433911295178/
показати весь коментар
06.05.2022 16:30 Відповісти
 
 