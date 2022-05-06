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Украинские хакеры приостановили работу российских пивзаводов

Атака украинских хакеров на Единую государственную автоматизированную информационную систему РФ приостановили работу российских пивзаводов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

В частности, со вчерашнего дня не работает Московская пивоваренная компания, управляющая заводом в Мытищах. Там производили 90 тысяч банок пива в час.

Причина остановки производства – сбои Единой государственной автоматизированной информационной системы через DOS-атаки. Компании по производству пива не могут производить накладные на товар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Anonymous взломали переписку экспортеров угля, нефти и газа из России

россия (96125) хакер (1191) кибератака (187)


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Топ комментарии
+28
Для русні це гірше, ніж спалена нафтобаза.
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06.05.2022 15:34 Ответить
+26
серега,серегааа проснись,нацисты уже твое піво отжали..
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06.05.2022 15:39 Ответить
+20
на геноцид тянет
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06.05.2022 15:35 Ответить
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фсё пропало
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06.05.2022 15:33 Ответить
ото дивина

і без укранських хакерів рашиські пивзаводи розливають замість пива мочу
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06.05.2022 15:39 Ответить
Моча - это русизм, правильно "сеча". И как звучит
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06.05.2022 15:42 Ответить
Не про пиво: москалі бувають такі дебіли, що навіть назву не в змозі нормально переписати з пакування.

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06.05.2022 15:53 Ответить
Моча Йухла, скрепний продукт
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06.05.2022 16:24 Ответить
Це п'ять балів

(володію трохи фінською, то для мене juhla -- "свято", але Ваша інтерпретація змусила глянути на слово геть у іншому світлі )
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06.05.2022 20:00 Ответить
да ещё конскую Лавров и КО
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06.05.2022 16:57 Ответить
Пусть согласно скрепам скрепам бражку пьют.
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06.05.2022 15:34 Ответить
У них по скрепам настойка Боярышника, прошу не путать. Пиво то для буржуев.
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06.05.2022 15:55 Ответить
Для русні це гірше, ніж спалена нафтобаза.
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06.05.2022 15:34 Ответить
І накуя? хай уп`ються ти пивом вусмерть
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06.05.2022 15:34 Ответить
Метанолом вони тепер нап'ються
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06.05.2022 21:58 Ответить
на геноцид тянет
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06.05.2022 15:35 Ответить
Алкоцыд
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06.05.2022 15:38 Ответить
Це удар по майже святому а тепер по самому святому по горільчаному заводу і росії немає.
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06.05.2022 15:35 Ответить
Лучше реактор на атомной станции приостановили
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06.05.2022 15:37 Ответить
Рашорукожопы это и сами в состоянии сделать, зачем им мешать?
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06.05.2022 15:41 Ответить
пусть фашисты на бояру переходят!
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06.05.2022 15:39 Ответить
Сейчас письков объявит это терактом... Рашонаселение так и протрезветь же может... Погромы, штурмы супермаркетов, убийства за бутылку пива в темном подъезде...
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06.05.2022 15:39 Ответить
серега,серегааа проснись,нацисты уже твое піво отжали..
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06.05.2022 15:39 Ответить
Катастрофа наступить, коли "Бояришник" зупинять. Масові бунти по всій Кацапії.
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06.05.2022 15:40 Ответить
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06.05.2022 15:40 Ответить
По живому бьют!
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06.05.2022 15:40 Ответить
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06.05.2022 15:41 Ответить
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06.05.2022 16:37 Ответить
*Та це ж рівнозначно оголошенню ядерної війни, це акт агрессії прямої, против споконвічних цінностей. Вставай Страна Агромная!!!
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06.05.2022 15:43 Ответить
Тупой вброс расчитан исключительно на умственно отсталых читателей цензора.
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06.05.2022 15:43 Ответить
Першим про це написав Комерсант сру, він на кого розрахований, на москальских дебілів?
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06.05.2022 16:14 Ответить
Вот это удар! От такого россия может и не оправиться...
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06.05.2022 15:46 Ответить
Не треба бити по бункеру *****, достатньо знищити основну масу лікеро-горілчаних заводів на кацапії, і маськовія вибухне сама по собі
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06.05.2022 15:46 Ответить
Народжений пити брагу
пиво пити не може!!
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06.05.2022 15:49 Ответить
Лучший способ воевать с кацапами: на линии фронта забыть фуру с метанолом и подождать пока кацапы её заберут. Через три-четыре часа можно спокойно наступать, ибо уже воевать будет не с кем..
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06.05.2022 15:49 Ответить
Кацапи підуть в "слєпую атаку"))))))
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06.05.2022 15:52 Ответить
Служил в Чите. Так кацапы пили всё, что хоть отдалённо пахнет спиртом.
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06.05.2022 15:55 Ответить
ЗабВо. Антипиха. -- подтверждаю... *)
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06.05.2022 16:51 Ответить
Пивзаводы стали гнать смесь для чистки унитазов.
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06.05.2022 15:51 Ответить
без порошкового пойла ни как..при чем фейк пиво на параше из снега и мха и портянок потных кто то пьет..ватник попробуй натурал пива и сала..напоследок
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06.05.2022 15:51 Ответить
Ну, наші малороси п"ють срану Балтіку, аж заливаються.
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06.05.2022 16:13 Ответить
ЛУЧШЕ БЫ ВОЕНКОМАТЫ ШЛЕПНУЛИ
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06.05.2022 15:55 Ответить
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06.05.2022 15:56 Ответить
Уринотерапия. Моча охранников.
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06.05.2022 17:34 Ответить
по скрепе , прямо в сердце, святые места
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06.05.2022 15:57 Ответить
По ликёро-водочному надо!
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06.05.2022 16:03 Ответить
ну ты и зверюга, прям деспотичный тиран
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06.05.2022 16:53 Ответить
Кацапи і тут знайдуть щось типу імпартазамєщьєнія,- будуть цмудлити з гівна юшку, - "Жігульовскає" 🤔🧐😁
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06.05.2022 16:04 Ответить
Бессердечный удар ниже пояса (в их случае - туяса)! 🤜
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06.05.2022 16:05 Ответить
Ну все, тепер точно загальна мобілізація! Нізабудєм-ніпрастім!
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06.05.2022 16:24 Ответить
Як показав історичний досвід 1917 року, кацапська бидломаса знесе існуючу правлячу зграю рашанацистів тільки тоді коли буде нестача алкоголю. Потрібно підривати горілчані склади і заводи .
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06.05.2022 16:28 Ответить
Ще по спиртзаводах і ... п#зда расії
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06.05.2022 17:13 Ответить
Якось гуморист Трахтенберг казав: Если вся водка и россии исчезнет, значит гденибудь она появится! И там где она появится, там и будет росия. Пора в них віждати водяру і запустити її на орбіту.
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06.05.2022 18:02 Ответить
було б дуже добре,якби хакери,збили,або вивели з ладу спутники глонас.
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06.05.2022 18:12 Ответить
 
 