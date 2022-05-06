Украинские хакеры приостановили работу российских пивзаводов

Атака украинских хакеров на Единую государственную автоматизированную информационную систему РФ приостановили работу российских пивзаводов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

В частности, со вчерашнего дня не работает Московская пивоваренная компания, управляющая заводом в Мытищах. Там производили 90 тысяч банок пива в час.

Причина остановки производства – сбои Единой государственной автоматизированной информационной системы через DOS-атаки. Компании по производству пива не могут производить накладные на товар.

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