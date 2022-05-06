Украинские хакеры приостановили работу российских пивзаводов
Атака украинских хакеров на Единую государственную автоматизированную информационную систему РФ приостановили работу российских пивзаводов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
В частности, со вчерашнего дня не работает Московская пивоваренная компания, управляющая заводом в Мытищах. Там производили 90 тысяч банок пива в час.
Причина остановки производства – сбои Единой государственной автоматизированной информационной системы через DOS-атаки. Компании по производству пива не могут производить накладные на товар.
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+28 MAKAROV #508144
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і без укранських хакерів рашиські пивзаводи розливають замість пива мочу
(володію трохи фінською, то для мене juhla -- "свято", але Ваша інтерпретація змусила глянути на слово геть у іншому світлі )
пиво пити не може!!