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Українські хакери призупинили роботу російських пивзаводів

пиво

Атака українські хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинили роботу російських пивзаводів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Зокрема, відучора не працює Московська пивоварна компанія, що керує заводом у Митищах. Там виготовляли 90 тисяч банок пива на годину.

Причина зупинки виробництва - збої Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи через DOS-атаки. Компанії з виробництва пива не можуть випускати накладні на товар.

Також читайте: Anonymous "зламали" найбільшого постачальника гідравліки для енергетики РФ

Автор: 

росія (65974) хакер (1361) кібератака (418)


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Топ коментарі
+28
Для русні це гірше, ніж спалена нафтобаза.
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06.05.2022 15:34 Відповісти
+26
серега,серегааа проснись,нацисты уже твое піво отжали..
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06.05.2022 15:39 Відповісти
+20
на геноцид тянет
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06.05.2022 15:35 Відповісти
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фсё пропало
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06.05.2022 15:33 Відповісти
ото дивина

і без укранських хакерів рашиські пивзаводи розливають замість пива мочу
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06.05.2022 15:39 Відповісти
Моча - это русизм, правильно "сеча". И как звучит
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06.05.2022 15:42 Відповісти
Не про пиво: москалі бувають такі дебіли, що навіть назву не в змозі нормально переписати з пакування.

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06.05.2022 15:53 Відповісти
Моча Йухла, скрепний продукт
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06.05.2022 16:24 Відповісти
Це п'ять балів

(володію трохи фінською, то для мене juhla -- "свято", але Ваша інтерпретація змусила глянути на слово геть у іншому світлі )
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06.05.2022 20:00 Відповісти
да ещё конскую Лавров и КО
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06.05.2022 16:57 Відповісти
Пусть согласно скрепам скрепам бражку пьют.
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06.05.2022 15:34 Відповісти
У них по скрепам настойка Боярышника, прошу не путать. Пиво то для буржуев.
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06.05.2022 15:55 Відповісти
Для русні це гірше, ніж спалена нафтобаза.
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06.05.2022 15:34 Відповісти
І накуя? хай уп`ються ти пивом вусмерть
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06.05.2022 15:34 Відповісти
Метанолом вони тепер нап'ються
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06.05.2022 21:58 Відповісти
на геноцид тянет
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06.05.2022 15:35 Відповісти
Алкоцыд
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06.05.2022 15:38 Відповісти
Це удар по майже святому а тепер по самому святому по горільчаному заводу і росії немає.
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06.05.2022 15:35 Відповісти
Лучше реактор на атомной станции приостановили
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06.05.2022 15:37 Відповісти
Рашорукожопы это и сами в состоянии сделать, зачем им мешать?
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06.05.2022 15:41 Відповісти
пусть фашисты на бояру переходят!
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06.05.2022 15:39 Відповісти
Сейчас письков объявит это терактом... Рашонаселение так и протрезветь же может... Погромы, штурмы супермаркетов, убийства за бутылку пива в темном подъезде...
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06.05.2022 15:39 Відповісти
серега,серегааа проснись,нацисты уже твое піво отжали..
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06.05.2022 15:39 Відповісти
Катастрофа наступить, коли "Бояришник" зупинять. Масові бунти по всій Кацапії.
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06.05.2022 15:40 Відповісти
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06.05.2022 15:40 Відповісти
По живому бьют!
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06.05.2022 15:40 Відповісти
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06.05.2022 15:41 Відповісти
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06.05.2022 16:37 Відповісти
*Та це ж рівнозначно оголошенню ядерної війни, це акт агрессії прямої, против споконвічних цінностей. Вставай Страна Агромная!!!
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06.05.2022 15:43 Відповісти
Тупой вброс расчитан исключительно на умственно отсталых читателей цензора.
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06.05.2022 15:43 Відповісти
Першим про це написав Комерсант сру, він на кого розрахований, на москальских дебілів?
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06.05.2022 16:14 Відповісти
Вот это удар! От такого россия может и не оправиться...
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06.05.2022 15:46 Відповісти
Не треба бити по бункеру *****, достатньо знищити основну масу лікеро-горілчаних заводів на кацапії, і маськовія вибухне сама по собі
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06.05.2022 15:46 Відповісти
Народжений пити брагу
пиво пити не може!!
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06.05.2022 15:49 Відповісти
Лучший способ воевать с кацапами: на линии фронта забыть фуру с метанолом и подождать пока кацапы её заберут. Через три-четыре часа можно спокойно наступать, ибо уже воевать будет не с кем..
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06.05.2022 15:49 Відповісти
Кацапи підуть в "слєпую атаку"))))))
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06.05.2022 15:52 Відповісти
Служил в Чите. Так кацапы пили всё, что хоть отдалённо пахнет спиртом.
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06.05.2022 15:55 Відповісти
ЗабВо. Антипиха. -- подтверждаю... *)
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06.05.2022 16:51 Відповісти
Пивзаводы стали гнать смесь для чистки унитазов.
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06.05.2022 15:51 Відповісти
без порошкового пойла ни как..при чем фейк пиво на параше из снега и мха и портянок потных кто то пьет..ватник попробуй натурал пива и сала..напоследок
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06.05.2022 15:51 Відповісти
Ну, наші малороси п"ють срану Балтіку, аж заливаються.
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06.05.2022 16:13 Відповісти
ЛУЧШЕ БЫ ВОЕНКОМАТЫ ШЛЕПНУЛИ
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06.05.2022 15:55 Відповісти
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06.05.2022 15:56 Відповісти
Уринотерапия. Моча охранников.
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06.05.2022 17:34 Відповісти
по скрепе , прямо в сердце, святые места
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06.05.2022 15:57 Відповісти
По ликёро-водочному надо!
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06.05.2022 16:03 Відповісти
ну ты и зверюга, прям деспотичный тиран
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06.05.2022 16:53 Відповісти
Кацапи і тут знайдуть щось типу імпартазамєщьєнія,- будуть цмудлити з гівна юшку, - "Жігульовскає" 🤔🧐😁
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06.05.2022 16:04 Відповісти
Бессердечный удар ниже пояса (в их случае - туяса)! 🤜
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06.05.2022 16:05 Відповісти
Ну все, тепер точно загальна мобілізація! Нізабудєм-ніпрастім!
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06.05.2022 16:24 Відповісти
Як показав історичний досвід 1917 року, кацапська бидломаса знесе існуючу правлячу зграю рашанацистів тільки тоді коли буде нестача алкоголю. Потрібно підривати горілчані склади і заводи .
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06.05.2022 16:28 Відповісти
Ще по спиртзаводах і ... п#зда расії
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06.05.2022 17:13 Відповісти
Якось гуморист Трахтенберг казав: Если вся водка и россии исчезнет, значит гденибудь она появится! И там где она появится, там и будет росия. Пора в них віждати водяру і запустити її на орбіту.
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06.05.2022 18:02 Відповісти
було б дуже добре,якби хакери,збили,або вивели з ладу спутники глонас.
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06.05.2022 18:12 Відповісти
 
 