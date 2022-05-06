Українські хакери призупинили роботу російських пивзаводів
Атака українські хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинили роботу російських пивзаводів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Зокрема, відучора не працює Московська пивоварна компанія, що керує заводом у Митищах. Там виготовляли 90 тисяч банок пива на годину.
Причина зупинки виробництва - збої Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи через DOS-атаки. Компанії з виробництва пива не можуть випускати накладні на товар.
Топ коментарі
+28 MAKAROV #508144
показати весь коментар06.05.2022 15:34 Відповісти Посилання
+26 Dima30
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+20 ArtK
показати весь коментар06.05.2022 15:35 Відповісти Посилання
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і без укранських хакерів рашиські пивзаводи розливають замість пива мочу
(володію трохи фінською, то для мене juhla -- "свято", але Ваша інтерпретація змусила глянути на слово геть у іншому світлі )
пиво пити не може!!