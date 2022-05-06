Українські хакери призупинили роботу російських пивзаводів

Атака українські хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинили роботу російських пивзаводів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Зокрема, відучора не працює Московська пивоварна компанія, що керує заводом у Митищах. Там виготовляли 90 тисяч банок пива на годину.

Причина зупинки виробництва - збої Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи через DOS-атаки. Компанії з виробництва пива не можуть випускати накладні на товар.

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