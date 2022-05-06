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Новости Война
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"Москали - это мерзость": "четкий паца" из Ровно уничтожает оккупантов на Востоке

іван,мартинов,паца,чоткий

Герой мема о "четком паце из Ровно" Иван Мартынов уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на широкую популярность видео с Иваном, мало кто знает, что он активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет", - говорится в сообщении.

Иван демобилизовался только за три месяца до начала полномасштабного вторжения в РФ. А 24 февраля сквозь сон услышал летящие российские ракеты.

"Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – вспоминает Мартынов.

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После победы он планирует жениться и отправиться путешествовать.

операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+97
Чоткий паца-тобі респект...
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06.05.2022 16:09 Ответить
+40
Хай Господь береже вас, Іване, ваших побратимів та рідних з близькими.
Гороям слава !!!
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06.05.2022 16:26 Ответить
+37
Українські меми - теж герої, навідміну від руснявих
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06.05.2022 16:14 Ответить
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Чоткий паца-тобі респект...
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06.05.2022 16:09 Ответить
18 + Прикол Чоткій Паца у Рівному 26 гривень долар це мерзость тіпи
https://www.youtube.com/watch?v=K-NZIOUIApE
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06.05.2022 16:14 Ответить
Українські меми - теж герої, навідміну від руснявих
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06.05.2022 16:14 Ответить
Не, ну у кацапов тоже есть: https://www.youtube.com/watch?v=3YUNQoPrJGk
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06.05.2022 17:02 Ответить
Хай Господь береже вас, Іване, ваших побратимів та рідних з близькими.
Гороям слава !!!
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06.05.2022 16:26 Ответить
Красавчик!!!
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06.05.2022 16:30 Ответить
дай Бог тебе сил и здоровья, Друг!
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06.05.2022 16:38 Ответить
спасите раненых бойцов из Азовстали, им не выжить там
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06.05.2022 16:44 Ответить
На таких ЧОЛОВІКАХ і тримається УКРАЇНА!
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06.05.2022 16:46 Ответить
Залишайся живим , братику , - ти потрібний Україні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.05.2022 16:48 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 17:01 Ответить
Героям слава!!!
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06.05.2022 18:34 Ответить
 
 