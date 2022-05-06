"Москали - это мерзость": "четкий паца" из Ровно уничтожает оккупантов на Востоке

Герой мема о "четком паце из Ровно" Иван Мартынов уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на широкую популярность видео с Иваном, мало кто знает, что он активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет", - говорится в сообщении.

Иван демобилизовался только за три месяца до начала полномасштабного вторжения в РФ. А 24 февраля сквозь сон услышал летящие российские ракеты.

"Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – вспоминает Мартынов.

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После победы он планирует жениться и отправиться путешествовать.