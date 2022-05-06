"Москалі - це мєрзость": "чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Сході
Герой мему про "чоткого пацу з Рівного" Іван Мартинов знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на широку популярність відео з Іваном, мало хто знає, що він брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років", - йдеться у повідомленні.
Іван демобілізувався лише за три місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ. А 24 лютого крізь сон почув, що летять російські ракети.
"Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг - приїхала машина, і от я вже у військкоматі", - згадує Мартинов.
Після перемоги він планує одружитися та поїхати подорожувати.
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