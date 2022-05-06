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Новини Війна
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"Москалі - це мєрзость": "чоткий паца" з Рівного нищить окупантів на Сході

іван,мартинов,паца,чоткий

Герой мему про "чоткого пацу з Рівного" Іван Мартинов знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на широку популярність відео з Іваном, мало хто знає, що він брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років", - йдеться у повідомленні.

Іван демобілізувався лише за три місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ. А 24 лютого крізь сон почув, що летять російські ракети.

"Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг - приїхала машина, і от я вже у військкоматі", - згадує Мартинов.

Також читайте: Українські хакери призупинили роботу російських пивзаводів

Після перемоги він планує одружитися та поїхати подорожувати.

Автор: 

операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+97
Чоткий паца-тобі респект...
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06.05.2022 16:09 Відповісти
+40
Хай Господь береже вас, Іване, ваших побратимів та рідних з близькими.
Гороям слава !!!
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06.05.2022 16:26 Відповісти
+37
Українські меми - теж герої, навідміну від руснявих
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06.05.2022 16:14 Відповісти
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Чоткий паца-тобі респект...
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06.05.2022 16:09 Відповісти
18 + Прикол Чоткій Паца у Рівному 26 гривень долар це мерзость тіпи
https://www.youtube.com/watch?v=K-NZIOUIApE
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06.05.2022 16:14 Відповісти
Українські меми - теж герої, навідміну від руснявих
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06.05.2022 16:14 Відповісти
Не, ну у кацапов тоже есть: https://www.youtube.com/watch?v=3YUNQoPrJGk
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06.05.2022 17:02 Відповісти
Хай Господь береже вас, Іване, ваших побратимів та рідних з близькими.
Гороям слава !!!
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06.05.2022 16:26 Відповісти
Красавчик!!!
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06.05.2022 16:30 Відповісти
дай Бог тебе сил и здоровья, Друг!
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06.05.2022 16:38 Відповісти
спасите раненых бойцов из Азовстали, им не выжить там
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06.05.2022 16:44 Відповісти
На таких ЧОЛОВІКАХ і тримається УКРАЇНА!
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06.05.2022 16:46 Відповісти
Залишайся живим , братику , - ти потрібний Україні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.05.2022 16:48 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 17:01 Відповісти
Героям слава!!!
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06.05.2022 18:34 Відповісти
 
 