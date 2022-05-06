Марионеточные "ДНР" и "ЛНР" назначили своих послов в РФ
Террористы "ДНР" и "ЛНР" заявили о назначении "послов" в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
Послом в Российской Федерации от "ДНР" назначена депутат "Народного совета ДНР" Ольга Макеева.
Послом от "ЛНР" в РФ стал советник Пасечника Родион Мельник, ранее привлекавшийся оккупантами к участию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
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+33 _ Moore
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+12 Стороннімв Богдан
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+10 _ Moore
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* https://t.me/Sharpreview/13643 Олег Шарп
І це - в Японії... послам-касапам б'ють морди прості японці...
послица и пошел из дЫрляндии на паРаше ))