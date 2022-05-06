Марионеточные "ДНР" и "ЛНР" назначили своих послов в РФ

Террористы "ДНР" и "ЛНР" заявили о назначении "послов" в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Послом в Российской Федерации от "ДНР" назначена депутат "Народного совета ДНР" Ольга Макеева.

Послом от "ЛНР" в РФ стал советник Пасечника Родион Мельник, ранее привлекавшийся оккупантами к участию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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