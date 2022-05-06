Польша угрожает территориальной целостности Украины, - Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Польша якобы планирует захватить часть территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Варшава никогда не была дружественной России, а в последнее время стала особенно враждебной.
"То, что из Польши идет очень враждебная риторика в последние месяцы – она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины от Польши может исходить угроза – это очевидные факты", - сказал Песков.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Украине разведданных и вооружения не помешает РФ достичь целей "спецоперации", - Песков
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+97 Александр Чуднивец #474549
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+65 Серьога Харківський
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+46 Paul Foxen
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Не забудьте про усы
Не дадут соврать усы:
Деда путлер, ты не ссы!
яке твоє собаче діло, сиділо б там в параші і мовчало
родили мальчиков полячка, украинка и руцкая ... а детей перепутали.
мамы сели и решают, что делать.
украинка:
- Слава Україні!
один малыш выпрямился.
- оце мій !!!
взяла малыша и ушла... и полячка подняла на руки другого малыша.
а руцкая:
- с чего это ты взяла, что этот твой?
- а когда украинки крикнула Слава Украине, мой улыбнулся, а твой об*срался.
МОжливо ці к*нчені, хочуть відділити північний захід або ще якусь х* готують?
московія розробляє законодавчі зміни для усиновлення українських дітей
У державну думу московії вже внесено законопроект про спрощену реєстрацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - повідомляють ЗМІ орди.
Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів московії дітьми, які були примусово переміщені з України. https://t.me/operativnoZSU/22829
Господи, кто в это поверит кроме россиян?
Что они там курят?
Говорят, его сильно опустил Кадыров.
Плохой звонок.