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Польша угрожает территориальной целостности Украины, - Песков

дмитрий,песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Польша якобы планирует захватить часть территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Варшава никогда не была дружественной России, а в последнее время стала особенно враждебной.

"То, что из Польши идет очень враждебная риторика в последние месяцы – она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины от Польши может исходить угроза – это очевидные факты", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Украине разведданных и вооружения не помешает РФ достичь целей "спецоперации", - Песков

Песков Дмитрий (1932) Польша (8500)


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Топ комментарии
+97
Яке ж воно кончене...
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06.05.2022 17:26 Ответить
+65
***** усатая *********** совсем ********))
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06.05.2022 17:27 Ответить
+46
*Те, що з СРСР йде дуже ворожа риторика в останні місяці - вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності Польщі з СРСР може надходити загроза, - це очевидні факти", - сказав Ріббентроп
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06.05.2022 17:27 Ответить
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Togda Kaliningrad srazu uidjet tuda zje gde dva rossijskih korablja. Ono, nadejusj, eto znajet.
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06.05.2022 18:43 Ответить
По утрам надев трусы
Не забудьте про усы
Не дадут соврать усы:
Деда путлер, ты не ссы!
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06.05.2022 18:17 Ответить
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06.05.2022 18:18 Ответить
Песков военный преступник. Хотелось бы, чтобы его, мразь, не замочили до суда и до посадки.
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06.05.2022 18:18 Ответить
А я , навпаки , хочу , щоб їх всіх перемочили . І щоб хтось передав цим ідіотам , що ми хочемо , щоб нашій територіальній цілістності загрожували : Польща , США , Великобританія , Німеччина та інші нормальні країни .
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06.05.2022 19:32 Ответить
вы ******** угрожаете территориальной целостности УКРАИНЫ а Польша отменяет границу с УКРАИНОЙ!
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06.05.2022 18:23 Ответить
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06.05.2022 18:24 Ответить
навіть якщо Польща хотіла шось там захватити то
яке твоє собаче діло, сиділо б там в параші і мовчало
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06.05.2022 18:28 Ответить
Нашо Польщі щось захоплювать, якщо вони й так в нашій країні майже як у себе вдома. Так само як і ми в них. У мене зараз родина в Польщі. Так сьогодні представник якоїсь державної служби приходив перевіряти чи не ображають їх у польській родині, що їх тимчасово прихистила. Моя дружина з цього тільки розсміялася. Бо їх як рідних прийняли з самого початку. Доречі син за місяць, за словами господині польської родини, досить добре опонував польську мову на битовому рівні. Ну він в мене взагалі до мов достатньо здібностей має. Знає їх деклька. А тут ще одну вивчити нагода зʼявилася.
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06.05.2022 19:09 Ответить
Лавров сказал бы: дебилы б.ядь!
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06.05.2022 18:32 Ответить
***
родили мальчиков полячка, украинка и руцкая ... а детей перепутали.
мамы сели и решают, что делать.
украинка:
- Слава Україні!
один малыш выпрямился.
- оце мій !!!
взяла малыша и ушла... и полячка подняла на руки другого малыша.
а руцкая:
- с чего это ты взяла, что этот твой?
- а когда украинки крикнула Слава Украине, мой улыбнулся, а твой об*срался.
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06.05.2022 18:34 Ответить
Приходит русская пара в детдом усыновлять ребенка, сморят одни на узбекском другие на армянском таджикском русских нет ,ну они и говорят воспиталке нам бы русского ребеночка ,воспиталка отвечает ,нема проблем взяла первого попавшегося за ноги об стену ****** и говорит вот вам русский
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06.05.2022 20:15 Ответить
Сьогодні снився сон, щось пов'язане з Білоруссю..., про скупчення військ....

МОжливо ці к*нчені, хочуть відділити північний захід або ще якусь х* готують?
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06.05.2022 18:35 Ответить
як кацапи наших дітей крадуть

московія розробляє законодавчі зміни для усиновлення українських дітей

У державну думу московії вже внесено законопроект про спрощену реєстрацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - повідомляють ЗМІ орди.

Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів московії дітьми, які були примусово переміщені з України. https://t.me/operativnoZSU/22829
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06.05.2022 18:36 Ответить
Дебілізму кацапів немає меж.
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06.05.2022 18:36 Ответить
Нее, это не дебилизм, это наглость, подлость и лживость кацапив. На этом и построена московская империя
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06.05.2022 20:02 Ответить
Письков - иди на х*й.
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06.05.2022 18:40 Ответить
Та ну стиць-п*здиць.. То денацифікація українців, а тепер що, деполонізація?! Дебіли бл*ть..
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06.05.2022 18:41 Ответить
Vidni posledstvija zaderzannoi partii kokaina. Piskova bez nego puschit i lomajet.
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06.05.2022 18:44 Ответить
расейских ублюдков нужно тупо истреблять ежесекундно любыми спообами.
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06.05.2022 18:47 Ответить
Крым оккупировала Россия, ЛДНР захватила Россия, 24 февраля напала на Украину Россия, но территориальной целостности Украины угрожает Польша, это факт?

Господи, кто в это поверит кроме россиян?

Что они там курят?
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06.05.2022 18:50 Ответить
это в будущем они будут парить своему быдлу, что защищали Украину от Польши. Или может уже парят...
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06.05.2022 18:55 Ответить
Вже...
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06.05.2022 19:53 Ответить
Селедку в студию.
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06.05.2022 19:17 Ответить
пошел ти нах...й, чмо кремлівське, на наші землі тільки ви, виродки угро-фінські, рот роззявили.
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06.05.2022 19:22 Ответить
Украине только гребанная Рассия угрожает!Усаму Бенладена ****** ракетой,точно так нужно и Путина вместе с этим тараканом Песковым!Уже поднадоели эти упыри
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06.05.2022 19:22 Ответить
Ще падли казатимуть,що знали заздалегідь, що врятовували від ляхів. Кончені упирі
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06.05.2022 19:44 Ответить
Цей дебіл мабуть теж обкурився. У кацапів якесь абсолютно спотворене бачення світу. За лаврова х@йло нещодавно вже вибачалося перед Ізраїлем..
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06.05.2022 19:49 Ответить
А яке твоє собаче діло, що там збирається робити Польща? І яке відношення те "что Варшава никогда не была дружественной России" має до україно-польських відносин?
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06.05.2022 19:50 Ответить
Шо они такое курят?
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06.05.2022 19:55 Ответить
Так! Колумбия опять в обход санкций "кокс" прислала? С этим надо что-то делать. Но! Только никому! Польша еще и штат Айдахо собралась аннексировать! Но об этом никому!
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06.05.2022 20:04 Ответить
Со временем любые заявления конченных дегенератов из параши перестаешь воспринимать всерьез) Страна и ее руководство напрочь отбиты и оторваны от реальности, живут в созданном кацапскими пропагандистами мирке.
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06.05.2022 20:12 Ответить
Так вот оно чё, Михалыч. Это ж вы нас от поляков защищаете, ну спасибо, не признали вас, защитников.
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06.05.2022 20:19 Ответить
Народ вы серьёзно думаете, что он реально так думает? Он же тупо манипулирует. Он всё отлично понимает, что происходит. Всё это сказано с какой то целью.
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06.05.2022 20:23 Ответить
цель плохая. Идти до Львова освобождать "братьев" от вероломно напавших поляков....
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06.05.2022 23:38 Ответить
Пыцьков аж поседел от той лабуды, которую его заставляют нести.
Говорят, его сильно опустил Кадыров.
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06.05.2022 20:24 Ответить
Ніяк не міг зрозуміти,що кацапам від нас потрібно? Дякуючи Пескову,нарешті мені ДОЙШЛО---ВОНИ СПАСАЮТЬ УКРАЇНЦІВ ВІД ПОЛЯКІВ!!!!!
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06.05.2022 20:48 Ответить
Неужели кацапам заходит весь этот бред, шо несёт Письков? Поверить не могу🤦
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06.05.2022 21:01 Ответить
Довбойоб вусатий.
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06.05.2022 22:06 Ответить
А, це, напевне, чергова методичка, чого орки напали на Україну. Захищають нас від нападу Польщі?
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06.05.2022 23:04 Ответить
и цель выйти на границы с польшей именно эта.
Плохой звонок.
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06.05.2022 23:39 Ответить
Кацапня завжди широко використовувала дії по зіштовхуванню українців, біларусів, поляків, євреїв між собою.
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07.05.2022 17:17 Ответить
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