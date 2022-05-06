Польша угрожает территориальной целостности Украины, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Польша якобы планирует захватить часть территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Варшава никогда не была дружественной России, а в последнее время стала особенно враждебной.

"То, что из Польши идет очень враждебная риторика в последние месяцы – она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины от Польши может исходить угроза – это очевидные факты", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Украине разведданных и вооружения не помешает РФ достичь целей "спецоперации", - Песков