Польща загрожує територіальній цілісності України, - Пєсков
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Польща нібито планує захопити частину території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Прессекретар резидента РФ зазначив, що Варшава ніколи не була дружньою до Росії, а останнім часом стала особливо ворожою.
"Те, що з Польщі йде дуже ворожа риторика в останні місяці – вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності України з Польщі може надходити загроза, – це очевидні факти", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+97 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.05.2022 17:26 Відповісти Посилання
+65 Серьога Харківський
показати весь коментар06.05.2022 17:27 Відповісти Посилання
+46 Paul Foxen
показати весь коментар06.05.2022 17:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не забудьте про усы
Не дадут соврать усы:
Деда путлер, ты не ссы!
яке твоє собаче діло, сиділо б там в параші і мовчало
родили мальчиков полячка, украинка и руцкая ... а детей перепутали.
мамы сели и решают, что делать.
украинка:
- Слава Україні!
один малыш выпрямился.
- оце мій !!!
взяла малыша и ушла... и полячка подняла на руки другого малыша.
а руцкая:
- с чего это ты взяла, что этот твой?
- а когда украинки крикнула Слава Украине, мой улыбнулся, а твой об*срался.
МОжливо ці к*нчені, хочуть відділити північний захід або ще якусь х* готують?
московія розробляє законодавчі зміни для усиновлення українських дітей
У державну думу московії вже внесено законопроект про спрощену реєстрацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - повідомляють ЗМІ орди.
Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів московії дітьми, які були примусово переміщені з України. https://t.me/operativnoZSU/22829
Господи, кто в это поверит кроме россиян?
Что они там курят?
Говорят, его сильно опустил Кадыров.
Плохой звонок.