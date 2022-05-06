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Польща загрожує територіальній цілісності України, - Пєсков

дмитрий,песков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Польща нібито планує захопити частину території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Прессекретар резидента РФ зазначив, що Варшава ніколи не була дружньою до Росії, а останнім часом стала особливо ворожою.

"Те, що з Польщі йде дуже ворожа риторика в останні місяці – вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності України з Польщі може надходити загроза, – це очевидні факти", - сказав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача Україні розвідданих та озброєння не завадить РФ досягти мети "спецоперації", - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) Польща (8620)


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Топ коментарі
+97
Яке ж воно кончене...
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06.05.2022 17:26 Відповісти
+65
***** усатая *********** совсем ********))
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06.05.2022 17:27 Відповісти
+46
*Те, що з СРСР йде дуже ворожа риторика в останні місяці - вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності Польщі з СРСР може надходити загроза, - це очевидні факти", - сказав Ріббентроп
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06.05.2022 17:27 Відповісти
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Togda Kaliningrad srazu uidjet tuda zje gde dva rossijskih korablja. Ono, nadejusj, eto znajet.
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06.05.2022 18:43 Відповісти
По утрам надев трусы
Не забудьте про усы
Не дадут соврать усы:
Деда путлер, ты не ссы!
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06.05.2022 18:17 Відповісти
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06.05.2022 18:18 Відповісти
Песков военный преступник. Хотелось бы, чтобы его, мразь, не замочили до суда и до посадки.
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06.05.2022 18:18 Відповісти
А я , навпаки , хочу , щоб їх всіх перемочили . І щоб хтось передав цим ідіотам , що ми хочемо , щоб нашій територіальній цілістності загрожували : Польща , США , Великобританія , Німеччина та інші нормальні країни .
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06.05.2022 19:32 Відповісти
вы ******** угрожаете территориальной целостности УКРАИНЫ а Польша отменяет границу с УКРАИНОЙ!
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06.05.2022 18:23 Відповісти
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06.05.2022 18:24 Відповісти
навіть якщо Польща хотіла шось там захватити то
яке твоє собаче діло, сиділо б там в параші і мовчало
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06.05.2022 18:28 Відповісти
Нашо Польщі щось захоплювать, якщо вони й так в нашій країні майже як у себе вдома. Так само як і ми в них. У мене зараз родина в Польщі. Так сьогодні представник якоїсь державної служби приходив перевіряти чи не ображають їх у польській родині, що їх тимчасово прихистила. Моя дружина з цього тільки розсміялася. Бо їх як рідних прийняли з самого початку. Доречі син за місяць, за словами господині польської родини, досить добре опонував польську мову на битовому рівні. Ну він в мене взагалі до мов достатньо здібностей має. Знає їх деклька. А тут ще одну вивчити нагода зʼявилася.
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06.05.2022 19:09 Відповісти
Лавров сказал бы: дебилы б.ядь!
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06.05.2022 18:32 Відповісти
***
родили мальчиков полячка, украинка и руцкая ... а детей перепутали.
мамы сели и решают, что делать.
украинка:
- Слава Україні!
один малыш выпрямился.
- оце мій !!!
взяла малыша и ушла... и полячка подняла на руки другого малыша.
а руцкая:
- с чего это ты взяла, что этот твой?
- а когда украинки крикнула Слава Украине, мой улыбнулся, а твой об*срался.
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06.05.2022 18:34 Відповісти
Приходит русская пара в детдом усыновлять ребенка, сморят одни на узбекском другие на армянском таджикском русских нет ,ну они и говорят воспиталке нам бы русского ребеночка ,воспиталка отвечает ,нема проблем взяла первого попавшегося за ноги об стену ****** и говорит вот вам русский
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06.05.2022 20:15 Відповісти
Сьогодні снився сон, щось пов'язане з Білоруссю..., про скупчення військ....

МОжливо ці к*нчені, хочуть відділити північний захід або ще якусь х* готують?
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06.05.2022 18:35 Відповісти
як кацапи наших дітей крадуть

московія розробляє законодавчі зміни для усиновлення українських дітей

У державну думу московії вже внесено законопроект про спрощену реєстрацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - повідомляють ЗМІ орди.

Ці зміни передбачають прискорене отримання громадянства та документів московії дітьми, які були примусово переміщені з України. https://t.me/operativnoZSU/22829
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06.05.2022 18:36 Відповісти
Дебілізму кацапів немає меж.
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06.05.2022 18:36 Відповісти
Нее, это не дебилизм, это наглость, подлость и лживость кацапив. На этом и построена московская империя
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06.05.2022 20:02 Відповісти
Письков - иди на х*й.
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06.05.2022 18:40 Відповісти
Та ну стиць-п*здиць.. То денацифікація українців, а тепер що, деполонізація?! Дебіли бл*ть..
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06.05.2022 18:41 Відповісти
Vidni posledstvija zaderzannoi partii kokaina. Piskova bez nego puschit i lomajet.
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06.05.2022 18:44 Відповісти
расейских ублюдков нужно тупо истреблять ежесекундно любыми спообами.
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06.05.2022 18:47 Відповісти
Крым оккупировала Россия, ЛДНР захватила Россия, 24 февраля напала на Украину Россия, но территориальной целостности Украины угрожает Польша, это факт?

Господи, кто в это поверит кроме россиян?

Что они там курят?
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06.05.2022 18:50 Відповісти
это в будущем они будут парить своему быдлу, что защищали Украину от Польши. Или может уже парят...
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06.05.2022 18:55 Відповісти
Вже...
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06.05.2022 19:53 Відповісти
Селедку в студию.
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06.05.2022 19:17 Відповісти
пошел ти нах...й, чмо кремлівське, на наші землі тільки ви, виродки угро-фінські, рот роззявили.
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06.05.2022 19:22 Відповісти
Украине только гребанная Рассия угрожает!Усаму Бенладена ****** ракетой,точно так нужно и Путина вместе с этим тараканом Песковым!Уже поднадоели эти упыри
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06.05.2022 19:22 Відповісти
Ще падли казатимуть,що знали заздалегідь, що врятовували від ляхів. Кончені упирі
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06.05.2022 19:44 Відповісти
Цей дебіл мабуть теж обкурився. У кацапів якесь абсолютно спотворене бачення світу. За лаврова х@йло нещодавно вже вибачалося перед Ізраїлем..
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06.05.2022 19:49 Відповісти
А яке твоє собаче діло, що там збирається робити Польща? І яке відношення те "что Варшава никогда не была дружественной России" має до україно-польських відносин?
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06.05.2022 19:50 Відповісти
Шо они такое курят?
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06.05.2022 19:55 Відповісти
Так! Колумбия опять в обход санкций "кокс" прислала? С этим надо что-то делать. Но! Только никому! Польша еще и штат Айдахо собралась аннексировать! Но об этом никому!
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06.05.2022 20:04 Відповісти
Со временем любые заявления конченных дегенератов из параши перестаешь воспринимать всерьез) Страна и ее руководство напрочь отбиты и оторваны от реальности, живут в созданном кацапскими пропагандистами мирке.
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06.05.2022 20:12 Відповісти
Так вот оно чё, Михалыч. Это ж вы нас от поляков защищаете, ну спасибо, не признали вас, защитников.
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06.05.2022 20:19 Відповісти
Народ вы серьёзно думаете, что он реально так думает? Он же тупо манипулирует. Он всё отлично понимает, что происходит. Всё это сказано с какой то целью.
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06.05.2022 20:23 Відповісти
цель плохая. Идти до Львова освобождать "братьев" от вероломно напавших поляков....
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06.05.2022 23:38 Відповісти
Пыцьков аж поседел от той лабуды, которую его заставляют нести.
Говорят, его сильно опустил Кадыров.
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06.05.2022 20:24 Відповісти
Ніяк не міг зрозуміти,що кацапам від нас потрібно? Дякуючи Пескову,нарешті мені ДОЙШЛО---ВОНИ СПАСАЮТЬ УКРАЇНЦІВ ВІД ПОЛЯКІВ!!!!!
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06.05.2022 20:48 Відповісти
Неужели кацапам заходит весь этот бред, шо несёт Письков? Поверить не могу🤦
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06.05.2022 21:01 Відповісти
Довбойоб вусатий.
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06.05.2022 22:06 Відповісти
А, це, напевне, чергова методичка, чого орки напали на Україну. Захищають нас від нападу Польщі?
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06.05.2022 23:04 Відповісти
и цель выйти на границы с польшей именно эта.
Плохой звонок.
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06.05.2022 23:39 Відповісти
Кацапня завжди широко використовувала дії по зіштовхуванню українців, біларусів, поляків, євреїв між собою.
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07.05.2022 17:17 Відповісти
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