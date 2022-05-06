Польща загрожує територіальній цілісності України, - Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Польща нібито планує захопити частину території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Прессекретар резидента РФ зазначив, що Варшава ніколи не була дружньою до Росії, а останнім часом стала особливо ворожою.

"Те, що з Польщі йде дуже ворожа риторика в останні місяці – вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності України з Польщі може надходити загроза, – це очевидні факти", - сказав Пєсков.

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