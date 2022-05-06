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Новости Война
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ВСУ возобновили контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки на Харьковщине, - Генштаб

зсу

Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, безуспешно", - говорится в сообщении.

По результатам наступления, подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

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Автор: 

Генштаб ВС (6452) увольнение (2685) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+42
Слава ЗСУ!
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06.05.2022 18:55 Ответить
+41
Таки идет наступление. Хотелось бы побыстрее Мариуполь отбить и наших оттуда вытащить, но это война.
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06.05.2022 18:58 Ответить
+38
Україна непереможна з такими українцями.

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06.05.2022 19:06 Ответить
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Если часть Черкасских Тишков за нами, то и Циркуны уже полностью за нами тоже? Или решили брать в окружение город
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06.05.2022 18:54 Ответить
Циркуны - это село. Мимо него к Черкасским Тишкам сложно пробраться, там одна дорога. Видимо и Циркуны наши.
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06.05.2022 19:31 Ответить
https://deepstatemap.live/#10/49.9923/36.2310 Якщо вірити цій карті то Циркуни наші.
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06.05.2022 19:54 Ответить
Карту цю малюють також по повідомленням з новостей, це не є першоджерело. Але так, "з полей" кажуть, що Циркуни вже наші.
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06.05.2022 20:19 Ответить
В твиттере видел фото взорванного мостика между Русскими Тишками и Борщевой. Непонятно только, кто его взорвал. Вероятно наши взорвали, чтобы рашистам сложнее было оперативно подогнать подкрепление... Думаю, что следующая цель - Русские Тишки (и зачистка окраин Черкасских Тишков)...
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06.05.2022 20:27 Ответить
В рашистських пабліках пішуть, що наші вже не тільки в Руських Тишках, а й в Борщовій.
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07.05.2022 01:30 Ответить
Русня в Циркунах полностью в котле, наши зашли в Черкасские Тишки.
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06.05.2022 20:57 Ответить
Там нема там ніякого котла, вони здриснули звідти ще до того, як наші зайшли в Тишки
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07.05.2022 01:31 Ответить
Начебто втекли, щоб не опинитись в облозі.
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07.05.2022 07:39 Ответить
Слава ЗСУ!
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06.05.2022 18:55 Ответить
Україна непереможна з такими українцями.

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06.05.2022 19:06 Ответить
🤣
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06.05.2022 21:13 Ответить
Де, де, городи копають.
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07.05.2022 00:32 Ответить
Таки идет наступление. Хотелось бы побыстрее Мариуполь отбить и наших оттуда вытащить, но это война.
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06.05.2022 18:58 Ответить
Хотілось? Підмогни, не відмовляй собі ні в чому.
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07.05.2022 00:34 Ответить
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06.05.2022 18:59 Ответить
Западня для ваньки.

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06.05.2022 19:08 Ответить
Кацапам нужно испортить 9 мая.

Нельзя допустить чтобы они 9 мая провели на таком патриотическом нацистском преподнесении, в гордости за родину. Потому что это позволит путину после 9 мая еще больше солдат мобилизировать на войну.

Им 8 мая нужно или еще один крейсер взорвать или подводную лодку потопить, или еще что-то...

Они 9 мая должны сидеть на этом параде как обосранные! А не кричать в патриотическом угаре, какие они великие, как они немцев победили, и как сейчас украинцев побеждают.
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06.05.2022 19:00 Ответить
Навіть якщо ми потопимо пів їхнього флоту, кацапам про це ніхто не розкаже
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06.05.2022 19:03 Ответить
Зараз ера інтернету і месенджерів. Вони ж самі і розкажуть один одному. А тоді вже і по ТВ доведеться визнати гірку правду.
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06.05.2022 19:14 Ответить
Таке враження, що реальної дійсності на росії ви не знаєте.
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06.05.2022 19:50 Ответить


Ви, мабудь рочків на 8+ відстали від життя і досі не знаєте, що 99% расейських населюків дивляться своє ТБ та читають тільки свій сегмент Інтернета, все інше, що не відповідає цим "джерелам", вважають наклепом на вЯлікую паРашу.
А ще біля 1% цікавляться реальною інформацією однією метою - тільки щоб зберігти власні кошти.
І тільки значно-значно меньше 1% дійсно розуміють що відбувається та підтримують Україну.
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06.05.2022 19:51 Ответить
Да вообще ***** что там этим гоблинам рассказывают, у нас есть своя работа
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06.05.2022 21:11 Ответить
значит надо взорвать крымский мост!
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06.05.2022 23:05 Ответить
😊 Ви сайт зі зворотнім відліком для кримського моста бачили?
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06.05.2022 19:07 Ответить
И это ничего не значит.
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06.05.2022 19:18 Ответить
У меня почему-то в голове засела мысль о Крымском мосту на 9 травня, уже давно.....тьху-3-раза, на всякий случай.
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06.05.2022 19:07 Ответить
Мост, причём ещё 8-го, чтобы все успели узнать. Они ж бухие будут.
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06.05.2022 19:17 Ответить
Ідея гарна, але в них тут немає більш крейсерів
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06.05.2022 20:20 Ответить
Вот пожалуйста, написали что освободили в Харькове. А почему как дело касается Херсона который вы сдали, вы пишете только то, что вы освободили какие-то сёла, но какие именно вы не называете?! М?! Чем Херсон бл*ь отличается от других городов?! Здесь люди не должны знать что-ли?! Когда вы наступать уже будете?! Или вы только на словах с нами?! Два месяца уже обещаете, а действий ноль!
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06.05.2022 19:01 Ответить
Без тебе не можуть почати, чекають.
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06.05.2022 19:02 Ответить
ну так Зебобики сдали Херсон не для того что бы его освобождать
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06.05.2022 19:45 Ответить
А ти б не здав і прям на метер від кордону не пустив би? Як я ненавиджу диванних героїв!
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06.05.2022 19:05 Ответить
По вашому, всі б здавали? Людина емоційно пише і її можна зрозуміти, але те, що Херсон тупо здали - факт.
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06.05.2022 19:10 Ответить
Кажуть наших там багато полягло, захищаючи той напрямок в перші дні війни. Сили противника були переважаючі. Тому, давайте не будемо огульно писати про тих, хто віддав життя.

Про розмінування писати не можу, бо не володію інфою. Але, якщо так подумати, то і до Києва дали дійти. Просто в ЗСУ не було ресурсу на початку війни бороти наші землі по такій величезній лінії фронту.
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06.05.2022 19:21 Ответить
кажуть зебобики намерено вывели войска с Херсона, и на кануне вторжения разминировали крымский перешеек
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06.05.2022 19:41 Ответить
Розмінував Чонгар пан Зеленський, вся влада в його руках, всі призначення провів він і т.п. Я знаходився в Миколаєві, коли ворог не їхав, а ніби летів по Володькіним дорогам з "Великого крадівництва" і вже зявився на околицях Миколаєва. Але планам ворога і виходить "патріотам" із "95 кварталу" помішав Марченко, який вдало організував оборону цього міста. "Слуги" про це не говорять, але після закінчення війни ми всеодно про це взнаємо і щось у мене є таке передчуття, що "я не втік" може перетворитися "насилу здриснув". Це ж не тільки здача Херсонської оласті, а знаходження ворога в такому стані, що він постійно з тих місця де знаходиться (Херсонська, Миколаївська і Запорізька області) обстрілюють з "градів" "смерчів" Миколаїв, Дніпропетровську і Запорізьку обоасть. Коли вже "спецпідрозділ оболванювання 95 квартал" визволить ті міста і села? Подушки і шоколадки зі своїми мордами організували за пару днів і заполонили ними всі магазини і ринки, то підтвердіть це на справі.
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06.05.2022 19:55 Ответить
Чудовищный бред. Зеленский урезал финансирование армии и закатал бюджет в дороги по которым едут сейчас орки. Он президент, и за все что происходит в стране он ответственный. ЗСУ остановившие русню это 70% той армии что было создано Порошенко, ракеты Нептун которыми подбили крейсер Москва созданы при Порохе. А посмотри Зеля до чего страну довел ?
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06.05.2022 20:13 Ответить


"якщо так подумати, то і до Києва дали дійти. Просто в ЗСУ не було ресурсу на початку війни бороти наші землі по такій величезній лінії фронту."

Ресурс був, бо вже на 2-3 день під Гостомелем, Бучею, Ірпенем йшли бої та просування рашистів було практично зупинено, забув?
Таки дали, Данілов давно вже озвучив, що не зважаючи на попередження від Штатів та Британії, вони вважали, що наступу парашистів з території бССр не буде.

"давайте не будемо огульно писати про тих, хто віддав життя."
Тим хто віддав життя - повага і шана.
Ніхто про них огульно не пише.
А тим, хто зупинив реформи ВСУ та оновлення озброєнь, погано організував оборону в центральній владі та на місцях, хоча ніби-то готувався і знав навіть час широкомаштабної агресії - справедлива критика та відповідальність, не виключаючи кримінальну.
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06.05.2022 20:08 Ответить
Военные говорят ,что им был дан приказ выпустить орков назад в Белорусь! Им запретили их добивать! А добивали они их славно ,я свидетель , у нас артиллеристы базировались ,грады , мы им ракеты выгружать помогали и все наблюдали своими глазами , до фронта было 10 км! Так вот орков выпустили и ВСУ так и сказали ,что был приказ выпустить! А теперь они перешил на восток и опять лезут к нам ! А все потому что добить надо было! ВСУшники очень недовольны были таким решением. А это из того же разряда что и разминирование , дороги , пофиг ракеты и т.д. Кому то придется за все это отвечать!
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06.05.2022 20:54 Ответить
А є першоджерело цієї версії?
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06.05.2022 23:31 Ответить
Ну так ресурси витрачалися на "велике будівництво" щоби зараз будівлі і цілі міста лежали в руїнах; на оновлення доріг щоби транспорт окупанта міг пошвидше наступати. Ну не на оснащення ж ЗСУ пускати кошти, коли з трьох боків біля кордонів накопичилися армади чужоземних військ. Війни ж не буде. Гайда на шашлики!
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07.05.2022 00:14 Ответить
Хто наказав розмінувати Чонгар напередодні наступу щоб кацапня розповзлась по всьому півдню?
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06.05.2022 19:11 Ответить
Шо ты мелиш. При Порохе не пустили в Херсон и на 1 метр! А Зеля сдал весь сухопутный коридор в Крым.
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06.05.2022 19:38 Ответить
Не тільки "сухопутний коридор в Крим", а він здав Азовське і Чорне море з портами і базами відпочинку. Тільки про це чомусь ніхто не говорить, а це територія в декілька раз більша за тимчасово(я надіюсь) окуповані території нпа суші.
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06.05.2022 19:57 Ответить
Зебобик в черном и азовском морях украинцы не проживают, в одном только Херсоне сейчас 27 тысяч сейчас под окупацией, дурень
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06.05.2022 20:16 Ответить
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет!" Так и в этой ситуации- не ругайте найвеличнішого, он только выполнял то, что ему говорили взрослые дяди (правда, не всех он слушал, американцев почему-то не услышал, ну то такое).
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07.05.2022 07:51 Ответить
Херсон не створює котла.
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06.05.2022 19:17 Ответить
Какой котел, 27 тысяч украинцев в Херсоне остаются под окупацией, ты хоть это понимаеш клоун?
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06.05.2022 19:44 Ответить
якщо прохід через Чонгар не створив "котел" (оточення) Маріуполя, то як тоді це назвати?
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06.05.2022 19:58 Ответить
так приятно такие новости. сразу иду на карты смотреть где эти села.
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06.05.2022 19:06 Ответить
смотрел карту так и не нашел эти села
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06.05.2022 19:30 Ответить
Шукайте Старий Салтів, там на захід трошки і одразу знайдете.

https://liveuamap.com/uk/2022/6-may-during-counteroffensive-the-defense-forces-of-ukraine https://liveuamap.com/uk/2022/6-may-during-counteroffensive-the-defense-forces-of-ukraine#
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06.05.2022 19:48 Ответить
Погано шукав. На схід від Харкова.
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06.05.2022 19:50 Ответить
Я так скажу :нужно на границе где это возможно делать вылазки на территорию раши и захватывать там сёла и города районного значения ,чтобы прикрываясь кацапонаселением оттягивать их силы с Украины отбивать эти населённые пункты и пофиг там на всякий гуманизм и женевские конвенции если противник их не соблюдает и свободен делать всё ,что пожелает имея над нами преимущество то почему мы в таком случае должны эти конвенции соблюдать
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06.05.2022 19:06 Ответить
И что сделаешь? Посадишь там украинского сельского голову?
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06.05.2022 19:18 Ответить
Почему бы и нет .Надо воевать с врагом их методами ведь они такое делают ,а нам что нельзя
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06.05.2022 19:49 Ответить
и сразу ввести в оборот гривну?
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06.05.2022 20:27 Ответить
Тому що нам треба зброя, союзники і купа людей щоб хоча б вбити тих орків що стоять на кордоні, а Вы вже про населені пункти мрієте
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06.05.2022 19:19 Ответить
Я же написал ,чтобы оттягивать их силы с Украины
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06.05.2022 19:48 Ответить
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06.05.2022 19:06 Ответить
Вже й Циркуни!)
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06.05.2022 19:10 Ответить
СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.05.2022 19:13 Ответить
, которую 28 апреля украинская армия освободила от захватчиков, около сотни местных жителей два месяца жили в подвалах.
Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области. Источник:
Подошла более дальнобойная артиллерия. И теперь с помощью обстрелов мы можем контролировать обстановку в этих сёлах?
Или на ЦензорНЕТ освобождение и контроль синонимы?
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06.05.2022 19:21 Ответить


"Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области."
Що незрозуміло?

"освобождение и контроль синонимы"
В даному випадку - так.

"И теперь с помощью обстрелов мы можем контролировать"
Для особливо "обдарованних", це називається - вогневий контроль. Різниця зрозуміла?
Кожне слово в адекватних країнах має своє загально прийняте значення, якщо щось не зрозуміло - читай, вивчай.
Особисто тобі подробиці прямо зараз докладати ніхто не зобув'язаний, прийде час - озвучать.
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06.05.2022 20:55 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
Ще б Вовчанськ відвоювати як і всю Харківську область.
Маріуполь теж непогано відвоювати у кацапні.
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07.05.2022 00:27 Ответить
 
 