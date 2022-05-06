ВСУ возобновили контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки на Харьковщине, - Генштаб

Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, безуспешно", - говорится в сообщении.

По результатам наступления, подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

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