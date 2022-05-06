ВСУ возобновили контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки на Харьковщине, - Генштаб
Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, безуспешно", - говорится в сообщении.
По результатам наступления, подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.
Топ комментарии
+42 Sasha Stoezkiy
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+41 IgorYakovlevich
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+38 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий06.05.2022 19:06 Ответить Ссылка
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Нельзя допустить чтобы они 9 мая провели на таком патриотическом нацистском преподнесении, в гордости за родину. Потому что это позволит путину после 9 мая еще больше солдат мобилизировать на войну.
Им 8 мая нужно или еще один крейсер взорвать или подводную лодку потопить, или еще что-то...
Они 9 мая должны сидеть на этом параде как обосранные! А не кричать в патриотическом угаре, какие они великие, как они немцев победили, и как сейчас украинцев побеждают.
Ви, мабудь рочків на 8+ відстали від життя і досі не знаєте, що 99% расейських населюків дивляться своє ТБ та читають тільки свій сегмент Інтернета, все інше, що не відповідає цим "джерелам", вважають наклепом на вЯлікую паРашу.
А ще біля 1% цікавляться реальною інформацією однією метою - тільки щоб зберігти власні кошти.
І тільки значно-значно меньше 1% дійсно розуміють що відбувається та підтримують Україну.
Про розмінування писати не можу, бо не володію інфою. Але, якщо так подумати, то і до Києва дали дійти. Просто в ЗСУ не було ресурсу на початку війни бороти наші землі по такій величезній лінії фронту.
"якщо так подумати, то і до Києва дали дійти. Просто в ЗСУ не було ресурсу на початку війни бороти наші землі по такій величезній лінії фронту."
Ресурс був, бо вже на 2-3 день під Гостомелем, Бучею, Ірпенем йшли бої та просування рашистів було практично зупинено, забув?
Таки дали, Данілов давно вже озвучив, що не зважаючи на попередження від Штатів та Британії, вони вважали, що наступу парашистів з території бССр не буде.
"давайте не будемо огульно писати про тих, хто віддав життя."
Тим хто віддав життя - повага і шана.
Ніхто про них огульно не пише.
А тим, хто зупинив реформи ВСУ та оновлення озброєнь, погано організував оборону в центральній владі та на місцях, хоча ніби-то готувався і знав навіть час широкомаштабної агресії - справедлива критика та відповідальність, не виключаючи кримінальну.
https://liveuamap.com/uk/2022/6-may-during-counteroffensive-the-defense-forces-of-ukraine https://liveuamap.com/uk/2022/6-may-during-counteroffensive-the-defense-forces-of-ukraine#
Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области. Источник:
Подошла более дальнобойная артиллерия. И теперь с помощью обстрелов мы можем контролировать обстановку в этих сёлах?
Или на ЦензорНЕТ освобождение и контроль синонимы?
"Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области."
Що незрозуміло?
"освобождение и контроль синонимы"
В даному випадку - так.
"И теперь с помощью обстрелов мы можем контролировать"
Для особливо "обдарованних", це називається - вогневий контроль. Різниця зрозуміла?
Кожне слово в адекватних країнах має своє загально прийняте значення, якщо щось не зрозуміло - читай, вивчай.
Особисто тобі подробиці прямо зараз докладати ніхто не зобув'язаний, прийде час - озвучать.
Ще б Вовчанськ відвоювати як і всю Харківську область.
Маріуполь теж непогано відвоювати у кацапні.