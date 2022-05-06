ЗСУ відновили контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки на Харківщині, - Генштаб

Українські захисники відновили контроль над низкою сіл у Харківській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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