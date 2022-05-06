ЗСУ відновили контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки на Харківщині, - Генштаб
Українські захисники відновили контроль над низкою сіл у Харківській області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження наших військ. Також, ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.
За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.
Топ коментарі
+42 Sasha Stoezkiy
показати весь коментар06.05.2022 18:55 Відповісти Посилання
+41 IgorYakovlevich
показати весь коментар06.05.2022 18:58 Відповісти Посилання
+38 Иллария Соняшникова
показати весь коментар06.05.2022 19:06 Відповісти Посилання
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Нельзя допустить чтобы они 9 мая провели на таком патриотическом нацистском преподнесении, в гордости за родину. Потому что это позволит путину после 9 мая еще больше солдат мобилизировать на войну.
Им 8 мая нужно или еще один крейсер взорвать или подводную лодку потопить, или еще что-то...
Они 9 мая должны сидеть на этом параде как обосранные! А не кричать в патриотическом угаре, какие они великие, как они немцев победили, и как сейчас украинцев побеждают.
Ви, мабудь рочків на 8+ відстали від життя і досі не знаєте, що 99% расейських населюків дивляться своє ТБ та читають тільки свій сегмент Інтернета, все інше, що не відповідає цим "джерелам", вважають наклепом на вЯлікую паРашу.
А ще біля 1% цікавляться реальною інформацією однією метою - тільки щоб зберігти власні кошти.
І тільки значно-значно меньше 1% дійсно розуміють що відбувається та підтримують Україну.
Про розмінування писати не можу, бо не володію інфою. Але, якщо так подумати, то і до Києва дали дійти. Просто в ЗСУ не було ресурсу на початку війни бороти наші землі по такій величезній лінії фронту.
"якщо так подумати, то і до Києва дали дійти. Просто в ЗСУ не було ресурсу на початку війни бороти наші землі по такій величезній лінії фронту."
Ресурс був, бо вже на 2-3 день під Гостомелем, Бучею, Ірпенем йшли бої та просування рашистів було практично зупинено, забув?
Таки дали, Данілов давно вже озвучив, що не зважаючи на попередження від Штатів та Британії, вони вважали, що наступу парашистів з території бССр не буде.
"давайте не будемо огульно писати про тих, хто віддав життя."
Тим хто віддав життя - повага і шана.
Ніхто про них огульно не пише.
А тим, хто зупинив реформи ВСУ та оновлення озброєнь, погано організував оборону в центральній владі та на місцях, хоча ніби-то готувався і знав навіть час широкомаштабної агресії - справедлива критика та відповідальність, не виключаючи кримінальну.
https://liveuamap.com/uk/2022/6-may-during-counteroffensive-the-defense-forces-of-ukraine https://liveuamap.com/uk/2022/6-may-during-counteroffensive-the-defense-forces-of-ukraine#
Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области. Источник:
Подошла более дальнобойная артиллерия. И теперь с помощью обстрелов мы можем контролировать обстановку в этих сёлах?
Или на ЦензорНЕТ освобождение и контроль синонимы?
"Украинские защитники возобновили контроль над рядом сел в Харьковской области."
Що незрозуміло?
"освобождение и контроль синонимы"
В даному випадку - так.
"И теперь с помощью обстрелов мы можем контролировать"
Для особливо "обдарованних", це називається - вогневий контроль. Різниця зрозуміла?
Кожне слово в адекватних країнах має своє загально прийняте значення, якщо щось не зрозуміло - читай, вивчай.
Особисто тобі подробиці прямо зараз докладати ніхто не зобув'язаний, прийде час - озвучать.
Ще б Вовчанськ відвоювати як і всю Харківську область.
Маріуполь теж непогано відвоювати у кацапні.