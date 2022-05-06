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Лидеры G7 проведут видеоконференцию с Зеленским 8 мая

зеленський

Лидеры стран "Большой семерки" 8 мая проведут видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристина Хоффман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Канцлер Германии Олаф Шольц проведет третью с начала года видеоконференцию с партнерами по G7", – сказала Хоффман.

8 мая – дата окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Хоффман, в этом году этот день имеет особое значение, потому что две страны, когда-то являвшиеся жертвами нацистской Германии, находятся в состоянии войны друг с другом.

Зеленский на конференции расскажет о ситуации в Украине.

Президент США Джо Байден в рамках форума G7 проведет встречу с президентом Украины, сообщил телеканал CNN.

Лидеры обсудят санкции против РФ и глобальные последствия войны против Украины.

Читайте также: Зеленский предложил Шольцу и Штайнмайеру приехать в Киев 9 мая

Автор: 

G7 (844) Зеленский Владимир (20826)


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G7-респект...
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06.05.2022 19:07 Ответить
може лідери G7 по відношенню до України і її народу оголосять щось "грандіозне"?
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06.05.2022 19:09 Ответить
тоже зализывать будут?
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06.05.2022 19:11 Ответить
Сам то хоть понял что ты ляпнул только что?
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06.05.2022 19:15 Ответить
Не те приоритеты конечно, но такова ***..кая реальность.
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06.05.2022 19:29 Ответить
G-7 майже всі (окрім німців/французів) - суціль наші союзники. Та й з тими німцями/французами можна розмовляти...
А от як дотиснути австроугорські дикі племена, щоб долучилися до санкцій на касапів?
Давай, зеля, показуй свої таланти, давай, агітуй, ти вмієш!
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06.05.2022 20:08 Ответить
 
 