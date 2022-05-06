Лидеры G7 проведут видеоконференцию с Зеленским 8 мая

Лидеры стран "Большой семерки" 8 мая проведут видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристина Хоффман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Канцлер Германии Олаф Шольц проведет третью с начала года видеоконференцию с партнерами по G7", – сказала Хоффман.

8 мая – дата окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Хоффман, в этом году этот день имеет особое значение, потому что две страны, когда-то являвшиеся жертвами нацистской Германии, находятся в состоянии войны друг с другом.

Зеленский на конференции расскажет о ситуации в Украине.

Президент США Джо Байден в рамках форума G7 проведет встречу с президентом Украины, сообщил телеканал CNN.

Лидеры обсудят санкции против РФ и глобальные последствия войны против Украины.

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