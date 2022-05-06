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Лідери G7 проведуть відеоконференцію із Зеленським 8 травня

зеленський

Лідери країн "Великої сімки" 8 травня проведуть відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявила представниця уряду ФРН Крістіна Гоффман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе третю з початку року відеоконференцію з партнерами по G7", – сказала Гоффман.

8 травня – дата закінчення Другої світової війни в Європі. За словами Гоффман, цьогоріч цей день має особливе значення, тому що дві країни, які колись були жертвами нацистської Німеччини, перебувають у стані війни одна з одною.

Зеленський на конференції розповість про ситуацію в Україні.

Президент США Джо Байден у межах форуму G7 проведе зустріч із президентом України, повідомило CNN. 

Лідери обговорять санкції проти РФ та глобальні наслідки війни РФ проти України.

Читайте також: Зеленський запропонував Шольцу і Штайнмаєру приїхати до Києва 9 травня

Автор: 

G-7 G7 (1046) Зеленський Володимир (24308)


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G7-респект...
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06.05.2022 19:07 Відповісти
може лідери G7 по відношенню до України і її народу оголосять щось "грандіозне"?
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06.05.2022 19:09 Відповісти
тоже зализывать будут?
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06.05.2022 19:11 Відповісти
Сам то хоть понял что ты ляпнул только что?
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06.05.2022 19:15 Відповісти
Не те приоритеты конечно, но такова ***..кая реальность.
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06.05.2022 19:29 Відповісти
G-7 майже всі (окрім німців/французів) - суціль наші союзники. Та й з тими німцями/французами можна розмовляти...
А от як дотиснути австроугорські дикі племена, щоб долучилися до санкцій на касапів?
Давай, зеля, показуй свої таланти, давай, агітуй, ти вмієш!
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06.05.2022 20:08 Відповісти
 
 