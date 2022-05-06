Лідери G7 проведуть відеоконференцію із Зеленським 8 травня
Лідери країн "Великої сімки" 8 травня проведуть відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявила представниця уряду ФРН Крістіна Гоффман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе третю з початку року відеоконференцію з партнерами по G7", – сказала Гоффман.
8 травня – дата закінчення Другої світової війни в Європі. За словами Гоффман, цьогоріч цей день має особливе значення, тому що дві країни, які колись були жертвами нацистської Німеччини, перебувають у стані війни одна з одною.
Зеленський на конференції розповість про ситуацію в Україні.
Президент США Джо Байден у межах форуму G7 проведе зустріч із президентом України, повідомило CNN.
Лідери обговорять санкції проти РФ та глобальні наслідки війни РФ проти України.
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