Лідери G7 проведуть відеоконференцію із Зеленським 8 травня

Лідери країн "Великої сімки" 8 травня проведуть відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявила представниця уряду ФРН Крістіна Гоффман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе третю з початку року відеоконференцію з партнерами по G7", – сказала Гоффман.

8 травня – дата закінчення Другої світової війни в Європі. За словами Гоффман, цьогоріч цей день має особливе значення, тому що дві країни, які колись були жертвами нацистської Німеччини, перебувають у стані війни одна з одною.



Зеленський на конференції розповість про ситуацію в Україні.



Президент США Джо Байден у межах форуму G7 проведе зустріч із президентом України, повідомило CNN.



Лідери обговорять санкції проти РФ та глобальні наслідки війни РФ проти України.

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