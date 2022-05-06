Россия продолжает агрессивную риторику, под угрозой многие страны Европы, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает мир объединиться и оказывать помощь Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP.
"В течение 71 дня неоднократно слышали официальные заявления руководства РФ о возвращении так называемых сфер влияния Российской империи или бывшего Советского Союза, сожаления о том, что какие-то сферы влияния утрачены. Запрет странам вступать в НАТО, потому что они принадлежат к сферам влияния, и так далее. То есть все эти заявления несут под собой фактически однозначные намеки, и безусловно, сегодня многие страны находятся под угрозой возможного продолжения агрессии", - пояснил он.
По словам Шмыгаля, если бы России удалось победить Украину, то она не остановилась бы и пошла дальше.
Глава правительства отметил, что сегодня весь цивилизованный мир должен объединиться, оказать помощь Украине и вводить санкции против РФ.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!