Россия продолжает агрессивную риторику, под угрозой многие страны Европы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает мир объединиться и оказывать помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP.

"В течение 71 дня неоднократно слышали официальные заявления руководства РФ о возвращении так называемых сфер влияния Российской империи или бывшего Советского Союза, сожаления о том, что какие-то сферы влияния утрачены. Запрет странам вступать в НАТО, потому что они принадлежат к сферам влияния, и так далее. То есть все эти заявления несут под собой фактически однозначные намеки, и безусловно, сегодня многие страны находятся под угрозой возможного продолжения агрессии", - пояснил он.

По словам Шмыгаля, если бы России удалось победить Украину, то она не остановилась бы и пошла дальше.

Глава правительства отметил, что сегодня весь цивилизованный мир должен объединиться, оказать помощь Украине и вводить санкции против РФ.

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