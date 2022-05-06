РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13260 посетителей онлайн
Новости Война
2 420 8

Россия продолжает агрессивную риторику, под угрозой многие страны Европы, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает мир объединиться и оказывать помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP.

"В течение 71 дня неоднократно слышали официальные заявления руководства РФ о возвращении так называемых сфер влияния Российской империи или бывшего Советского Союза, сожаления о том, что какие-то сферы влияния утрачены. Запрет странам вступать в НАТО, потому что они принадлежат к сферам влияния, и так далее. То есть все эти заявления несут под собой фактически однозначные намеки, и безусловно, сегодня многие страны находятся под угрозой возможного продолжения агрессии", - пояснил он.

По словам Шмыгаля, если бы России удалось победить Украину, то она не остановилась бы и пошла дальше.

Глава правительства отметил, что сегодня весь цивилизованный мир должен объединиться, оказать помощь Украине и вводить санкции против РФ.

Читайте также: Не видим никакого желания со стороны РФ завершить войну, - Зеленский

Автор: 

Европа (1915) россия (96125) Шмыгаль Денис (2723)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.05.2022 19:46 Ответить
Парашный клоповник должен быть уничтожен полностью, до последнего каZZапа.
показать весь комментарий
06.05.2022 19:48 Ответить
Не має сенсу це робити. Економічно не вигідно. ********* повинен існувати як зразок соціальної дурості. Ізоляція суттєво "прорідить" маси у внутрішніх конфліктах і в кінцевому результаті призведе до розпаду федерації.
показать весь комментарий
06.05.2022 20:46 Ответить
Значит все идет по плану нашего Генштаба. Шмыга пытается перекрасится под патриота. Только зеледент никак не оденет военную футболку. Постоянно какой-то символ Парамаунт Пикчерз. И тут зарабатывает?
показать весь комментарий
06.05.2022 19:54 Ответить
Что-то вот такое виднеется на футболке зегероя. Хотя эта тварь должна быть в костюме с белоснежной накрахмаленной рубашке с галстуком. Мы же цивилизованная страна. Нах мне наблюдать его потные от брехни подмышки...
показать весь комментарий
06.05.2022 20:26 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
06.05.2022 21:21 Ответить
уничтожить всех кацапов и очистить от них мир!
показать весь комментарий
07.05.2022 13:26 Ответить
 
 