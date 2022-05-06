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Новости Война
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Не видим никакого желания со стороны РФ завершить войну, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит признаков скорейшего завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал, выступая перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала Россия этой войной", - сказал Зеленский

Президент объяснил, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные в России.

Зеленский подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих отраслях. В первую очередь речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в частности на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины давать отпор российской агрессии.

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Он призвал мир действовать более решительно и быстро, ведь масштаб ущерба и урона от войны для всего мира будет увеличиваться с каждым днем ​​войны. Хотя будущая победа Украины в войне уже несомненна, ее приближение сможет снизить количество убытков для мира.

Зеленский выразил сожаление, что более двух месяцев украинским властям приходится говорить об одних и тех же вещах, которые способны остановить российскую военную агрессию, но мир сначала долго колеблется, лидеры дискутируют, а в конце концов соглашаются с мнением Украины. Президент вспомнил в качестве примера долгие споры вокруг нефтяного эмбарго, в отношении которого большинство стран изначально высказывали категорический отказ даже рассматривать такую ​​возможность. Но теперь эмбарго уже заложено в следующем пакете санкций со стороны Евросоюза, в то время как США и Великобритания уже приняли решение о прекращении импорта российской нефти и нефтепродуктов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20826) переговоры с Россией (1175)


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Топ комментарии
+50
Дивна людина. Спочатку не бачила початку війни, а тепер не бачить кінця.
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06.05.2022 19:22 Ответить
+41
Завершить войну может только Украина своей ПОБЕДОЙ ,других вариантов НЕТ !!!
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06.05.2022 19:20 Ответить
+39
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06.05.2022 19:43 Ответить
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Зеля, поедь на реальную передовую без охраны и ты и увидишь, и услышишь, как лаптеногие не хотят окончить войну.
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07.05.2022 13:46 Ответить
Когда Зе рвался к власти, он ещё тогда заявлял, что готов встать перед Путиным на колени. Все слышали это, но внимания тогда не обратили. Ну и какова его гражданская позиция сегодня? Вы удивлены?...
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07.05.2022 15:11 Ответить
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