УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12428 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 618 102

Не бачимо жодного бажання з боку РФ завершити війну, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить ознак швидкого завершення російсько-української війни.

Про це він сказав виступаючи перед перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Українську правду.

"Сьогодні 72-та доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною.

З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти Росії тощо. І не було жодного дня, коли ми б не вели перемовини щодо безпечного виходу і "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі", - сказав Зеленський

Президент пояснив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в Росії.

Зеленський наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах. Передовсім, ідеться про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже, за словами Зеленського, порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат, - Держдеп

Він закликав світ діяти більш рішуче і швидко, адже масштаб шкоди і втрат від війни для всього світу буде збільшуватися з кожним днем війни. Хоча майбутня перемога України у війні вже безсумнівна, її наближення зможе зменшити шкоду для світу.

Зеленський висловив жаль, що понад два місяці українській владі доводиться говорити про ті самі речі, які здатні зупинити російську військову агресію, але світ спершу довго вагається, лідери дискутують, а зрештою погоджуються з думкою України. Президент згадав як приклад довгі суперечки довкола нафтового ембарґо, щодо якого більшість країн спочатку висловлювали категоричну відмову навіть розглядати таку можливість. Але тепер ембарґо вже закладене в наступному пакеті санкцій з боку Євросоюзу, тоді як США і Велика Британія вже ухвалили рішення про припинення імпорту російської нафти і нафтопродуктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче, щоб українці були мовчазною робочою силою, - Зеленський у парламенті Ісландії

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) переговори з Росією (1291)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
Дивна людина. Спочатку не бачила початку війни, а тепер не бачить кінця.
показати весь коментар
06.05.2022 19:22 Відповісти
+41
Завершить войну может только Украина своей ПОБЕДОЙ ,других вариантов НЕТ !!!
показати весь коментар
06.05.2022 19:20 Відповісти
+39
показати весь коментар
06.05.2022 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зеля, поедь на реальную передовую без охраны и ты и увидишь, и услышишь, как лаптеногие не хотят окончить войну.
показати весь коментар
07.05.2022 13:46 Відповісти
Когда Зе рвался к власти, он ещё тогда заявлял, что готов встать перед Путиным на колени. Все слышали это, но внимания тогда не обратили. Ну и какова его гражданская позиция сегодня? Вы удивлены?...
показати весь коментар
07.05.2022 15:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 