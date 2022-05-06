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Новини Війна
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Росія продовжує агресивну риторику, під загрозою багато країн Європи, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає світ об'єднатись та надавати допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю журналістам польського суспільного мовника TVP.

"Протягом всіх цих 71 дня неодноразово чули офіційні заяви керівництва РФ про повернення так званих сфер впливу Російської імперії або колишнього Радянського Союзу, шкодування за тим, що якісь сфери впливу втрачені. Недозволення країнам вступати в НАТО, тому що вони належать до сфер впливу, і так далі. Тобто, всі ці заяви несуть під собою фактично однозначні натяки, і безумовно, сьогодні багато країн перебувають під ризиком можливостей продовження агресії", - пояснив він.

За словами Шмигаля, якби Росії вдалося перемогти Україну, то вона б не зупинилась і пішла далі.

Глава уряду зазначив, що сьогодні весь цивілізований світ має об'єднатись, надавти допомогу Україні та запроваджувати санкції проти РФ.

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Автор: 

Європа (1876) росія (65974) Шмигаль Денис (4640)


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06.05.2022 19:46 Відповісти
Парашный клоповник должен быть уничтожен полностью, до последнего каZZапа.
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06.05.2022 19:48 Відповісти
Не має сенсу це робити. Економічно не вигідно. ********* повинен існувати як зразок соціальної дурості. Ізоляція суттєво "прорідить" маси у внутрішніх конфліктах і в кінцевому результаті призведе до розпаду федерації.
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06.05.2022 20:46 Відповісти
Значит все идет по плану нашего Генштаба. Шмыга пытается перекрасится под патриота. Только зеледент никак не оденет военную футболку. Постоянно какой-то символ Парамаунт Пикчерз. И тут зарабатывает?
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06.05.2022 19:54 Відповісти
Что-то вот такое виднеется на футболке зегероя. Хотя эта тварь должна быть в костюме с белоснежной накрахмаленной рубашке с галстуком. Мы же цивилизованная страна. Нах мне наблюдать его потные от брехни подмышки...
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06.05.2022 20:26 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.05.2022 21:21 Відповісти
уничтожить всех кацапов и очистить от них мир!
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07.05.2022 13:26 Відповісти
 
 