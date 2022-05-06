Росія продовжує агресивну риторику, під загрозою багато країн Європи, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає світ об'єднатись та надавати допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю журналістам польського суспільного мовника TVP.

"Протягом всіх цих 71 дня неодноразово чули офіційні заяви керівництва РФ про повернення так званих сфер впливу Російської імперії або колишнього Радянського Союзу, шкодування за тим, що якісь сфери впливу втрачені. Недозволення країнам вступати в НАТО, тому що вони належать до сфер впливу, і так далі. Тобто, всі ці заяви несуть під собою фактично однозначні натяки, і безумовно, сьогодні багато країн перебувають під ризиком можливостей продовження агресії", - пояснив він.

За словами Шмигаля, якби Росії вдалося перемогти Україну, то вона б не зупинилась і пішла далі.

Глава уряду зазначив, що сьогодні весь цивілізований світ має об'єднатись, надавти допомогу Україні та запроваджувати санкції проти РФ.

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