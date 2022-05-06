У Маріуполі знищені понад 95% будівель, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Маріуполі внаслідок російської агресії знищено понад 95% всіх споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю журналістам польського суспільного мовника TVP.

"У Маріуполі надзвичайно важка ситуація. Як казав мер Маріуполя: "Якщо десь є пекло на землі, воно сьогодні у Маріуполі". Там дійсно знищено понад 95% всіх споруд, у тому числі цивільних, житла людей. "Азовсталь" залишається оточеною, ідуть важкі бої. Вчора-сьогодні російські війська намагалися прорватися і заходили вже у периметр заводу", - заявив Шмигаль.

Він зауважив, що українські захисники гідно відбивають атаки росіян.

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"Захищають цей ... клаптик землі, що залишився вільним у цьому місті. Там, на жаль, залишаються цивільні - жінки і діти... Ми працюємо з ООН - вдалося організувати один зелений коридор. Спільно з Організацією Об’єднаних Націй ми вивезли 156 перших людей з "Азовсталі", зараз добиваємося, щоб росіяни дали погодження і дали змогу вивезти решту цивільних з "Азовсталі", - наголосив глава уряду.

Прем'єр-міністр зауважив, що не володіє точною інформацією щодо кількості жертв серед мирного населення у Маріуполі.

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"Я лише можу підтвердити, що це дійсно будуть десятки тисяч. Ми не маємо доступу, ми бачимо лише скудні відеокадри з Маріуполя. Ми бачимо, що могили людей просто у дворах, тобто їх, братські могили, створювали прямо там, де були ці жертви. Скільки їх ще є під завалами, ніхто не знає. Місто фактично наполовину окуповане, тому доступу немає. Але порівнюючи з тими трагедіями, які відбувалися в інших містах, там, де ми отримали доступ, де ми порахували кількість жертв, у Маріуполі це, безумовно, десятки тисяч цивільних людей", - заявив Шмигаль.