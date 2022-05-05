УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13248 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 683 12

В ЄС обговорюють можливість передачі російських активів Україні, - Шмигаль

украина,евросоюз

Очільники європейських країн обговорюють можливість передачі російських активів Україні.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Арештовані активи рф мають піти на відновлення зруйнованого в Україні майна. Це питання справедливості. Такі слова почув сьогодні від керівників європейських країн на полях Міжнародної конференції донорів. У ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок", - наголосив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморожені санкціями активи росіян потрібно конфіскувати для відновлення України, - Мішель

Автор: 

Євросоюз (13638) Шмигаль Денис (4640) актив (241)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
только в руки этим с ОП ничего не давайте
показати весь коментар
05.05.2022 21:19 Відповісти
+2
Про це треба дбати заздалегідь
показати весь коментар
05.05.2022 21:13 Відповісти
+1
Обговорюють? Значить ні про що.
показати весь коментар
05.05.2022 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про це треба дбати заздалегідь
показати весь коментар
05.05.2022 21:13 Відповісти
деньги передавать - только после выборов и смены власти а то так и будеи миллионами за границами шарится
показати весь коментар
05.05.2022 23:22 Відповісти
только в руки этим с ОП ничего не давайте
показати весь коментар
05.05.2022 21:19 Відповісти
Що значить не давайте? Вони вже усе поділили
показати весь коментар
05.05.2022 21:53 Відповісти
хрена им на рыло
показати весь коментар
05.05.2022 23:23 Відповісти
Обговорюють? Значить ні про що.
показати весь коментар
05.05.2022 21:22 Відповісти
этой зеленой власти я бы ничего не давал - от слова вообще
показати весь коментар
05.05.2022 23:24 Відповісти
Зеленский уже подписал указ о создании Совета по восстановлению Украины. Во главе со Шмыгалем, и, угадайте с трёх раз, с кем ещё?
https://focus.ua/*******-novosti/513090-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-sozdanii-soveta-po-vosstanovleniyu-ukrainy
показати весь коментар
05.05.2022 21:30 Відповісти
Дивно було б якби зелений гнійник назначив розпорядником коштів якогось шабуніна, чи агента набу - Шевченка.
показати весь коментар
05.05.2022 21:34 Відповісти
Опять дЕрмак всемогущий
показати весь коментар
05.05.2022 21:46 Відповісти
Як не терпиться поділити шкуру ще пока не вбитого медведя, Беня заглядає із за рогу , щоб і йому щось перепало ,, захисничку'' і Контора президента руки потирає на цьому баблі гарно можна поповнити овшори. Так що на майбутнє бійка за владні кабінети буде гаряча,а так що братану Єрмака треба готуватися до розпродажу посад, скласти прейскурант цін по окремих посадах.
А тим часом ,, в'ялічайший'' репетує про негайний вступ до ЄС не так давно волав про НАТО ,при цьому не зробив ні кроку по корупції. І не треба кіпішу ,віддай Беню Коломойського США це буде 50% гарантії того що тебе хтось буде слухати.
показати весь коментар
06.05.2022 08:04 Відповісти
Обсуждайте-обсуждайте..... . Кстати, все правильно. Ведь бабло пока там крутится и давно.
показати весь коментар
26.05.2022 06:31 Відповісти
 
 