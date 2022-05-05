В ЄС обговорюють можливість передачі російських активів Україні, - Шмигаль

Очільники європейських країн обговорюють можливість передачі російських активів Україні.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Арештовані активи рф мають піти на відновлення зруйнованого в Україні майна. Це питання справедливості. Такі слова почув сьогодні від керівників європейських країн на полях Міжнародної конференції донорів. У ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок", - наголосив прем'єр-міністр.

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