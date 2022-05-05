В ЄС обговорюють можливість передачі російських активів Україні, - Шмигаль
Очільники європейських країн обговорюють можливість передачі російських активів Україні.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Арештовані активи рф мають піти на відновлення зруйнованого в Україні майна. Це питання справедливості. Такі слова почув сьогодні від керівників європейських країн на полях Міжнародної конференції донорів. У ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок", - наголосив прем'єр-міністр.
Топ коментарі
+7 DemianBond #460737
показати весь коментар05.05.2022 21:19 Відповісти Посилання
+2 Ksenia VB
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+1 Garry Grant
показати весь коментар05.05.2022 21:22 Відповісти Посилання
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А тим часом ,, в'ялічайший'' репетує про негайний вступ до ЄС не так давно волав про НАТО ,при цьому не зробив ні кроку по корупції. І не треба кіпішу ,віддай Беню Коломойського США це буде 50% гарантії того що тебе хтось буде слухати.