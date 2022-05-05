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Новости Война
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В ЕС обсуждают возможность передачи российских активов Украине, - Шмыгаль

украина,евросоюз

Главы европейских стран обсуждают возможность передачи российских активов Украине.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Арестованные активы России должны пойти на восстановление разрушенного в Украине имущества. Это вопросы справедливости. Такие слова услышал сегодня от руководителей европейских стран на полях Международной конференции доноров. В ЕС активно обсуждают такую возможность, и мы благодарны нашим партнерам за этот шаг", - подчеркнул премьер-министр.

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Евросоюз (17265) Шмыгаль Денис (2723) актив (94)


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Топ комментарии
+7
только в руки этим с ОП ничего не давайте
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05.05.2022 21:19
+2
Про це треба дбати заздалегідь
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05.05.2022 21:13
+1
Обговорюють? Значить ні про що.
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05.05.2022 21:22
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Про це треба дбати заздалегідь
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05.05.2022 21:13 Ответить
деньги передавать - только после выборов и смены власти а то так и будеи миллионами за границами шарится
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05.05.2022 23:22 Ответить
только в руки этим с ОП ничего не давайте
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05.05.2022 21:19 Ответить
Що значить не давайте? Вони вже усе поділили
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05.05.2022 21:53 Ответить
хрена им на рыло
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05.05.2022 23:23 Ответить
Обговорюють? Значить ні про що.
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05.05.2022 21:22 Ответить
этой зеленой власти я бы ничего не давал - от слова вообще
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05.05.2022 23:24 Ответить
Зеленский уже подписал указ о создании Совета по восстановлению Украины. Во главе со Шмыгалем, и, угадайте с трёх раз, с кем ещё?
https://focus.ua/*******-novosti/513090-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-sozdanii-soveta-po-vosstanovleniyu-ukrainy
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05.05.2022 21:30 Ответить
Дивно було б якби зелений гнійник назначив розпорядником коштів якогось шабуніна, чи агента набу - Шевченка.
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05.05.2022 21:34 Ответить
Опять дЕрмак всемогущий
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05.05.2022 21:46 Ответить
Як не терпиться поділити шкуру ще пока не вбитого медведя, Беня заглядає із за рогу , щоб і йому щось перепало ,, захисничку'' і Контора президента руки потирає на цьому баблі гарно можна поповнити овшори. Так що на майбутнє бійка за владні кабінети буде гаряча,а так що братану Єрмака треба готуватися до розпродажу посад, скласти прейскурант цін по окремих посадах.
А тим часом ,, в'ялічайший'' репетує про негайний вступ до ЄС не так давно волав про НАТО ,при цьому не зробив ні кроку по корупції. І не треба кіпішу ,віддай Беню Коломойського США це буде 50% гарантії того що тебе хтось буде слухати.
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06.05.2022 08:04 Ответить
Обсуждайте-обсуждайте..... . Кстати, все правильно. Ведь бабло пока там крутится и давно.
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26.05.2022 06:31 Ответить
 
 