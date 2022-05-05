В ЕС обсуждают возможность передачи российских активов Украине, - Шмыгаль

Главы европейских стран обсуждают возможность передачи российских активов Украине.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Арестованные активы России должны пойти на восстановление разрушенного в Украине имущества. Это вопросы справедливости. Такие слова услышал сегодня от руководителей европейских стран на полях Международной конференции доноров. В ЕС активно обсуждают такую возможность, и мы благодарны нашим партнерам за этот шаг", - подчеркнул премьер-министр.

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