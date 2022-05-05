В ЕС обсуждают возможность передачи российских активов Украине, - Шмыгаль
Главы европейских стран обсуждают возможность передачи российских активов Украине.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Арестованные активы России должны пойти на восстановление разрушенного в Украине имущества. Это вопросы справедливости. Такие слова услышал сегодня от руководителей европейских стран на полях Международной конференции доноров. В ЕС активно обсуждают такую возможность, и мы благодарны нашим партнерам за этот шаг", - подчеркнул премьер-министр.
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А тим часом ,, в'ялічайший'' репетує про негайний вступ до ЄС не так давно волав про НАТО ,при цьому не зробив ні кроку по корупції. І не треба кіпішу ,віддай Беню Коломойського США це буде 50% гарантії того що тебе хтось буде слухати.