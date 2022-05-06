9 травня Росія офіційно оголосить Україні війну, - Шмигаль

Російська Федерація 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну. Остаточне рішення про це ще має ухвалити Путін.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"За даними партнерських спецслужб, у Росії є такі наміри: 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві, за даними партнерських спецслужб", - сказав він.

Водночас очільник українського уряду зазначив, що остаточне рішення про оголшення війни ще має прийняти президент РФ Путін.

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