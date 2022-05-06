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Новости Агрессия России против Украины Война
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9 мая Россия официально объявит Украине войну, - Шмыгаль

путин,путін

Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну. Окончательное решение еще предстоит принять Путину.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"По данным партнерских спецслужб, у России есть следующие намерения: 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб", - сказал он.

В то же время глава украинского правительства отметил, что окончательное решение об объявлении войны еще предстоит принять президенту РФ Путину.

Читайте также: Путин тайными указами награждает ликвидированных в Украине, которых рекордно много

Автор: 

путин владимир (31540) россия (96125) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+70
это значит то , что мы можем смело ******* их города , мосты, села, можем ******* по моцкве и питеру .
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06.05.2022 14:31 Ответить
+59
Крыса загнанная в угол делает последний рывок, для того, чтобы быть раздавленной сапогом ВСУ.
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06.05.2022 14:23 Ответить
+46
відразу піся об'яви нам,нарешті таки війни,потрібно
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06.05.2022 14:25 Ответить
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Страница 2 из 2
И сразу после этого нападет...
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06.05.2022 14:42 Ответить
І шо?
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06.05.2022 14:44 Ответить
Современная Россия - это нацистская Германия периода 1920-1930 годов

Россия идёт след в след по стопам нацистской Германии.

Хотите понять, откуда берется риторика Путина, Лаврова и прочей нацистской дряни? Почитайте обращение Гитлера к немецкому народу 22.06.1941 в день нападения на СССР. "Англосаксы", "долго окружали Германию", "мы вынуждены обороняться" - прям списано один в один у своего духовного папаши

"Прекратите б ессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"

Гитлер британцам во время Битвьі за Британию

Ватники пишут, что «теперь Россию будут бояться и уважать».
Нет, господа, будут опасаться и презирать.
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06.05.2022 14:44 Ответить
вперше це звернення опублікував Піхоя архівіст при Ельцині. При путіні знов засекретили, щоб не було видно плагіатуВольдемара.
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06.05.2022 15:08 Ответить
Я за нього радий. Яка на хрін різниця, об'явить не об'явить.
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06.05.2022 14:45 Ответить
пуйлу мяса не хватает, нет желающих погибнуть в чужой стране (неизвестно за что). Чтоб провести принудительную мобилизацию, нужен повод, вот он. Теперь фсб русню будут дубинками пхать в автозак и на донбас...
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06.05.2022 14:57 Ответить
Moglji bi ih srazu vestji v mjasokombinat. Kakaja raznjica?
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06.05.2022 18:00 Ответить
Шмыгаванга! Займись делом и перестань нести всякий бред. Сосредоточься лучше на том, чтобы к 9 мая был освобожден Мариуполь. От такого подарка у путлера будет передоз от собственных испражнений в своем бункере.
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06.05.2022 14:45 Ответить
Значить 9 травня як день перемоги остаточно буде дискредитоване і стане ототожнюватися з днем оголошення війни Україні. Теж не погано, нарешті цю дату ніхто в здоровому глузді не буде святкувати.
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06.05.2022 14:46 Ответить
Путин хочет одним махом поставить под удар все военные заводы
базы ВВС и склады - умница, ничего не скажешь.
Будет расхерачены все его горе-бункеры с жалкой глубиной 200 м -
координаты хорошо известны.
Путин сделает 9 мая днём ******* России - чтобы праздновать
эту дату был способен только обкуренный недоумок.
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06.05.2022 16:07 Ответить
Ну і що? А у 2014 році що було ? А зараз ?
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06.05.2022 14:46 Ответить
просто зе власть теперь старается реагировать на заявления запада по другому после того как они( зе власть) посылали предупреждения западных разведок перед началом войны. Теперь после жёсткой критики перестраховываются
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06.05.2022 14:49 Ответить
Напугали тётю Дусю...
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06.05.2022 14:50 Ответить
Путин объявит войну с башни танка "Армата".
Он не будет отсиживаться в бункере.
Дочки поедут на фронт санитарками.
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06.05.2022 16:01 Ответить
Сон после зомбоящика.

Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова - санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
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06.05.2022 16:16 Ответить
Шмигаль сподівється що всі хто злякаються підтримуватимуть Зелю в переговорорах і погодяться на всі умови Путлера. ?
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06.05.2022 14:50 Ответить
Це він тобі сказав?
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06.05.2022 16:17 Ответить
Копай могилы: Потянет ли Россия всеобщую мобилизацию?
https://www.youtube.com/watch?v=sV5gkJv50co
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06.05.2022 14:50 Ответить
мобілізацию-то потянєт, но економіку догробіт за два квартала
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06.05.2022 19:37 Ответить
Багато що змінює. Лише один факт. Тепер офіційні союзники по одкб, вже не кажучи про білорусь - союзну державу, мають офіційно підтримати парашу.
Багато що змінюється у міжнародних відносинах, мордор може офіційно оголошувати війну всім союзникам України, або тим, хто надає їй будь-яку допомогу і т.д.
Тому - війна Україні, а під кацапську роздачу може потрапити будь-хто.
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06.05.2022 14:52 Ответить
А щаззз! Якщо навіть Лукашеску забив на кацапів, казахи розженуться своїх на забій слати.
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06.05.2022 15:30 Ответить
здається, одкб має вступатися за свого члена тільки в разі нападу на нього.
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06.05.2022 15:33 Ответить
не неси х*йню. підтримати союзники повинні в разі нападу на паРашу, а ніяк не нападу паРаші на когось. пара
а на міжнародній арені кому паРаша зможе об'явити війну? Британії? США? чи може ще якій країні НАТО? не сміши.
під кацапську роздачу можуть потрапити лише самі кацапи.
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06.05.2022 15:54 Ответить
Так, але русня може оголосити нападом на себе що завгодно, підірвуть якусь парашу у Белгороді і скажуть що це на них напали, вже проходили таке в Казахстані.
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06.05.2022 18:26 Ответить
для цього ніякого оголошення війни не треба. але тут справа зовсім в іншому: той же Казахстан дуже товсто натякнув *****, що як би він не нахилявся, воювати за нього в Україну вони не підуть за жодних обставин. за лукашеску я вже зовсім мовчу. от і все ОДКБ.
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06.05.2022 19:18 Ответить
Обьявление войны.. для нас это пустой звук.. так как мы вещи и так называем как есть.. А вот на расеюшке.. будет шок. и любопытно они ж воюют с нато и америкой.. может им пусть и обьявляют?
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06.05.2022 14:54 Ответить
Объявление войны россией вызовет тучу юридических последствий, как внутри страны, так и на международой арене. И последствия в основном будут отрицательные. Страна, объявившая другой стране войну, получает автоматом тучу бонусов в виде недействительных договоров и контрактов с ней. Тут даже тяжело подсчитать что и где сломается.
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06.05.2022 15:54 Ответить
А до сих пір все було тихо і мирно...
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06.05.2022 14:55 Ответить
Нехай оголошує... Ще більше військоматів зпалять на рашці. Думає, що всі так і кинуться призиватись на бійню.
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06.05.2022 14:55 Ответить
А ЧТО СЕЙЧАС НЕ ВОЙНА,СЛАВА УКРАИНЕ ! ТОГДА ДО ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ АГРЕССОРА!
СЛАВА ВСУ!
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06.05.2022 14:55 Ответить
Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності

Денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистскмх установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но также в сфере культуры и образования

Денацификация неизбежно будет являться деукраинизацией

Денацификация Украины- это ее незбежная деевропизация

https://chas.news/news/rosiiski-pidkontrolni-kremlyu-zmi-vidkrito-govoryat-pro-neobhidnist-etnotsidu-skrinshot
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06.05.2022 14:59 Ответить
Денацификация неизбежно будет являться деукраинизацией-русификацией.
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06.05.2022 15:07 Ответить
Та шо всі дрочать на те шо це х..ло оголосить чи не оголосить... Робіть свою справу, війна вже півтора місяці повним ходом їб..ше, що ***** у нього війська чи ракет удвічі більше стане після оголошення?
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06.05.2022 15:02 Ответить
Чому півтора місяці? Вже майже 2,5.
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06.05.2022 15:05 Ответить
Вiсiм рокiв iде вiйна!
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06.05.2022 15:11 Ответить
РІзниця є і велика.

Тільки барани не розуміють цього. По-перше, неофіційна війна може швидше закінчитися. А, отже, менше наших військових загине.

Офіційна ж війна може мобілізувати всю росію на війну з Україною. А це не жарти. Бо ресурс у ворога надто великий.
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06.05.2022 15:57 Ответить
Разница только в количестве орков, Техника и так тут вся. Марш бросок орков превратится в фарш бросок. Получат еще кучу санкций и быстро сядут в дефол
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06.05.2022 16:13 Ответить
Не может он всю Россию мобилизировать. Это логистика и много чего другого.
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06.05.2022 16:18 Ответить
Немає різниці. Війна по повній зараз, але без проголошення. З проголошенням нічого не змінеться. І що там мобілізовувати ще? Дітей та інвалідів?
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06.05.2022 16:55 Ответить
Вы, не в курсе? Мобилизационный, реальный потенциал рашки 1200000 человек. Это реальность!!!
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06.05.2022 20:02 Ответить
мало нулей нарисовал, чмо лишнехромосомное
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07.05.2022 18:34 Ответить
Наконец, слышу реалиста. А то читаю, все шапкозакидатели 99 процентов
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06.05.2022 20:00 Ответить
это ты бутылку слышишь, на который сидишь
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07.05.2022 18:35 Ответить
Це він зрозумів, що Україна це не окремі міфічні бандерівці, а цілий народ?
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06.05.2022 15:03 Ответить
оооо, новенький шмигаль-боневтік. то вже треба нагнітати и треба панікувати чи це тільки перед війною не треба?
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06.05.2022 15:04 Ответить
А може він свою власну гру починає...
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06.05.2022 15:08 Ответить
Нам то чого панікувати? В нас війна йде вісім років поспіль. Остання фаза загострення вже майже 2,5 місяці. Так що від цієї можливої заяви для нас суттєво нічого не змінюється окрім того що збільшиться інтенсивність набору гарматного кацапського мʼяса. Сподіваюсь ми цей дисбаланс вирівняємо належною кількістю західної важкої зброї. А ось для кацапів все радикально змінюється з обʼявою війни та повної мобілізації. Доречі не тільки тим, що шансів більше у них стане загинути тут. Вся економіка країни буде переведена на військові рійки. Автоматично можуть бути відмінені всі комерційні та ділові угоди, бо настає форсмажор. Чи витримають вони це? Чи сподобається все це так званому "глубінному народу"? Питання риторичні. Так що подивимось. Мені здається, що навряд вони на це підуть. Але хто зна що у макітрі хворого ботоксного бункерного ушльопка.
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06.05.2022 15:24 Ответить
Де тут нагнітання? Уряд зараз робить те ж саме, що декілька місяців поспіль до 24-го лютого робили США, повідомляли про наміри паРаші з метою, що вона їх якщо не змінить, то хоча б посуне у часі.
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06.05.2022 18:29 Ответить
Москвичей и питерцев бросит, когда закончатся боевые буряты и кадыровцы?
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06.05.2022 15:05 Ответить
Масквічі та пітєрци це ті ж самі буряти з кадировцями, але вже з унітазами.
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06.05.2022 15:17 Ответить
Будуть бігати від мобілізації, прудкіше ніж дідько від ладану!
Бо одна справа, начепити футболку з нацистською символікою та підгавкувати пропагандонам, а зовсім інша - самому здохнути в Україні!
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06.05.2022 15:18 Ответить
Объявление войны выражается в особого рода действиях в рамках международного дипломатического протокола, указывающих на то, что мир между данными государствами нарушен и предстоит вооружённая борьба между ними. Прекращается деятельность дипломатических органов, разного рода представительств и миссий стороны противника.
После Второй мировой войны в мировой практике, воюющие государства как правило избегают формального объявления войны, равно как и формулировки «война» для военных конфликтов.Формальное объявление войны было редкостью уже к концу XVIII века и практически исчезло во второй половине XX века
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06.05.2022 15:11 Ответить
Не нагнетайте панику. Руские тоже люди. Они не могут на нас напасть.
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06.05.2022 15:11 Ответить
утворений рузге новий антиукраїнський союз називатись або паравушанок. Тюбетейкі поки відмовились.
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06.05.2022 15:12 Ответить
Проснувся нарешті ... Спочатку розпочав війну , а потім , більше ніж через два місяці - її оголосив ,, все в дусі ***** .
Ну , тим гірше для кацапів . Там , за міжнародними законами , країна яка оголошує офіційну війну іншій країні , підлягає міжнародній ізоляції .
Тримайте додаткові санкції , довбодятли . .
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06.05.2022 15:13 Ответить
А тепер будемо дивитись, як кацапи бігають від товарища майора з воєнкомату

Одне діло, коли орки такі круті сидять на дивані та кричать "расія вєлікая страна", а інше діло, їхати самим в Україну та дохнути
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06.05.2022 15:14 Ответить
Що з того?
Зараз придурків ловлять і відправляють в Україну, бо бажаючих нема.
Якщо назвуть війну, війною, то будуть так само ловити гарматне м'ясо!
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06.05.2022 15:14 Ответить
В Московії дилема: як убезпечитись, коли строковики та контрактники повернуть зброю проти вищого керівництва яке розпочало війну???
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06.05.2022 15:17 Ответить
китайський погляд на найближче майбутнє росії

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06.05.2022 15:20 Ответить
это фейк.
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06.05.2022 17:31 Ответить
Эта карта имеет другое значение. Удивляет, не понимая постить фейки! Зачем?
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06.05.2022 20:06 Ответить
Зато бутылка на которой ты сидишь, имеет одно значение
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07.05.2022 18:38 Ответить
МИ

ВБ'ЄМО

ВАС

УСІХ

!!!
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06.05.2022 15:22 Ответить
дАбро пАжаловать в АД!

Слава Ісусу Христу!
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06.05.2022 16:37 Ответить
Не вірю що проголосить. Це буде означати залізний занавіс в прямому сенсі слова. Всьому чоловічому населенню параші буде заборонено покидати терени кацапстану, не залежно від того, мобілізовані вони чи ні.
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06.05.2022 15:25 Ответить
Ковровые бомбометания по городам, использование ОМП, концлагеря в т.ч. для россиян с украинским прошлым (происхождения или гражданства), массовая мобилизация, перевод экономики на военные нужды, и прочее. Единственное, за что стоит переживать - первые 2 пункта, тогда мы можем потерять не 20-30 тыс гражданских как сейчас, а до 500, может и больше - причем большинство от сопутствующих факторов и последствий. Но рашке тогда вообще ****** полный - даже всякие орбаны от нее отвернутся. И да, одкб это деюре оборонительная организация, и не обязана выступать на стороне раши в случае объявлению ею войны кому либо
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06.05.2022 15:29 Ответить
я так зрозумів шмигаль самий крутий контрозвідник , цікаво де ж він був коли Зеленський на шашлики усіх кликав , чи комунікації не було?
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06.05.2022 15:33 Ответить
Всё надо читать,а не только заголовок.
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07.05.2022 20:01 Ответить
І цю новину нам повідомляє не війскове керівництво, а цивільне, не ну добре хоч не арестович, хоча..
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06.05.2022 15:37 Ответить
бльо я уписявся зачем пугать и так ..торпедируют скоро осталось три города..западная не всчет...а еще кировоград и кременчуг..ну 5..а он пугае а толку..
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06.05.2022 15:48 Ответить
Новость старая,зачем ее повторять?Ждем заявления остальных и главное от самого бубочки
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06.05.2022 15:50 Ответить
Первое, что получит путин после объявления войны - удар по Москве.
По кремлю.
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06.05.2022 15:54 Ответить
асфальтом??
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06.05.2022 23:48 Ответить
И, кстати, удар по Питеру - чтобы он не сомневался.
Достала уже колыбель ыевалюции.
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06.05.2022 15:57 Ответить
Toljko neitronnoi bomboi. Arhitektura tam vse taki krasivaja.
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06.05.2022 18:06 Ответить
засранные дворы-колодцы?
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07.05.2022 18:40 Ответить
И кооператив "Озеро" будет расхерачен.
Станет просто озеро.
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06.05.2022 15:58 Ответить
Ничего не поменяется, ну мобилизация ещё больше раскачает рашку изнутри
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06.05.2022 16:13 Ответить
Ну як Шмигаль воду в Крим вже подав бо там "наші "люди ?
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06.05.2022 16:16 Ответить
Якось не логічно ...Пропагандони та влада рф кричать у всю горлянку шо рф воює з НАТО , а війну чомусь оголошують Україні , воюють з НАТО - а ******** Харків та Запоріжжя...🤷
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06.05.2022 16:46 Ответить
Ничего не изменится думаю, но надо готовится к худщему варианту
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06.05.2022 16:53 Ответить
Не нагнетай, шмигаль, ти гірше скабєєвой. Готуйся до шашликів, а то інвестиції падають. Ще навіть ударна група не готова...
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06.05.2022 17:09 Ответить
Не в лоб так по лобу! Обявляйте что хотите, главное что бы у нас было чем качественно и массово вас уничтожать...
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06.05.2022 17:38 Ответить
Якщо спецоперація - за відмову воювати можуть лише дати ай-яй-яй: в характеристику написати що "проявіл трусость" і звільнити з "вовчим білетом". А якщо війна - військовий трибунал і тюрма (а можуть запровадити і розстріл)
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06.05.2022 17:49 Ответить
Это потому, что его бойцы пишут отказы и нет закона, позволяющего отказ отклонить.

Обьявление войны сейчас это по сути признание того, что они проигрывают.
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06.05.2022 18:01 Ответить
Ху#лу не потрібні закони для одноосібної диктаторської форми правління.
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06.05.2022 18:32 Ответить
По Женевській конвенції сторона котра захищається не проголошує війну. Тому нам до сракі .
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06.05.2022 18:03 Ответить
Тоді це смертний вирок параші. За війну, вже виграбати буде від всіх. (хоча може таке бути, що у ЕС лише напружаться, але не втручатимуться, бо 3тя світова почнеться)
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06.05.2022 18:06 Ответить
На месте президента США или Англии я бы в случает объявления войны передал бы ядерное оружие Украине. И поверьте Х*йло моментально сдуется.
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06.05.2022 18:17 Ответить
Первое- вы не на месте президентов, слава богу. Второе, вот просто интересно, перед тем как постить явный бред, как вы себе представляете это? Ну ядерное оружие? Передать , ну серьезно? Блин, вам пора в школу вернуться и не писать бред!
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06.05.2022 20:09 Ответить
А наявнисть ядерної зброї потенційно у Ізраїля, Індії, Пакистану, чучхе, які не входять в ядерний клуб - це "брєд"?
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06.05.2022 22:17 Ответить
Забздел, набутылочник лишнехромосомный?
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07.05.2022 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-/about еще один кацапский ютубканал. отправляем жалобы для его блокировки
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09.05.2022 11:49 Ответить
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