9 мая Россия официально объявит Украине войну, - Шмыгаль
Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну. Окончательное решение еще предстоит принять Путину.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"По данным партнерских спецслужб, у России есть следующие намерения: 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб", - сказал он.
В то же время глава украинского правительства отметил, что окончательное решение об объявлении войны еще предстоит принять президенту РФ Путину.
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+70 Валерий Викторович #508978
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Россия идёт след в след по стопам нацистской Германии.
Хотите понять, откуда берется риторика Путина, Лаврова и прочей нацистской дряни? Почитайте обращение Гитлера к немецкому народу 22.06.1941 в день нападения на СССР. "Англосаксы", "долго окружали Германию", "мы вынуждены обороняться" - прям списано один в один у своего духовного папаши
"Прекратите б ессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"
Гитлер британцам во время Битвьі за Британию
Ватники пишут, что «теперь Россию будут бояться и уважать».
Нет, господа, будут опасаться и презирать.
базы ВВС и склады - умница, ничего не скажешь.
Будет расхерачены все его горе-бункеры с жалкой глубиной 200 м -
координаты хорошо известны.
Путин сделает 9 мая днём ******* России - чтобы праздновать
эту дату был способен только обкуренный недоумок.
Он не будет отсиживаться в бункере.
Дочки поедут на фронт санитарками.
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова - санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
https://www.youtube.com/watch?v=sV5gkJv50co
Багато що змінюється у міжнародних відносинах, мордор може офіційно оголошувати війну всім союзникам України, або тим, хто надає їй будь-яку допомогу і т.д.
Тому - війна Україні, а під кацапську роздачу може потрапити будь-хто.
а на міжнародній арені кому паРаша зможе об'явити війну? Британії? США? чи може ще якій країні НАТО? не сміши.
під кацапську роздачу можуть потрапити лише самі кацапи.
СЛАВА ВСУ!
Денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистскмх установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но также в сфере культуры и образования
Денацификация неизбежно будет являться деукраинизацией
Денацификация Украины- это ее незбежная деевропизация
https://chas.news/news/rosiiski-pidkontrolni-kremlyu-zmi-vidkrito-govoryat-pro-neobhidnist-etnotsidu-skrinshot
Тільки барани не розуміють цього. По-перше, неофіційна війна може швидше закінчитися. А, отже, менше наших військових загине.
Офіційна ж війна може мобілізувати всю росію на війну з Україною. А це не жарти. Бо ресурс у ворога надто великий.
Бо одна справа, начепити футболку з нацистською символікою та підгавкувати пропагандонам, а зовсім інша - самому здохнути в Україні!
После Второй мировой войны в мировой практике, воюющие государства как правило избегают формального объявления войны, равно как и формулировки «война» для военных конфликтов.Формальное объявление войны было редкостью уже к концу XVIII века и практически исчезло во второй половине XX века
Ну , тим гірше для кацапів . Там , за міжнародними законами , країна яка оголошує офіційну війну іншій країні , підлягає міжнародній ізоляції .
Тримайте додаткові санкції , довбодятли . .
Одне діло, коли орки такі круті сидять на дивані та кричать "расія вєлікая страна", а інше діло, їхати самим в Україну та дохнути
Зараз придурків ловлять і відправляють в Україну, бо бажаючих нема.
Якщо назвуть війну, війною, то будуть так само ловити гарматне м'ясо!
ВБ'ЄМО
ВАС
УСІХ
!!!
Слава Ісусу Христу!
По кремлю.
Достала уже колыбель ыевалюции.
Станет просто озеро.
Обьявление войны сейчас это по сути признание того, что они проигрывают.