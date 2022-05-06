9 мая Россия официально объявит Украине войну, - Шмыгаль

Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну. Окончательное решение еще предстоит принять Путину.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"По данным партнерских спецслужб, у России есть следующие намерения: 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб", - сказал он.

В то же время глава украинского правительства отметил, что окончательное решение об объявлении войны еще предстоит принять президенту РФ Путину.

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