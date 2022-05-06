В Мариуполе уничтожено более 95% зданий, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Мариуполе в результате российской агрессии уничтожено более 95% всех сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP.

"В Мариуполе чрезвычайно тяжелая ситуация. Как говорил мэр Мариуполя: "Если где-то есть ад на земле, он сегодня в Мариуполе". Там действительно уничтожено свыше 95% всех сооружений, в том числе гражданских, жилье людей. "Азовсталь" остается окруженной, идут тяжелые бои. Вчера-сегодня российские войска пытались прорваться и заходили уже в периметр завода", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что украинские защитники достойно отражают атаки россиян.

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"Защищают этот... клочок земли, оставшийся свободным в этом городе. Там, к сожалению, остаются гражданские - женщины и дети... Мы работаем с ООН - удалось организовать один зеленый коридор. Совместно с Организацией Объединенных Наций мы вывезли 156 первых людей из "Азовстали", сейчас добиваемся, чтобы россияне дали согласование и дали возможность вывезти остальных гражданских с "Азовстали", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что не владеет точной информацией о количестве жертв среди мирного населения в Мариуполе.

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"Я только могу подтвердить, что это действительно будут десятки тысяч. У нас нет доступа, мы видим только скудные видеокадры из Мариуполя. Мы видим, что могилы людей прямо во дворах, то есть их братские могилы создавали прямо там, где были эти жертвы. Сколько их еще под завалами - никто не знает.. Город фактически наполовину оккупирован, поэтому доступа нет. Но, сравнивая с теми трагедиями, которые происходили в других городах, там, где мы получили доступ, где мы посчитали количество жертв, в Мариуполе это, безусловно, десятки тысяч гражданских людей", – заявил Шмыгаль.