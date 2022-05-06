Мы готовы обсуждать любую помощь, - США о возможности списания долга Украине

США готовы изучить разные варианты помощи Украине в войне против России. На вопрос о возможности списания внешнего долга Киеву ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – сказала Псаки.

По ее словам, в Белом доме понимают, что гуманитарная помощь Украине будет принимать разные формы и жизненно важна в войне против России.

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