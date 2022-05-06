Мы готовы обсуждать любую помощь, - США о возможности списания долга Украине
США готовы изучить разные варианты помощи Украине в войне против России. На вопрос о возможности списания внешнего долга Киеву ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.
"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – сказала Псаки.
По ее словам, в Белом доме понимают, что гуманитарная помощь Украине будет принимать разные формы и жизненно важна в войне против России.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Списания государственного долга не будет, - Гетманцев
Топ комментарии
+22 Павло ШОвте
показать весь комментарий06.05.2022 21:29 Ответить Ссылка
+10 Evgeny N
показать весь комментарий06.05.2022 21:28 Ответить Ссылка
+9 Елена Мазуренко
показать весь комментарий06.05.2022 21:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США можуть списати борг, який Україна має перед США, але не усі борги, які Україна має перед іншими кредиторами.
Навіть борг перед США якщо і буде списаний, то не за гарні очи а на певних умовах.
Ніхто не буде фінансувати українських олігархів через списання боргу.
чи вірогідніше попросять віддати їм Каломойського для пожиттєвої відсидки у Гуантанамо?
Перераховані вами проблеми, жодним чином не є глобальними і вирішуються чи не вирішуються на локальному рівні.
Геополітичне питання - чи готове українське суспільство по війні перевести власну державу з колії олігархічно-клептократичної ситеми управління до дійсної капіталістично (ще називають ліберальної) - демократичної системи управління.
Це головна умова, яку США, Канада, ЄС поставили перед Україною ще 2014 року і вона залишається у силі.
Ви можливо памятаєте які були підстави конфлікту вайс-президента Байдена з президентом Порошенком.
Ви можливо також звернули увагу на дистанціювання і небажання президента Байдена до прямих контактів і безпосередньої співпраці з чиним президентом Зеленскім, попри усі намагання ОПУ.
Причина єдинна - жоден з перерахованих президентів, попри різницю між ними і їхніми політсилами, не бажав і не бажає зміни внутрішньої політичної системи в Україні.
І у обидвох випадках українське суспільство не продемонструвало свою готовність до змін. утримуючи Україну у сірій зоні невизначености.
1. Ніхто не буде фінансувати українських олігархів через списання боргу.
Принципова помилка. МВФ і Ко вже профінансували українських олігархів, видавши кредити.
А от повернення цих кредитів - фінансує український народ. - відома схема.
2. США можуть списати борг, який Україна має перед США, але не усі борги
США можуть списати деякі кредитні кошти, видані урядом США Україні згідно законодавства США.
Тепер про інші кредити США і МВФ (не секрет, що гроші МВФ - це 70% США). США і МВФ можуть відмовитись від відсотків по таким кредитам, а сплату тіла кредиту відтермінувати на 10 - 25 років і реструктуризувати.
По кредитам інших країн і фінансових структур. США можуть посприяти у вирішенні питання аналогічно викладеному вище.
3. Навіть борг перед США якщо і буде списаний, то не за гарні очи а на певних умовах.
Ви плутаєте борги по вже отриманим коштам з майбутніми (надіюсь, що будуть) інвестиціями.
Кошти вже видані і сьогодні іде процес видачі. Але умова одна - зберегти статус-кво України (перемогу у війні, демократію).
А от по майбутнім інвестиціям і "плану Маршала" - тут я з вами згоден - вже ніхто не буде давати гроші корумпованій олігархічній системі.
1. МВФ не політична а радше комерційна інституція, головною задачею якої є підтримання відносного економічного балансу між багатими і бідними країнами шляхом низького % кредитування. Для позик МВФ першочерговим критерієм є домовленості і угоди урядів з МВФ і передбачувана спроможність держав повертати позики.
На таких умовах побудовані взаємини між МВФ і Україною і іншими державами, незалежно від політичного керівництва.
2. США сьогодні найбагатша країна світу і при належних кондиціях в Україні можуть собі дозволити списати власну урядову позику Україні.
Стосовно інших кредиторів, у системі ліберальної демократії грубий тиск, шантаж і примус є неприйнятні. Як ви думаєте, чому Німеччина не постачає зброю Україні, попри сприяння у цьому питані з боку США? Угорський уряд бойкотує санкції не боячись серйозних наслідків за свої дії?
Тож питань кредитування буде вирішуватися виключно кредиторами. США не будуть вказувати чи диктувати іншим кредиторам.
3. Уряди США і Канади не роблять комерційних інвестицій у виробничи/продуктові сфери інших країн. Урядові інвестиції у інші країни спрямовані виключно на розвиток суспільства, становлення демократичних інституцій, економічна допомога населенню. Якщо вкладання таких коштів можна назвати інвестиціями.
Усі комерційні інвестиції у виробничи сфери робляться виключно приватними інвесторами і комерційними позаурядовими ентерпрайзами. Справа уряду лиш контроль і регулювання для запобігання зловживань у індустрії інвесторів.
План Маршала, якщо до нього дійде, у сьогоднішніх умовах скорше всього не буде як державні фінанси однієї країни іншій а радше фінансування приватними інвесторами при сприяні через законодавчи акти і ґарантії країни інвесторів.
Чи згодиться приватний сектор фінансувати відбудову України і чи вважатимуть уряди безпечним сприяти і ґарантувати, залежить від спроможности українського суспільства змінитися самому і змінити свою країну. Змінити це значить покінчити з 30-річним перебуваням у сірій зоні невизначености і не імітований а реальний рух до вільного цивілізованого світу.