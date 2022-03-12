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внешний долг (48) списание долгов (19) Гетманцев (389)

Списания государственного долга не будет, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Война в Украине

Списания государственного долга не будет, - Гетманцев

Украина будет обслуживать государственный долг, его не будут списывать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства международной поддержки существенно компенсируют потери бюджета, но в его наполнении Украина должна рассчитывать на себя, - Гетманцев

"Вопрос по госдолгу должен решать министр финансов, это его решение... У него достаточно информации для этого. Могу сказать один - списываться долг не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной реструктуризации долга.
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Топ комментарии
+35
НЕ ЗАБУВАЙТЕ ВОРЮГ И КАЦАПСЬКИХ КОНЦЕРВ ПРАЦЮВАЛИ НА ВОРОГА.
Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
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12.03.2022 15:48
+32
вылез из жопы мля сервант данила каменый цветуёк помошничек сивковича и прочих рыго кацапов
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12.03.2022 15:47
+23
Хтось може прикрити рота цьому ІДІОТУ?!
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12.03.2022 15:52
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вылез из жопы мля сервант данила каменый цветуёк помошничек сивковича и прочих рыго кацапов
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12.03.2022 15:47 Ответить
НЕ ЗАБУВАЙТЕ ВОРЮГ И КАЦАПСЬКИХ КОНЦЕРВ ПРАЦЮВАЛИ НА ВОРОГА.
Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
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12.03.2022 15:48 Ответить
К чему вообще такие разговоры? Украина что, банкрот, чтобы ей списывали долги?!
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12.03.2022 15:48 Ответить
Для того, чтобы это добиться, министром финансов должна быть Яресько, а не нынешние бестолочи.
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12.03.2022 15:49 Ответить
ЕС и МВФ возьмут два зайца за яйца.
мы в долгах по горло и экономика рф по кизде пойдет.
а с нищебродами легче разговаривать
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12.03.2022 15:50 Ответить
Мы в соло третью мировую выигрываем, а они нам даже копейки те списать не могут...
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12.03.2022 15:52 Ответить
Хтось може прикрити рота цьому ІДІОТУ?!
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12.03.2022 15:52 Ответить
В и р о д к у
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12.03.2022 16:01 Ответить
ЗРАДНИКУ!
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12.03.2022 16:58 Ответить
Ну що ж...доведеться продати пару десятків замків в Конче Заспі
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12.03.2022 15:52 Ответить
золотые слова ,во время сказанные, приятно и послушать
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12.03.2022 15:56 Ответить
Неймовірний Скот й мародер
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12.03.2022 16:00 Ответить
В Країні комунікації незшити. Міста зруйновані й в осаді. А,це Лацно вилізло й ааскудить,тим хто обороняє й непевен,що виживе. Заткніть Лайну пельку!!
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12.03.2022 15:59 Ответить
Любитель шаровой наживы несет чушь. С какой стати нам долг списывать должны?
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12.03.2022 16:03 Ответить
Закрийте йому рота
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12.03.2022 16:07 Ответить
Дивно,що ця фсбшна скотиняка ******* Гетьманутий залишається на посаді.
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12.03.2022 16:09 Ответить
конфискация наворованных накоплений шариковых у власти, в том числе этого "раба олигархов" гетманцева - это должно помочь и оплатить часть долга..
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12.03.2022 16:12 Ответить
У мене питання - внутрiшнi вороги переможуть наших Героiв на фронтах, чи так i будуть працювати на оркiв?
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12.03.2022 16:13 Ответить
А о чем будет говорить эта консерва ? Только о долге Украины ? А как красиво завернул -меня спрашывают. Это наверное Сивкович спрашывает. Знаменитая фраза Янека о Петюше Симоненко - денеьги берет а ни х....я не делает. А вообще то подсказал хорошую идею. Взыскать с Гетьманцева в пользе бюджета Украины все долги Сивковича перед ФСБ России. Чтоб чекистам не обидно было. Все таки 30 сребренников использованы во вред Украины.
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12.03.2022 16:19 Ответить
О, йо*ань нечесана вилізла... "даніїл", ти ще не здриснув? Хвіст у тебе пухнастий, за все відповідь триматимеш.
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12.03.2022 16:22 Ответить
Т.е. мы их защищаем, а они ... ?
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12.03.2022 16:27 Ответить
Заткни фонтан, курва кацапская!
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12.03.2022 17:00 Ответить
Почему эта ГНИДА не на фронте,или статус предателя мешает.
После войны гыдота за тебя возьмутся и не спрячищся нигде.
Земной шарик не такой уже большой.
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12.03.2022 17:34 Ответить
Гнида! Страна обескровлена и истерзана, а этот организм хочет первым делом ублажать кредиторов.
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12.03.2022 17:42 Ответить
А коли Беня ******..і 5 млрд. поверне?
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12.03.2022 18:10 Ответить
 
 