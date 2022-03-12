Списания государственного долга не будет, - Гетманцев
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Украина будет обслуживать государственный долг, его не будут списывать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства международной поддержки существенно компенсируют потери бюджета, но в его наполнении Украина должна рассчитывать на себя, - Гетманцев
"Вопрос по госдолгу должен решать министр финансов, это его решение... У него достаточно информации для этого. Могу сказать один - списываться долг не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной реструктуризации долга.
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Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
мы в долгах по горло и экономика рф по кизде пойдет.
а с нищебродами легче разговаривать
золотые слова,во время сказанные, приятнои послушать
После войны гыдота за тебя возьмутся и не спрячищся нигде.
Земной шарик не такой уже большой.