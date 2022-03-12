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Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев

Кошти міжнародної підтримки – суттєвий компенсатор втрат державного бюджету, проте в його наповненні Україна має розраховувати на власні сили - податкові надходження та запозичення від військових облігацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ми розраховуємо на фінансову допомогу від усіх фінансових організацій, де ми є членами, а також від урядів інших країн. Озвучені цифри фінансової підтримки - це тільки перший акт", - сказав він в інтерв'ю агентству.

"Безперечно, це суттєвий компенсатор тих втрат бюджету, які мають місце у важкий період. Але я не розраховував би виключно на цю допомогу як на єдине джерело. Під час наповнення бюджету ми повинні розраховувати на власні сили", - додав Гетманцев. Парламентарій уточнив, що при просіданні митних надходжень Україна може наповнити бюджет за рахунок податків і військових облігацій.

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Топ коментарі
+17
АХ ТИ СКОТ КОНЦЕРВНИЙ.
Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
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12.03.2022 15:37
+13
За уничтожение ФОП Гетманцева под суд!
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12.03.2022 15:36
+11
вылезла ворюга германцев.. когда ЗСУ разберётся с внешним оккупантом - агрессором фашистским рф, надо чтобы ЗСУ очистила Украину от внутреннего оккупанта, который находясь при власти - 30 лет грабил Украину вместе с олигархами..
всех надо зачистить - от шариковых в раде до окружения Зеленского..
ещё надо провести аудит, куда сейчас идёт миллиардная помощь запада, а то воры у власти уже прикарманивают эти миллионы, а восстановление Украины - возложан на бюджет Украины, то есть на народ..
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12.03.2022 15:42
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всі кошти у олігархів,вони 30 років грабували Україну!!!
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12.03.2022 15:34 Відповісти
Меньше смотри телевизор, а то у тебя прямо из рта сыплются передовицы газеты "Правда".
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12.03.2022 15:36 Відповісти
комунізма охота?
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12.03.2022 16:11 Відповісти
Кто о чем, а лысый о бане. И пилить, пилить, пилить. Вы там воюйте себе, а нам некогда, бабло само себя не украдет.
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12.03.2022 15:35 Відповісти
Вы правы. Этого горбатого только могила исправит. Политическая...
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12.03.2022 15:36 Відповісти
Він розкраданням переймається?
Вже Країну захистив?
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12.03.2022 15:35 Відповісти
А оно ему надо. Такие люди при любой власти найдут себе теплое хлебное место. И что самое печальное, такие люди действительно нужны любой власти...
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12.03.2022 15:37 Відповісти
дайте ему промеж рогей по очкам не бить
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12.03.2022 15:36 Відповісти
За уничтожение ФОП Гетманцева под суд!
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12.03.2022 15:36 Відповісти
АХ ТИ СКОТ КОНЦЕРВНИЙ.
Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
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12.03.2022 15:37 Відповісти
В зону бойових дій його на ротацію, будь-якого ветерана з передової на його місце в верховну раду.
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12.03.2022 15:40 Відповісти
РРОізація всієї країни !
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12.03.2022 15:40 Відповісти
вылезла ворюга германцев.. когда ЗСУ разберётся с внешним оккупантом - агрессором фашистским рф, надо чтобы ЗСУ очистила Украину от внутреннего оккупанта, который находясь при власти - 30 лет грабил Украину вместе с олигархами..
всех надо зачистить - от шариковых в раде до окружения Зеленского..
ещё надо провести аудит, куда сейчас идёт миллиардная помощь запада, а то воры у власти уже прикарманивают эти миллионы, а восстановление Украины - возложан на бюджет Украины, то есть на народ..
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12.03.2022 15:42 Відповісти
ЗА НАШУ ПЕРЕМОГУ

Гримить війна на Україні,

Не мов скажений Путін пре.

Нам дуже тяжко стало нині,

Та страх нікого не бере.

В містах касетні бомби рвуться,

Скидають тонні з літаків,

Але бійці геройські б'ються,

Спиняють рашу козаки.

Бліцкригу в Путіна не стало,

В полон біжить його солдат.

Об нас ті зуби вже зломили,

Тисячі загарбників лежать.

Ще трішки й буде Перемога,

Прогонимо в Москву солдат.

Підвішують Путіна за ногу,

Хоч слізно буде нас благать.

З руїн повстане Україна,

Вона мов Фенікс зацвіте.

Чужину біженці покинуть,

Добробут теж до нас прийде.
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12.03.2022 15:44 Відповісти
**** тупая, зарыл бабло в землю, теперь будем хер сосать? Этот уе...к до сих пор возле бабла сидит, а в окопы мразоьа слабо, самолет уже эта тварь на заграницу приготовила?
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12.03.2022 15:46 Відповісти
Гетманцев,это враг Украины.Он раскалывал единство народа и власти.Вспомните сколько ФПОвских протестов он спровоцировал,накануне вторжения врага.
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12.03.2022 15:47 Відповісти
окружение Зеленского - "слуги олигархов" - постоянно деньги разворовывали через ковид-фонды и через строительство дорог, по которым сейчас с удовольствием ездят танки оккупантов..
воры при власти воровали деньги у народа Украины и у армии..
в первые дни войны, шариковы у власти - вообще обосрались, и большинство смылось за границу..
теперь эти гетманцевы осмелели, вылезли и что то ворнякают..
пусть оно идёт в армию, патроны украинским бойцам подавать..
в любом случае, Зеленский должен заменить этих позорных для Украины "слуг холопов олигархов'..
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12.03.2022 16:03 Відповісти
Ти таки реальний непробивний кугут. От саме на таке безпорткове бидло, як ти, ідеї розкулачування й розраховані.

Пішов *****, ****** пролетарська.
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12.03.2022 20:43 Відповісти
окружение Зеленского - это мародёры и враги Украины.. именно из-за них, Зеленский повторно не изберется в президенты..
народ Украины помнит, как все 30 лет у власти были воры и мародеры, которые наживались на ресурсах Украины, распродавали землю, брали кредиты у международных фондов и разворовывали, а долги вешали на бюджет Украины..
после победы Украины - к власти должны прийти патриоты Украины, а олигархи, "слуги" и прочая перхоть - должны быть раскулачены..
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12.03.2022 15:47 Відповісти
Большевики - такие большевики.
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12.03.2022 15:51 Відповісти
своих большевиков - ищи на раше..
а здесь Украина, страна, которая ограблена олигархами и их слугами - шариковыми при власти..
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12.03.2022 15:55 Відповісти
Так ти ж, довбень, пропонуєш саме те, що робили більшовики.
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12.03.2022 20:28 Відповісти
довбень это твой семейный анамнез..
большевики расстреляли всех ворюг и уничтожили их как класс..
в Украине надо только забрать у олигархов то, что они награбили незаконным путем у украинцев.. это не выдумка большевиков, это справедливость..
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12.03.2022 20:41 Відповісти
Пішов *****, ****** пролетарська, зі своїм розкулачуванням.
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12.03.2022 20:44 Відповісти
смотри не зарекайся от сумы.. откуда только такая надменность и спесь к пролетариям и рабочим? давно ли ты из грязи в князи? а?
а ведь грязь от тебя, так и не отлипла..
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12.03.2022 20:53 Відповісти
О!!! Вже й прислів'я кацапських жебраків у хід пішли.

Жебрацтво та кугутизм - це не фінансовий стан. Це стан душі. В твоєму випадку невиліковний.
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12.03.2022 21:05 Відповісти
а ты не зарекайся, когда ты станешь жебраком и нищебродом, спеси в тебе поубавится.. как пришло, так и ушло в твоём случае..
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12.03.2022 21:09 Відповісти
В тому і різниця між нами:
- ти ніколи не станеш самодостатнім,
- я ніколи не стану жебраком.
І причина у життєвій позиції:
- ти мрієш відібрати у когось, як кацап,
- я завжди знайду, як заробити своїм розумом та працею.

Таке життя... 😁 Як співав ваш улюблений Висоцький "Коль ты родился баобабом, то будешь баобабом тыщу лет пока помрешь".
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12.03.2022 21:18 Відповісти
твоя спесь тебя же и погубит.. прежде чем всхлипывать, вспомни, что ты богатства не заслужил, не заработал, ты его украл, а может и убил кого то, поэтому ты просто бздишь от страха и ждёшь справедливой расплаты..
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12.03.2022 21:23 Відповісти
Джевелина на него нет!
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12.03.2022 15:56 Відповісти
Слуги оговталися і знову починають дерибан
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12.03.2022 16:12 Відповісти
Значит будут грабить народ и ФОПов!
А олигархи продолжают кормить детей Панамы, Кипра ...
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12.03.2022 16:19 Відповісти
 
 