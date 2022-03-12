Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев
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Кошти міжнародної підтримки – суттєвий компенсатор втрат державного бюджету, проте в його наповненні Україна має розраховувати на власні сили - податкові надходження та запозичення від військових облігацій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Ми розраховуємо на фінансову допомогу від усіх фінансових організацій, де ми є членами, а також від урядів інших країн. Озвучені цифри фінансової підтримки - це тільки перший акт", - сказав він в інтерв'ю агентству.
"Безперечно, це суттєвий компенсатор тих втрат бюджету, які мають місце у важкий період. Але я не розраховував би виключно на цю допомогу як на єдине джерело. Під час наповнення бюджету ми повинні розраховувати на власні сили", - додав Гетманцев. Парламентарій уточнив, що при просіданні митних надходжень Україна може наповнити бюджет за рахунок податків і військових облігацій.
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Вже Країну захистив?
Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом", - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський", - зазначив нардеп.
всех надо зачистить - от шариковых в раде до окружения Зеленского..
ещё надо провести аудит, куда сейчас идёт миллиардная помощь запада, а то воры у власти уже прикарманивают эти миллионы, а восстановление Украины - возложан на бюджет Украины, то есть на народ..
Гримить війна на Україні,
Не мов скажений Путін пре.
Нам дуже тяжко стало нині,
Та страх нікого не бере.
В містах касетні бомби рвуться,
Скидають тонні з літаків,
Але бійці геройські б'ються,
Спиняють рашу козаки.
Бліцкригу в Путіна не стало,
В полон біжить його солдат.
Об нас ті зуби вже зломили,
Тисячі загарбників лежать.
Ще трішки й буде Перемога,
Прогонимо в Москву солдат.
Підвішують Путіна за ногу,
Хоч слізно буде нас благать.
З руїн повстане Україна,
Вона мов Фенікс зацвіте.
Чужину біженці покинуть,
Добробут теж до нас прийде.
воры при власти воровали деньги у народа Украины и у армии..
в первые дни войны, шариковы у власти - вообще обосрались, и большинство смылось за границу..
теперь эти гетманцевы осмелели, вылезли и что то ворнякают..
пусть оно идёт в армию, патроны украинским бойцам подавать..
в любом случае, Зеленский должен заменить этих позорных для Украины "слуг холопов олигархов'..
Пішов *****, ****** пролетарська.
народ Украины помнит, как все 30 лет у власти были воры и мародеры, которые наживались на ресурсах Украины, распродавали землю, брали кредиты у международных фондов и разворовывали, а долги вешали на бюджет Украины..
после победы Украины - к власти должны прийти патриоты Украины, а олигархи, "слуги" и прочая перхоть - должны быть раскулачены..
а здесь Украина, страна, которая ограблена олигархами и их слугами - шариковыми при власти..
большевики расстреляли всех ворюг и уничтожили их как класс..
в Украине надо только забрать у олигархов то, что они награбили незаконным путем у украинцев.. это не выдумка большевиков, это справедливость..
а ведь грязь от тебя, так и не отлипла..
Жебрацтво та кугутизм - це не фінансовий стан. Це стан душі. В твоєму випадку невиліковний.
- ти ніколи не станеш самодостатнім,
- я ніколи не стану жебраком.
І причина у життєвій позиції:
- ти мрієш відібрати у когось, як кацап,
- я завжди знайду, як заробити своїм розумом та працею.
Таке життя... 😁 Як співав ваш улюблений Висоцький "Коль ты родился баобабом, то будешь баобабом тыщу лет пока помрешь".
А олигархи продолжают кормить детей Панамы, Кипра ...