Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе, - Гетманцев

Кошти міжнародної підтримки – суттєвий компенсатор втрат державного бюджету, проте в його наповненні Україна має розраховувати на власні сили - податкові надходження та запозичення від військових облігацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ми розраховуємо на фінансову допомогу від усіх фінансових організацій, де ми є членами, а також від урядів інших країн. Озвучені цифри фінансової підтримки - це тільки перший акт", - сказав він в інтерв'ю агентству.

"Безперечно, це суттєвий компенсатор тих втрат бюджету, які мають місце у важкий період. Але я не розраховував би виключно на цю допомогу як на єдине джерело. Під час наповнення бюджету ми повинні розраховувати на власні сили", - додав Гетманцев. Парламентарій уточнив, що при просіданні митних надходжень Україна може наповнити бюджет за рахунок податків і військових облігацій.

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